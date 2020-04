LA MIA FASE DUE/Gianni De Bonis (Tecnorib): «Per fortuna il virus non sa nuotare»

Come dice un mio amico, il virus non sa nuotare.

Con l’incertezza sulla fruibilità delle spiagge che caratterizza l’estate in arrivo, il gommone sarà forse il mezzo ideale per godersi il mare in libertà.

Soprattutto sul noleggio l’aspettativa per la stagione è molto buona, un’opportunità per fare avvicinare nuove persone ad un mezzo nautico facile e versatile.

La preoccupazione è piuttosto per il prossimo anno, poiché calerà la capacità di spesa e non c’è sicurezza sui boat show autunnali, per noi molto importanti. Nella stagione in corso non abbiamo avuto cancellazioni di ordini; il nostro problema ora è la produzione.

Poiché siamo stati fermi in un momento chiave ogni settimana di stop implica minore capacità di soddisfare ordini già confermati e rischia di compromettere le consegne.

Di certo la chiusura andava fatta, ma ora è tempo di ripartire.

Noi eravamo piuttosto attrezzati anche prima del lockdown; in cantiere siamo dotati di mascherine Ffp3 e altri dispositivi e gli spazi garantiscono la possibilità di tenere le adeguate distanze tra gli operatori.

Adesso ci stiamo preparando alla riapertura seguendo le prescrizioni per come emergono: abbiamo già fatto una sanificazione straordinaria, che verrà integrata con quelle ordinarie periodiche e stiamo redigendo un protocollo con l’aiuto dei nostri consulenti e di concerto con i lavoratori.

La nostra fortuna è che l’ambiente di lavoro garantisce in media più di 100mq a operatore, faremo turnazioni negli spazi comuni e ci vorrà molta attenzione alle procedure, ma i costi non saranno particolarmente alti.

Negli uffici si tornerà a rotazione, con una o due persone per volta a presidiare l’attività in loco e gli altri in smart working, che tra l’altro utilizzavamo già prima del lockdown.

Grande attenzione verrà prestata ai fornitori e soprattutto alle lavorazioni esterne, si dovranno adeguare alle nostre regole e usare i nostri DPI, così da essere certi della conformità.

Quest’emergenza con ogni probabilità durerà ancora un po’ di tempo, sarà quindi bene considerare le attività per fronteggiarla come un’attività aziendale aggiuntiva, estremamente importante perché ha a che fare con sicurezza e salute, ma anche per garantire serenità a tutte le persone coinvolte.

La serenità ambientale è indispensabile per realizzare un prodotto eccellente.