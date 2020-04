Non è un intero programma di governo, ma le proposte che l’Alis - Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile – ha presentato al ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa incardinano in realtà in un quadro di interesse e valore globale tutti i temi riconducibili alla sostenibilità nella logistica, nelle infrastrutture e nei trasporti ossia nei tre principali fattori abilitanti, insieme con l’energia, di qualunque strategia di sviluppo economico.

Un programma di politica economica, quindi, racchiuso in un documento dal titolo ambizioso di “Green Deal Italia”, messo a disposizione delle istituzioni da Alis, in spirito di servizio e nell’interesse superiore del benessere collettivo. Come collettiva è, del resto, la natura dell’Associazione, con il suo fatturato aggregato di 25 miliardi di euro prodotto da oltre 1.500 imprese associate, con 172mila lavoratori diretti e indiretti, oltre 128mila mezzi, più di 140.500 collegamenti marittimi annuali, 125 linee di Autostrade del Mare, 160 linee ferroviarie e oltre 200mila collegamenti ferroviari annuali. Grazie all’impegno di Alis, da quando nacque quattro anni fa, sono stati sottratti dalle strade 2,7 milioni di camion all’anno, pari a 70 milioni di tonnellate di merci in meno trasportate su gomma, abbattendo le emissioni di CO2 di oltre 2,2 milioni di tonnellate.



Panorama europeo

La transizione modale del trasporto merci italiano è indispensabile per la transizione modale sostenibile del sistema dei trasporti merci europeo. Per raggiungere gli ambiziosi target che la Commissione Europea ha imposto per il 2030-2050, Alis ritiene indispensabili politiche comunitarie e nazionali fortemente caratterizzanti a supporto della transizione alla multimodalità. Del resto, i quattro macro-obiettivi che Alis persegue sin dalla sua costituzione sono del tutto coerenti con quelli europei:

1) la riduzione di emissioni di CO2

2) l’internazionalizzazione delle aziende

3) lo sviluppo del Mezzogiorno

4) la continuità territoriale con le grandi isole

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI I soci Alis del settore marittimo hanno dotato le loro flotte di scrubbers per la depurazione dei gas di scarico e batterie al litio per alimentare le navi durante le soste

Alis è portatrice di un messaggio forte rivolto a tutto il mondo del trasporto: la sfida dell’intermodalità e i benefici che comporta, come la diminuzione dei carichi fiscali, la sburocratizzazione e digitalizzazione del trasporto, le misure incentivanti strutturali, la costruzione di infrastrutture efficienti e utilizzo di mezzi moderni e tecnologicamente avanzati.



La cultura dell’intermodalità sostenibile

Alis sta contribuendo a rendere effettiva la diffusione della cultura dell’intermodalità sostenibile attraverso un’opera di sensibilizzazione della comunità del trasporto e dei decisori istituzionali circa la necessità dell’ ammodernamento delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e di un nuovo concetto green della mobilità delle merci. Per esempio i soci Alis che operano nel settore marittimo stanno lavorando con impegno per rendere sempre più sustainable green la loro flotta. Negli ultimi anni, infatti, già alcune navi sono state dotate di scrubbers per la depurazione dei gas di scarico al fine di abbattere le emissioni di zolfo fino allo 0,5% e di ridurre il particolato dell’80% che è più di quanto richiesto dalla nuova normativa internazionale entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 (IMO 2020 “Sulphur Cap”). Inoltre, su alcune navi, oltre agli scrubbers sono state installate anche delle mega batterie a litio, della capacità di oltre 5 Megawattora, che corrispondono alle batterie di 90 auto Tesla, per alimentare le navi durante le soste nei porti senza mettere in funzione i diesel-generatori, raggiungendo così l’obiettivo delle zero emissioni durante la sosta.

A partire da maggio 2020, il cluster Alis riceverà 12 gigantesche navi ibride ro-ro alimentate anche a litio: i loro garage saranno in grado di imbarcare 520 camion, circa il doppio della capacità delle attuali flotte del Mediterraneo.

Anche nel settore del trasporto su strada Alis annovera testimonianze concrete della visione green. Per implementare e rendere rapido tale processo di elettrificazione ha avviato una forte sinergia con Enel X, neo-associata. Lo sviluppo dei carburanti alternativi sta portando anche alla implementazione di nuove stazioni di rifornimento Lng. Quanto al trasporto ferroviario, Alis è profondamente persuasa che l’Italia non possa mancare l’obiettivo di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria alla rete Ten-T, almeno sui 4 corridoi core di interesse nazionale.



