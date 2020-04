Caricare un’auto elettrica è semplice: basta infilare la spina schuko del cavo in dotazione al veicolo in una presa e il gioco è fatto. Molto più complicato è scegliere e installare una wall box nel garage o nel condominio che consenta sia di ridurre i tempi aumentando la potenza di ricarica, sia di gestire in maniera intelligente l’impianto elettrico o di evitare i black out. Sul mercato c’è già una cinquantina di modelli di wall box e, visto il potenziale del business in futuro, possiamo scommettere che il loro numero crescerà ancora. I prezzi vanno dai 400 euro (poco più del costo dei cavi che servono per collegare l’auto) ai 2 mila euro, ma sono molto diverse tra di loro. È una giungla da cui non è facile uscire, fatta di kW, tipi di correnti diverse, modi di gestione differenti.

Per orientarsi bisogna prima di tutto conoscere la potenza del proprio impianto domestico e quella del caricatore della vostra auto elettrica. È inutile installare una wall box da 7,4 kW se il contatore non eroga più di 3,3 kW (cioè 3 kW più la tolleranza del 10%) come quasi tutti gli impianti domestici ed è altrettanto inutile farlo se la vostra batteria può essere ricaricata al massimo a 3,7 kWh, come ad esempio la Nissan Leaf del 2018. In questi casi l’apparecchio gestirà l’energia in modo che non “salti” la corrente quando, ad esempio, usate la lavatrice, ma caricherà la batteria dell’auto tenendo conto dei limiti fissati dall’impianto elettrico e dal caricatore dell’auto. Per ricaricare completamente la batteria di un’auto elettrica importante come la Tesla Model X (100 kWh di batterie) con un normale impianto domestico da 3 kW ci vogliono più o meno 33 ore, per una Bmw I3 (42,2 kWh) ne servono circa 14, per una Smart elettrica (17,6 Kwh) poco meno di sei. Le alternative, allora, sono soltanto due: si lascia in carica tutta la notte l’auto per ottenere un’autonomia parziale, ma sufficiente nella maggior parte dei casi per un uso quotidiano, oppure, al netto delle diatribe condominiali, ci si immerge nel vorticoso, e costoso, mondo degli elettricisti per aumentare la potenza del proprio impianto domestico.

TUTTI GLI ATTORI IN CAMPO Nel mercato liberalizzato i protagonisti sono i fornitori di energia e le case automobilistiche con i loro wall box. Ma esistono anche soluzioni “indipendenti”

Le sorprese in questo caso non sono legate ai costi della corrente (si tratta di una trentina di euro l’anno per ogni kW installato in più, quindi se, ad esempio, si passa da 3 a 7 si spendono circa 10 euro in più ogni mese) o al maggior costo della wall box ridotto a qualche centinaia di euro, ma a quelli della realizzazione dell’impianto che dipendono dalla distanza tra il quadro elettrico e il posto auto, dalla dimensione dei corrugati, tubi incassati nel muro che contengono i fili elettrici, dalle opere murarie o di scavo necessarie per portare a termine i lavori. La stima dei costi varia molto, ma possono superare allegramente quello della wall box. In questo mercato ormai liberalizzato si sono buttati a pesce i fornitori di energia. Alcuni, come Enel, Edison e A2A, da soli o insieme a un partner, offrono non solo l’energia e il wall box, ma anche l’auto elettrica a noleggio. In un solo pacchetto è possibile avere la vettura, la consulenza, l’installazione della centralina domestica dopo un sopralluogo di un tecnico e, a volte , anche una tessera per ricaricare dalle colonnine stradali. Le installazioni sono comprese solo nel caso in cui non si debbano sostituire cavi e ci sia una distanza di una decina di metri tra il punto di installazione della wall box e il contatore.

Dietro alle aziende energetiche, poi, si sono accodate le case automobilistiche che cominciano a considerare la wall box un optional indispensabile se per il cliente si tratta dell’acquisto della prima auto elettrica. Le partnership e gli accordi tra produttori di auto, fornitori di energie e costruttori di colonnine sono innumerevoli perché il business è ancora ridotto, ma le prospettive e i margini per tutti sono allettanti. E dipendono anche dal tipo di vettura elettrica. L’auto premium si vende con una wall box marchiata dal costruttore pensata appositamente per il veicolo. Tycan, la prima elettrica di Porsche, ad esempio ha il suo Wall Connector da 11 kW Trifase, venduto con tariffa flat a 100 euro al mese, Bmw e Mercedes ne hanno uno con firmato con il proprio marchio e in Maserati, che ancora non ha un’auto elettrica, stanno pensando a un modello innovativo che carica la batteria con un robottino che si “attacca” all’auto da solo quando la si lascia in garage. Volkwagen, che per non saper leggere né scrivere, ha pensato bene di farsi la propria azienda distributrice di energia elettrica, ha già realizzato un robot simile, ma solo per i parcheggi multipiano o quelli dei centri commerciali. Nissan, Hyundai, Honda e tutti gli altri, insieme un’azienda energetica, non solo forniscono il wall box insieme all’auto, ma offrono anche l’installazione, la manutenzione e la consulenza necessaria ad effettuare eventuali modifiche alla fornitura elettrica e pacchetti completi di rifornimenti domestici e stradali a tariffe fisse. La wall box di ricarica domestica, insomma, è diventata uno strumento di marketing o comarketing, una leva di vendita forse più rilevante del veicolo stesso. Anche per questo le più recenti sono tutte all’insegna della connettività e, tramite il proprio smartphone, ci si può collegare all’apparecchio per conoscere lo stato di ricarica. Sono “smart” e di moda, ma hanno bisogno di un collegamento wi-fi che non ha la stragrande maggioranza dei garage nelle grandi città dove dovrebbero essere maggiori le vendite di auto elettriche. Potere del marketing.

IL SOGNO (REALIZZATO) DEL "PLUG AND PLAY"

Le parole magiche sono “senza modificare l’impianto elettrico” o se siete tecnologici “plug and play”. È questo il vantaggio della Easy Wallbox, realizzata in esclusiva per Fiat Chrysler Automobiles da Engie Eps, l’azienda nata da uno spin off del Politecnico di Torino, quotata a Parigi e specializzata in sistemi di immagazzinamento dell’energia ed e-mobility. È, infatti, l’unico ricaricatore domestico che può funzionare sia a 2,2 sia a 7,4 kW e nel primo caso si attacca direttamente a una presa schuko utilizzando solo la potenza disponibile in tempo reale ed evitando ogni rischio di black out. Bastano due tasselli e il gioco è fatto. «Questo prodotto nasce dalle nostre esperienze personali» ha spiegato a Economy Carlalberto Guglielminotti, ceo di Engie Eps. «Siamo stati tra i primi a guidare un’auto elettrica e, per primi, abbiamo discusso nel condominio, chiamato elettricisti e pagato muratori per installare nei nostri garage una wall box. E ci siamo accorti che in fondo non serve ricaricare completamente una batteria e che una notte basta per recuperare l’energia necessaria per fare 180/200 chilometri, ampiamente sufficienti per un guidatore medio che, mettendo l’auto in carica ogni giorno, alla fine della settimana si ritrova con il pieno e la possibilità di andare via per il week end». Easy Wallbox è in vendita nei concessionari Jeep e Fiat. In alcune offerte potrebbe essere incluso nel prezzo della Renegade 4xe ibrida plug in o nella nuovissima 500 elettrica, oppure venduto come optional con un prezzo inferiore ai 500 euro.