LA MIA FASE 2/Almaca: «Pronti con le mascherine, ma lo Stato non le vuole»

Siamo nati in un piccolo paesino in mezzo ai monti del Trentino. In mezzo alle malghe, ai fiori, ai mirtilli, i lamponi, le fragole e a tutti i mille colori che riempiono ogni giorno i nostri occhi e ci fanno continuare a sognare e a desiderare di essere sempre un passo avanti.

Ecco, questo è l’inizio della presentazione di un’azienda fatta di persone che sognano, persone che si rimboccano le maniche ad ogni lavoro e con professionalità, preparazione ed impegno hanno raggiunto, negli anni, grandi risultati. Ma è anche l’inizio di una storia: la storia di due fratelli, Mattia e Alessandro Cadrobbi, che ci hanno visto lungo, due imprenditori che hanno scelto di continuare a lottare e a vivere l’avventura della vita con impegno ed orgoglio di saper fare, con l’umiltà di voler continuare ad imparare.

Almaca è questo. Non è solo una azienda, non è solo economia, non è solo numeri: è persone, è amore per il territorio, è voglia di crescere!

Facciamo gli stampatori da 2 generazioni ed oggi, dopo aver percorso tanti chilometri nelle scarpe della formazione, ci rivolgiamo ad una clientela matura e molto esigente che coccoliamo con soluzioni e tecniche di stampa avveniristiche e sempre aggiornate.

Abbiamo investito tanto in questo viaggio che dura da trentasei anni: tanto tempo, tante risorse ma abbiamo fatto anche tanti errori, tanti sacrifici. Il tutto ci ha portato ad essere un’azienda conosciuta e rispettata sul mercato della stampa che crea quotidianamente prodotti assolutamente innovativi nelle gamme, nelle finiture e nelle tecniche di lavorazione. Lo abbiamo fatto con interesse e grande soddisfazione e con il solo obiettivo di offrire al cliente una vastissima gamma di scelte nella costruzione della propria immagine, curandola nel dettaglio e nel particolare.

Ma non ci siamo fermati ai prodotti. Anzi, non ci siamo mai fermati! Abbiamo sviluppato i portali di e-commerce per i nostri clienti, consentendo a quelle aziende multinazionali che serviamo, di acquistare per negozio e non più a livello centrale. Abbiamo definito con loro un nuovo standard di gestione della logistica dello stampato, si tratti di modulistica commerciale o affissioni con allestimento, di biglietti da visita o di montaggi degli stampati sulle vetrine o all’interno di catene di negozi. L’ufficio acquisti centrale può delegare l’ordine dei prodotti ai singoli negozi, più vicini al mondo consumer e quindi molto più attivi sul fronte del “cosa serve”, mantenendo il controllo costante sui materiali acquistati, condividendone in tempo reale i progetti con il marketing e con gli uffici tecnici (centrali o periferici). Il tutto per generare nel cliente quel senso di empatia e sviluppo sostenibile della propria catena retail senza intoppi o progetti che rimangono “nel dimenticatoio” perché nessuno ha più tempo.

Leggendo queste righe, si dovrebbe percepire il grande senso di appartenenza e il grande rispetto che traspare nei confronti di quei due imprenditori che sono stati citati all’inizio. Sono loro, i fratelli Alessandro e Mattia Cadrobbi, che hanno preso in input una tipografia di famiglia e l’hanno convertita in una performante realtà industriale, impostandone il presente ed il futuro su quel senso di famiglia, di trentinità, di trasparenza, di voglia di fare tipici di una Regione come la nostra. Siamo rudi, ma quando facciamo qualcosa, lo facciamo con il cuore.

E poi venne il Covid.

Già… all’inizio ci fu smarrimento, eravamo spaventati, un po’ come tutti. Il nostro “inizio” è durato un pomeriggio. Nella riunione di direzione della mattina dopo, stavamo già inventando soluzioni. Pensavamo a quello che eravamo e a quello che sapevamo fare e lo confrontavamo con le notizie che arrivavano dalla Cina: sentivamo parlare di virus, di persone che si ammalavano, di lockdown e di aziende che chiudevano e, con gli occhi e lo spirito dei bambini, mettevamo in moto la macchina delle idee ed iniziavamo a svilupparle, a creare soluzioni. Anche qualche stupidaggine, certo!

Pensavamo ai tessuti, a come li stampavamo e a come potevamo tagliarli e confezionarli. Pensavamo a come tagliamo gli astucci dei cioccolatini dei nostri clienti e nelle nostre menti iniziavano a prendere forma fustelle di taglio, piani operativi di fresatura.

