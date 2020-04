In volo il film... è edulcorato apposta per voi

Il team di Betsy Hamlin (seconda da destra)

Dalla California, e per la precisione da quel piccolo-grande paradiso che è la città di West Holliwood, Betsy Hamlin cerca, sceglie e adatta i film che tutti noi –nel pianeta - vediamo e vedremo a bordo degli aerei. La sua Cinesky Pictures, azienda della quale è ceo e fondatrice, è infatti il principale distributore al mondo di film indipendenti per il mercato non theatrical, con licenza di distribuzione a compagnie aeree e di crociera, navi mercantili e addirittura alla Marina degli Stati Uniti.

Un colosso dell’intrattenimento, guidato da una manager che ha fatto della sua passione per i film e per i viaggi l’occasione per creare qualcosa di veramente innovativo.

Perché la Cinesky non si limita a fare da intermediario tra le major hollywodiane (e non) e le compagnie aeree: Betsy - che prima di fondare la sua “company” ha lavorato in British Airways passando poi alla Paramount Pictures - e il suo team svolgono anche l’attività, estremamente creativa, di adattare le pellicole secondo le sensibilità e le richieste dei diversi Paesi coinvolti, nonché a immaginare quali siano – e quali no - i film che possono andare bene per un mercato piuttosto che per un altro.

Contattandola per chiederle l’intervista – stile molto americano: mail e cellulare del ceo e dei suoi colleghi sono bene in vista sul sito, niente intermediari: forse in Italia bisognerebbe iniziare a prendere esempio - si scopre una persona estremamente affabile ed entusiasta, che prima di tutto si informa sulla situazione italiana dovuta al coronavirus, sulle implicazione turistiche ed economiche, e poi si lascia andare a un lungo racconto sul suo lavoro. Iniziando dai tempi necessari per portare un film sullo schermo del sedile aereo davanti a noi: «La procedura è abbastanza lunga» spiega Hamlin: «dal momento in cui gli agenti delle compagnie aeree iniziano la pianificazione del programma di intrattenimento a quando i passeggeri potranno vedere i contenuti passano circa tre o quattro mesi. Noi di Cinesky annunciamo i nuovi film, le compagnie aeree li prenotano con due mesi di anticipo rispetto alla data in cui vorrebbero renderli disponibili e poi insieme al mio team impieghiamo circa un mese per consegnarli».

Niente scene di nudo nelle tratte asiatiche e mediorientali, né film horror per evitare di innervosire i passeggeri e lo staff a bordo

Dove per “consegnarli” si intende un lavoro molto lungo e impegnativo, perché le compagnie – che volano in tutto il mondo - hanno bisogno di contenuti in inglese e in una varietà di altre lingue, e spesso anche di sottotitoli doppiati: «Tutto questo», continua Betsy Hamlin, «richiede molto tempo di traduzione o di creazione. In più, ci sono anche una grande varietà di piattaforme diverse sulle quali i contenuti verranno fruiti - dai monitor sopraelevati, agli schermi dei sedili, dai tablet che vengono distribuiti ai passeggeri allo streaming wifi all'interno della cabina (e quindi ai singoli dispositivi degli utenti). Questa estrema varietà di supporti richiede un grande lavoro di codifica e di adattamento e quindi aumenta notevolmente la complessità dell’intera operazione».

E fin qui la tecnica: ma poi c’è tutto un lavoro di sensibilità, di taglio e di adattamento. Perché se sei in aereo, non tutti i film sono adatti a una visione, diciamo così, serena: «In verità da quando sono stati introdotti gli schermi individuali, sono ben poche le cose che non possono essere mostrate: anche se certamente i film che trattano di incidenti aerei, e intendo di voli commerciali di linea, sono un problema perché i passeggeri si innervosiscono. Meno problematico è proporre film con scene di aerei militari che si schiantano». E se si tratta di nudo, sesso, e violenza? Qui urge fare una distinzione geografica: «In Europa, Nord America e Sud America si possono proporre anche scene di nudo, ma solo se è di buon gusto», spiega Betsy, lasciando intendere che invece sul mercato del Medio Oriente e di parte dell’Asia sia meglio soprassedere, «ma qualsiasi cosa sia troppo sfacciata non verrà prenotata. La violenza, invece, è un grosso problema anche in Europa, di meno in America, Asia e Africa. L’horror non viene mai comprato».

