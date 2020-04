Le esenzioni fiscali per le banche che aiutano le Pmi? Sì, ma in Cina

Siamo il paese delle Pmi, ma per vedere misure massicce di sostegno alle piccole e medie imprese dobbiamo guardare… in Cina. Pechino infatti ha annunciato che estenderà le esenzioni fiscali di altri quattro anni per migliorare ulteriormente l'inclusione finanziaria delle Pmi. Nel 2017 le autorità cinesi avevano deciso l’esenzione degli istituti finanziari da imposte sul valore aggiunto e sui redditi da interessi per prestiti a piccole e microimprese e ad aziende individuali; secondo una dichiarazione congiunta del ministero delle Finanze e dall'amministrazione fiscale dello stato, le esenzioni fiscali, scadute alla fine del 2019, saranno estese fino a tutto il 2023. L'Iva che è già stata riscossa potrà inoltre essere detratta nei mesi successivi o rimborsata.

Il primo ministro della Cina, Li Keqiang, ha dichiarato che il paese non risparmierà alcuno sforzo per aiutare le Pmi a sopravvivere, in seguito alla pandemia da Covid-19. «Le politiche fiscali e monetarie che sono state implementate dovrebbero essere più mirate alle piccole aziende», ha sottolineato Li. L'11 marzo scorso la Cina ha annunciato tagli mirati all'obbligo di riserva bancaria, la percentuale di liquidità che le banche devono detenere in riserve, per aumentare il sostegno ai prestiti per le piccole aziende che sono state colpite dall'epidemia di coronavirus. Anche in questo caso l’intenzione è quella di stimolare i prestiti alle piccole imprese e ridurre i loro costi di finanziamento.