Le proposte di Alis

Per ottenere una definitiva e coerente conversione modale dal “tutto strada” alle modalità alternative è necessaria la revisione della normativa europea sugli aiuti di Stato in linea con gli obiettivi politici del green deal. Occorrono interventi massivi e strutturali europei in grado di determinare l’accelerazione del processo di cambio modale. Risulta indispensabile rafforzare il supporto economico al trasporto combinato attraverso incentivi per beni strumentali, per i mezzi di trasporto specifici, per il rinnovo e l’innovazione tecnologica del materiale rotabile e dell’infrastruttura ferroviaria, come pure attraverso l’impiego di formule incentivanti come il Marebonus e il Ferrobonus, perseguendo l’obiettivo di trasferirli dalla classificazione di “Sussidi Incerti” a quella di Saf anche fine di sostenere il potenziamento della loro dotazione finanziaria.

IL NODO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI Sarebbe auspicabile che i 72 milioni di euro che oggi vengono erogati alla sola Tirrenia venissero redistribuiti all’autotrasporto per agevolare la sostenibilità ambientale



Trasporto marittimo

Analizzando l’andamento delle tariffe di mercato di tre delle principali linee del mercato Siciliano e Sardo nel corso degli ultimi dieci anni, risulta evidente che rispetto a dieci anni fa, le tariffe per il trasporto dei mezzi commerciali sulle suddette rotte hanno subìto un forte calo riconducibile agli investimenti effettuati dagli armatori: il trasporto non ha mai pagato noli marittimi così competitivi. Effetto positivo indotto è stata la forte diminuzione di mezzi industriali pesanti coinvolti in incidenti stradali.

È da tener presente che i noli marittimi praticati, in particolar modo sulle rotte che servono Sicilia e Sardegna, hanno beneficiato di ribassi tra il 30% e il 40% in meno rispetto ai prezzi applicati un decennio prima. Il quadro migliorerebbe decisamente se i contribuiti fino ad oggi erogati a un singolo armatore ed assegnati senza alcuna gara, venissero distribuiti in modo equo ed oggettivo, in base ai volumi trasportati, senza falsare in alcun modo la concorrenza.

Stanti tali premesse il contributo in discussione potrebbe essere erogato all’autotrasporto tramite le compagnie marittime che operano le rotte su Sardegna e Sicilia attraverso una quota stabilita ad esempio in 60 euro per unità trasportata. Considerando che il volume attuale di camion che si muovono verso la Sardegna e la Sicilia è complessivamente pari a circa 1,2 milioni di mezzi, si arriverebbe ad un esborso complessivo pari a 72milioni di euro annui (l’esatto ammontare dell’attuale Convenzione Tirrenia). Alis auspica che il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare possa prevedere un programma di riduzione dei diritti portuali a favore delle navi green per agevolare gli armatori che investono in sostenibilità ambientale: ad esempio per un periodo di almeno 5 anni un range di benefici e/o misure incentivanti tra l’esenzione (tecnologia ad impatto zero in porto) ed una riduzione del 60% (tecnologie che riducono l’impatto ambientale oltre gli obblighi).

In nome del perseguito sviluppo di una nuova progettualità nel settore intermodale marittimo (Autostrade del Mare, trasporto stradale e logistica integrata) Alis auspica che il sistema di riconoscimento di titoli di efficienza energetica, c.d. Certificati Bianchi possa trovare giusti riconoscimenti anche nel settore dei trasporti marittimi laddove i progetti rispondano agli obiettivi ed ai requisiti nazionali.

Tutto ciò è auspicabile anche perché lo Stato, non rispettando i limiti di emissioni nazionali assegnati, è costretto a pagare degli importi all’Europa che potrebbero invece essere destinati tramite il riconoscimento dei certificati bianchi. Nel Mediterraneo un elevato numero di unità traghetto adibite al trasporto passeggeri ha un’età elevata e non rispetta i canoni di sicurezza, efficienza e rispetto ambientale. Alis suggerisce una campagna continua di controllo da parte di Flag State e Port State (Guardia costiera) delle navi passeggeri che superano i 30 anni di età, per giungere alla rottamazione obbligatoria delle navi che hanno più di 40 anni.