Per la gran parte delle compagnie aeree, anche le tematiche Lgbt non sono un problema: «in questo momento storico, la maggior parte delle compagnie aeree cerca film di qualità, indipendentemente dal tema: quindi i film Lgbt non sono sulla lista nera. Abbiamo avuto la nomination all'Oscar per il film Carol, che trattava di una relazione lesbica, e la maggior parte delle compagnie aeree ha reso disponibile il film. Inoltre, Hollywood cerca di diventare sempre più diversificata, i personaggi Lgbt sono presenti in molti dei film e spettacoli televisivi di oggi e la maggior parte delle compagnie aeree non ha problemi con questa tematica. Tuttavia, sono anche molto attenti a non urtare la sensibilità dei passeggeri e quindi a scegliere i contenuti con saggezza».

E a questo punto, è facile capire che un’altra difficoltà del lavoro di Cinesky, che conta solo quattro dipendenti e numerosi professionisti esterni che collaborano con l’azienda, sia quello del taglio delle scene: «Vendiamo in tutto il mondo, e dobbiamo fare i conti con le diverse “norme culturali” di ogni regione. Devo dire che la maggior parte delle compagnie aeree ormai sceglie la versione originale del film sui loro sistemi di intrattenimento con schermi individuali, ma tuttavia dobbiamo essere consapevoli che ciò che è accettabile da mostrare in un cinema a Roma, potrebbe non andare bene a Riyadh, quindi creiamo una "versione editata" di ogni film in modo che funzioni per la maggior parte del mondo.Per lo più togliamo le parolacce e attenuiamo la nudità, il sesso e la violenza».

E come si fa, tecnicamente, ad “attenuare” la violenza? «Di solito si taglia una scena anticipatamente, in modo da poter vedere un personaggio che sta per ucciderne un altro, ma non si vede l'atto vero e proprio. Se c'è uno sparo possiamo mostrare un corpo, ma non il primo piano del sangue. D’altronde anche le scene di sesso sono trattate in questo modo: una volta che il pubblico sa cosa succederà, è abbastanza facile passare alla scena successiva. Il nostro obiettivo principale è quello di non perdere nulla della trama e speriamo sempre che il nostro pubblico non si accorga nemmeno del fatto che il film è stato montato».

Riguardo alla qualità dei film e dell’intrattenimento di bordo, grandi miglioramenti sono stati fatti negli ultimi anni, per merito delle nuove tecnologie che permettono schermi e impianti sempre più performanti: questo permette alla compagnia di Betsy Hamlin di offrire un servizio sempre migliore, qualitativamente alto e decisamente “sul pezzo”: «Un tempo, per esempio, George Lucas non permetteva che i suoi film venissero proiettati su un aereo a causa della qualità degli impianti di quel periodo: per cui, Star Wars e Raider of the Lost Ark non sono stati mai mostrati in aereo. Tuttavia ora, con schermi di eccellente qualità a bordo, penso che i suoi film possano essere resi disponibili. Oggi, molti dei film sono visibili sugli aerei prima che su Netflix o Amazon, e questo è un grande servizio per i passeggeri: noi, in generale, cerchiamo storie davvero forti che siano rilevanti per un pubblico globale e abbiano un cast di alto profilo. Cerchiamo film che siano ben scritti e adatti a un pubblico di 25 anni e più, perché il viaggiatore aereo medio ha 35 anni».

C’è ancora il tempo di chiedere a Betsy Hamlin qualche anticipazione su “cosa vedremo” nei prossimi mesi, e nemmeno su questo argomento ci delude: «I film in arrivo includono Radioactive, diretto da Marjane Satrapi e interpretato da Rosamunde Pike, sulla storia di Madame Curie, The Burnt Orange Heresy, che è stato il film di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia, I am Woman, biografia della musicista Helen Reddy e The Father, con Anthony Hopkins e Olivia Colman».