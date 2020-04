«Il clima culturale e la situazione politica attuale impongono una riflessione sulle tematiche dell’energia più di tipo sistematico che di tipo emergenziale. L’ultimo tentativo fatto in Italia di disegnare una strategia energetica per il paese risale al 2017, anno nel quale i ministri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente presentarono una Sen (strategia energetica nazionale, appunto) con una previsione a 10 anni. Al netto del fatto, noto a tutti, che ormai le politiche energetiche italiane si scrivono e si pensano a Bruxelles, lo sforzo di immaginare dei modelli applicativi nei quali possa ritrovare centralità una progettualità forte pensata per l’Italia dagli italiani (ovviamente nel rispetto degli impegni comunitari e delle scelte già irreversibilmente fatte) sarebbe davvero una novità da apprezzare».

Sa quello che dice il professor Pietro Maria Putti, attuale Presidente e Amministratore delegato del Gme, la società controllata dal Ministero dell’Economia che gestisce i mercati energetici. Giurista, esperto del diritto dell’Energia, da anni manager di Stato.

MERCATO LIBERO MA NON TROPPO Con l’abolizione dell’acquirente unico gli operatori dovranno dimostrare di essere in grado di farsi concorrenza portando benefici ai consumatori

Pur nella tensione che caratterizza questo nostro periodo non si devono perdere di vista le scadenze cruciali del Paese, al di là della pandemia e del suo impatto congiunturale sul ciclo economico. Con la fine di quest’anno scade il regime di maggior tutela che ha salvaguardato una buona parte della clientela energetica nazionale negli ultimi decenni. Dopo tutte le proroghe fatte sembra proprio che dal 1 gennaio 2021 si entrerà nel mercato libero...

In realtà è difficile prevedere cosa succederà realmente. La questione di una riforma più complessiva dei modelli organizzativi degli attori dei mercati energetici previsti nella famosa riforma Bersani della fine degli anni 90 non è una novità; se ne discute da tempo ed è bene che se ne discuta ancora ma, appunto, sarebbe meglio che questo accadesse all’interno di un quadro politico stabile per rendere possibili scelte di tipo sistematico. Le ragioni che erano all’origine della scelta di politica legislativa fatta all’epoca dal Governo Renzi, ossia quelle di aumentare la concorrenza nei mercati energetici, comportando importanti ed inevitabili ricadute sull’attuale configurazione dei ruoli e delle funzioni del Gse e delle sue controllate, nonché su importanti assetti dei mercati energetici, richiedono una visione di tipo riformistico ampia e strutturata, che tenga conto della pluralità degli interessi in gioco e che sia largamente condivisa dalle forze politiche al Governo. Non mi sembra che questa condizione sia oggi presente in Italia.

Quindi oggi, secondo lei, non c’è un punto di vista del Governo in merito all’abolizione del Mercato di maggior tutela?

Sicuramente esistono delle idee e delle progettualità da parte dell’attuale compagine governativa, ma nel settore energetico bisogna far capire che è necessario uno sforzo di condivisione importante per evitare che scelte di tipo strutturale possano subire poi, tra pochi anni, nuove modifiche. L’ Italia ha bisogno di un governo forte e stabile che abbia l’intelligenza ed il coraggio di realizzare riforme di base anche impopolari (almeno apparentemente) ma veramente strategiche. Sulle parole chiave siamo tutti d’accordo da anni: decarbonizzazione, sicurezza dell’approvvigionamento, efficienza energetica, nuovo impulso alle rinnovabili. Tutte cose già scritte e ancora di nuovo da pochissimo ridette nel Pniec (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) con l’obiettivo al 2030, il punto è che ancora non è del tutto chiaro come si vogliono realizzare questi obiettivi perché prima bisognerebbe sciogliere dei nodi ancora più essenziali ad ogni tipo di progetto di riforma energetica: mi riferisco da un lato alla riforma del titolo V, che tutte le forze politiche hanno da tempo compreso sia necessaria, come pure al ribaltamento dei tradizionali paradigmi sul ruolo e le funzioni della ricerca e dello sviluppo, e dall’altro alle grandi tematiche del rifacimento delle infrastrutture di rete. Temi delicati, temi divisivi ma purtroppo assorbenti ed indifferibili. Da un grande patto sociale può ripartire lo sviluppo del Paese e possono trovare composizione nodi irrisolti come quello degli investimenti nelle nuove tecnologie o come quello degli oneri di sistema.

IL CORAGGIO DI RIFORMARE Decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza dell’approvvigionamento, nuovo impulso alle rinnovabili: obiettivi condivisi, ma non ancora realizzati

Secondo lei si può sperare in una condivisione di questi grandi temi?