Trasporto ferroviario

L’Unione europea ha fra i propri obiettivi quello di trasferire entro il 2030 il 30% ed entro il 2050 oltre il 50% del trasporto merci su strada su distanze superiori a 300 chilometri verso altri modi di trasporto meno inquinanti, come il trasporto ferroviario. Alis coglie con favore il vivace interesse del Governo rispetto ai temi del potenziamento della rete infrastrutturale ferroviaria ed evidenzia la necessità di non trascurare l’ampliamento della capacità delle sottostazioni elettriche (Sse).

Alis propone peraltro che sia data priorità alla programmazione di tali interventi su tutte le Sse e in particolare a quelle presenti sulle line core di attraversamento dei valichi alpini. Ciò è fondamentale al fine di scongiurare il rischio che la rete italiana sia costretta a rotture di carico per limitare il peso dei treni provenienti/diretti da tali direttrici europee a causa dell’inadeguatezza del sistema di approvvigionamento elettrico. Alis nell’attuale scenario degli interventi infrastrutturali a supporto del trasporto ferroviario ritiene strategica la valutazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm) del completamento dei corridoi Ten-T e dei collegamenti bypass o di emergenza tra i diversi corridoi come ad esempio la linea Milano- Piacenza/ Bologna (oggi limitata a sagoma P386 ancora fino a minimo il 2021).

Trasporto stradale

Marebonus ed il Ferrobonus rappresentano due importanti volani per lo sviluppo dell’intermodalità andando a beneficio quasi interamente all’autotrasporto. Per incentivare l’investimento degli autotrasportatori nell’acquisto di mezzi Euro 6 ed Euro 7 di ultima generazione si propone il rimborso delle accise sul gasolio commerciale. Oltretutto, le stime del prezzo del gasolio per autotrazione alla pompa vedono l’Italia tra i Paesi in cui il costo del carburante per autotrazione è più alto. I risparmi ottenuti con la riduzione dell’ambito di applicazione del beneficio andrebbero però reinvestiti nel cambio modale atteso per il trasporto delle merci secondo gli obiettivi UE 2030 – UE 2050

Logistica intermodale

Nell’ottica di accrescere i livelli di sostenibilità dell’intera catena di distribuzione si possono individuare alcune aree di intervento rispetto alle infrastrutture terminalistiche ed alle piattaforme logistiche. La riduzione delle emissioni inquinanti su tutte le piattaforme logistiche può essere favorita attraverso: l’efficientamento degli edifici, sia per quanto riguarda gli involucri (design), che per gli impianti di climatizzazione e l’illuminazione così come dei sistemi di movimentazione delle merci e delle persone;

la realizzazione di impianti per la cogenerazione e la produzione di energia da fonti rinnovabili; lo sviluppo e l’ammodernamento delle aree retroportuali per realizzare hub intermodali moderne ed energeticamente autosufficienti;

il supporto allo sviluppo delle figure professionali al passo con le evoluzioni del settore e con le crescenti competenze richieste.

La crescente importanza dello aree retroportuali è dovuta al contributo che esse sono in grado di esprimere in favore della crescita dei traffici commerciali.

Sotto il profilo normativo, è interessante rilevare come il comma 318 della Legge di Bilancio 2020 autorizza un finanziamento per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fine di consentire l’ammodernamento e lo sviluppo dell’area del retroporto di Gioia Tauro. Alis propone di estendere ulteriormente tale misura con incentivi specifici alla realizzazione di opere di riqualificazione ed ammodernamento di tutti i retroporti esistenti che dimostrino di aver raggiunto determinati standard green.

Con l’evoluzione del settore del trasporto e della logistica nella direzione della sostenibilità, crescono le richieste di figure professionali specializzate. Non è quindi un caso se, ad esempio, quella dell’Energy Manager, il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. Con la Legge 10/91 l’Energy Manager è diventato obbligatorio per le realtà industriali caratterizzate da consumi superiori ai 10.000 tep/anno e per le realtà del settore civile, terziario e trasporti che presentino una soglia di consumo superiore a 1.000 tep/anno. Alis propone di stipulare apposite convenzioni tra il Mattm e i centri di formazione e ricerca accreditati, incluse le Università, al fine di favorire corsi di aggiornamento e di formazione nei campi energetico-ambientali.