Pensavamo alla socialità e già vedevamo la “fase 2”, quando la Cina avrebbe riaperto… già allora vedevamo totem con igienizzante in gel sulle porte dei negozi dei nostri clienti.

Ci parlavano, in televisione, del fatto che il virus si diffonde con il droplet e, in quel momento ad ognuno di noi scappò uno starnuto: lì disegnammo i primi parafiati trasparenti in policarbonato che non stavano in piedi in nessun modo e se cadevano come facevamo… prendemmo coloro, tra noi, che erano più preparati su quelle materie prime e li mettemmo in una stanza, li lasciammo inventare: ne uscirono con i disegni e le idee giuste. Il non usare il plexiglass, ad esempio, perché se lo pulisci con l’alcool diventa fragile e si rompe ma scegliere il policarbonato compatto. Il fare i piedini ad incastro, per rendere il parafiato stabile sulla base di appoggio ma comunque leggero e spostabile. L’usare pannelli da 3 millimetri invece che da 5 per gestirne le masse ed evitare che, se cadesse addosso a qualcuno, potesse creare un danno.

Accortezza, attenzione. La stessa di quando progettavamo i cadeux aziendali dei nostri clienti a natale o di quando inserivamo le nobilitazioni metalliche digitali nella stampa single pass dei contenitori in cartoncino per bottiglie. Tanta attenzione ai particolari. Ma stavamo parlando di Cina: c’era tempo… poi è arrivato di colpo, velocemente, tremendamente impattante sul nostro quotidiano. Poi il Covid è arrivato in Italia, a Lodi, a Vò: avevamo dei clienti lì, entravamo in empatia con loro quando ci dicevano che dalla sera alla mattina annullavano gli ordini perché la fabbrica, l’ufficio, il negozio doveva chiudere immediatamente.

La nostra fortuna è che era un mese che stavamo già disegnando dispositivi ed oggetti, li stavamo industrializzando e quando è scoppiata l’emergenza in Italia eravamo già pronti con le nostre mascherine e con i nostri parafiati e siamo stati tra i primi a venderli.

I nostri clienti, le multinazionali che serviamo, lo hanno apprezzato subito ed hanno mantenuto in noi la loro fiducia estendendola alla tutela della loro salute. È stata una scommessa quella che hanno fatto, quella che abbiamo fatto anche noi, ne siamo consapevoli.

Oggi siamo fieri di dire che la nostra mascherina in tessuto, che abbiamo battezzato Almachina® nel perfetto stile italiano di dare il nostro nome a tutto quello che produciamo, è certificata per l’uso civile e risponde alle norme UNI EN per i dispositivi filtranti.

Siamo fieri di aver stretto delle solide partnership per offrire ai nostri clienti non solo il totem autoportante da mettere all’ingresso del negozio ma anche lo stesso igienizzante alcoolico a marchio Almaca. Siamo fieri che i nostri parafiato siano sulle scrivanie di notai, di avvocati, di commercialisti (che sono prossimi a riaprire) ma anche nelle farmacie e nei supermercati. Siamo fieri di essere presenti nell’elenco dei potenziali fornitori di Assolombarda per la fornitura di queste tipologie di prodotti. Ma abbiamo un sassolino nella scarpa che ci fa tanto male, come diceva la canzone: tanti clienti soddisfatti ma, in un momento di emergenza in cui il nostro Paese dichiarava alla stampa e ai media che mancavano mascherine e dpi, noi che le producevamo ormai da tempo e stavamo cercando di farci notare proprio allo Stato con mille e-mail e telefonate, rimanevamo con un pugno di mosche in mano perché lo Stato Italiano mandava commesse di importazione ad aziende che fornivano gadget, ad aziende che gestivano logistica di tutt’altro, senza nessuna dimostrazione di avere la merce a magazzino, senza che quelle aziende dimostrassero di aver sviluppato, di essersi rimboccate le maniche. Solo e spesso, grazie alla rete di contatti, a quel campanilismo che è da sempre in voga nel nostro Paese.

Noi ci siamo. Siamo fieri di aver percorso tutta questa strada, piena di buche neanche fossimo a Roma, ma con la sicurezza di un team di professionisti che ogni giorno trova davvero le soluzioni e non le millanta per poi ottenere commesse che non sa come evadere. Noi ci siamo: siamo in Trentino, c’eravamo ieri e ci saremo anche domani e vi aspettiamo nel nostro piccolo, grande mondo perché solo chi è libero e ama il proprio lavoro supera sempre i confini o le paure ed impara, giorno dopo giorno, ad esprimere la creatività.