Sicuramente tutte le forze politiche convergono sul fatto che quelli elencati siano dei problemi da risolvere, sulle soluzioni vi sono naturalmente visioni molto diverse. La diversità di impostazione dovrebbe essere vista come una chiave di lettura idonea a sviluppare e realizzare delle mediazioni culturali, quindi come una sfida avvincente avendo di mira l’interesse dei consumatori, delle imprese e dei territori, purtroppo non è così: la fragilità della politica ha allontanato le competenze dai luoghi dove era necessario che vi fossero e non si è riusciti a trovare dei metodi di concertazione efficaci. Le vere riforme richiedono grandi maggioranze, e per far sedere ai tavoli tanti interessi occorrerebbe un governo forte e autorevole.

E dunque?

Dobbiamo sperare che questo governo, che ha già dovuto affrontare sfide colossali (mi riferisco, ovviamente, alla pandemia), riesca a trovare la forza di prendere in mano questi discorsi e portare a compimento riforme condivise. Non esistono ricette nuove od originali, tutti conosciamo i problemi del sistema italiano. Per la mia esperienza il settore energetico rappresenta da sempre un nervo scoperto per l’Italia: dipendiamo, per l’approvvigionamento energetico, per più dell’ottanta per cento della complessiva bolletta energetica dall’estero. Le rinnovabili le vogliamo tutti ma pochi si ricordano quanto ci sono costate e quanto ancora ci stanno costando gli incentivi che si scelse di garantire per lanciarle; la tecnologia sugli accumuli, malgrado abbia fatto giganteschi passi avanti (soprattutto grazie agli investimenti colossali fatti dalle multinazionali) ancora non è in grado di garantire la soluzione dei problemi; altre innovazioni le stiamo studiando come le stanno studiando in tutto il mondo, ma rinunciare alle energie fossili non è ancora possibile. E tuttavia in tema di efficienza energetica siamo all’avanguardia, sia come capacità di intervenire sui territori, sia come capacità industriali, facciamo tanta ricerca, abbiamo fatto nascere tantissime start up e vediamo con favore una prospettiva da Green new deal europeo.

Ma quindi che succederà dopo il 1° gennaio 2021?

Se il governo non riterrà di ulteriormente posporre l’entrata in vigore della riforma della abolizione del mercato della maggior tutela a favore del libero mercato, probabilmente dovrà modificare una buona parte della riforma Bersani, in che modo questo avverrà non sono in grado di prevederlo. Oggi l’Acquirente Unico è una società di proprietà del Gestore dei servizi energetici (che è di proprietà del Ministero del Tesoro), domani potrebbe essere scorporata assegnandole nuove funzioni o scomparire. Ma abolendo il mercato tutelato non si otterrà un mercato libero nella accezione tecnica, perché possa parlarsi di mercato concorrenziale puro, infatti, occorrerebbero situazioni infrastrutturali che in Italia non esistono.

Ma se verrà abolito l’Acquirente Unico chi ne svolgerà le funzioni?

Nessuno! La scelta, giusta o sbagliata che possa essere (o che possa essere valutata come tale), comporta proprio l’apertura totale al mercato, e saranno quindi gli operatori che dovranno dimostrare al legislatore che effettivamente saranno in grado di farsi concorrenza e di portare così benefici ai consumatori. Le Autorità competenti, cioè l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e l’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), vigileranno, come hanno sempre fatto e il meccanismo dovrebbe, prima o poi, trovare un proprio equilibrio, al netto di quello che abbiamo detto prima, ossia che, comunque, stante l’attuale peso fiscale, i margini per gli operatori sono ridottissimi e la concorrenza dovrà per forza svilupparsi sulla qualità e sulla entità dei servizi offerti più che sui prezzi.

Professore, si parla tanto di transizione energetica: di che si tratta?

La transizione energetica è, contemporaneamente un obiettivo e una prospettiva. Un obiettivo di politica economica nella misura in cui rappresenta uno dei risultati cui si vuole tendere attraverso la predisposizione di pacchetti normativi finalizzati a creare le condizioni di mercato per il passaggio da una economia energetica analogica ad una digitale: i consumatori dovranno essere accompagnati nel percorso della scoperta dei benefici che nascono dalla mobilità, da quelli che deriveranno dalle best practices in tema di efficienza energetica, dai comportamenti virtuosi finalizzati ad evitare gli sprechi, dall’attenzione all’ambiente e alla lotta all’inquinamento globale. È, d’altra parte, una prospettiva nella misura in cui rappresenta un percorso ideale volto alla creazione di una sempre maggiore consapevolezza sui comportamenti da tenere per avere tutti un pianeta più sano e un mercato più giusto ed efficiente. Idealmente parlando si tratta di una bella sfida che il mondo occidentale ha l’obbligo morale di lanciare a quei paesi che ancora non si riconoscono nei valori di salvaguardia dell’ambiente e della salute.