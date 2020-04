Il Coronavirus non infetta l'autotrasporto: il Dossier Anfia

Nei giorni difficili del lockdown da Coronavirus, uno dei settori che non si fermato ma al quale, anzi, si richiede di moltiplicare gli sforzi, è quello della logistica e dei trasporti. Nell’emergenza, l’autotrasporto ha dimostrato il proprio ruolo fondamentale per garantire l’approvvigionamento e la distribuzione di tutti i beni indispensabili a proseguire le attività delle strutture sanitarie e i bisogni essenziali dei cittadini. Nonostante la poca lungimiranza di Autostrade, che avrebbe potuto esentare dal pagamento del pedaggio almeno i mezzi meno inquinanti o che trasportavano merci essenziali, così come ha fatto per il personale sanitario in servizio.



Come per ogni altra attività economica, sono però emerse le criticità del settore autotrasporto denunciate da tempo, insieme alla consapevolezza che la situazione contingente va considerata come un’opportunità per accelerare i processi che, attraverso digitalizzazione, Intelligenza artificiale, automazione, rendono più efficiente logistica e trasporti.



Una fotografia dello stato dell’arte dell’autotrasporto è il Dossier Anfia “Trasporto merci su strada”, realizzato dall'Area Studi e Statistiche dell'associazione ad aprile 2020 e relativo al 2018, per inquadrare il settore dell'autotrasporto e del mercato degli autocarri in Ue e in Italia.



Il report utilizza le informazioni provenienti dalle indagini ufficiali di Eurostat, Istat, Ministero dei Trasporti, Agenzia Europea dell'Ambiente e Associazioni di settore.

Autotrasporto: qualche dato in Europa

Tralasciando la parte di dettaglio relativa al mercato degli autocarri, lo studio riporta un’analisi della movimentazione delle merci e dell'evoluzione dell’autotrasporto comparato con le altre modalità e tra i Paesi europei.



Dai dati emerge che nel 2018 il traffico merci su strada in Ue ha rallentato la propria crescita, con un volume di 1.925 miliardi di tkm (tonnellate-km, +0,2% sul 2017 e +12% sul 2014) e quasi 15 miliardi di tonnellate movimentate (+1,2% sul 2017 e +6% sul 2014). Nel 2018, ancora una volta, la modalità stradale è stata la preferita in Ue: gli autocarri hanno trasportato il 73% delle merci movimentate su terra.



L’autotrasporto ha confermato il proprio posto di rilievo tra le attività economiche che contribuiscono alla crescita dell’Unione e dell’Italia, impiegando oltre 3,15 milioni di addetti di cui 322mila in Italia.

Autotrasporto: qualche dato in Italia

Nel nostro Paese, nel 2018 l’80% delle merci è stato movimentato su strada, posizionando il Paese al sesto posto tra le industrie europee di trasporto su terra. Nello specifico, sono state movimentati 920,7 milioni di tonnellate, 124,9 miliardi di tkm e 7,92 miliardi di veicoli-km. Il 47% delle tkm è stato movimentato su distanze superiori ai 300 km, con 89% di quota di trasporto nazionale e 11% di internazionale.



Il traffico merci secondo la distanza percorsa ha totalizzato 7,7 miliardi di tkm nelle distanze fino a 50 km (+0,7% sul 2017) e 117,2 miliardi nelle distanze superiori (+4,6% sul 2017). Negli ultimi dieci anni, il traffico su distanze fino a 50 km in tkm si è praticamente dimezzato (-48%), mentre quello su distanze superiori ha registrato una riduzione del 23%.



Il 58,5% delle tkm movimentate dall’autotrasporto nazionale è effettuato su distanze entro i 300 km, +7,7% rispetto al 2017, il 41,5% su distanze superiori, in crescita dello 0,8%. Il 76,5% delle tkm movimentate nel trasporto internazionale è effettuato su distanze superiori ai 500 km, -3,4% rispetto al 2017. Complessivamente entro i 300 km è movimentato il 53% delle tkm e il 47% su distanze superiori ai 300 km.



In termini di tonnellate il trasporto merci fino a 50 km pesava per il 54% del totale movimentato nel 2009, sceso di 12 punti nel 2018, mentre il traffico in tonnellate nelle distanze da 51 a 300 km ha guadagnato 9,9 punti, passando dal 36,3% al 46,2%, mentre quello superiore a 300 km è cresciuto di quasi 2 punti percentuali all’11,8%.



In base alle tipologie merceologiche, le merci più trasportate in tkm che percorrono distanze fino a 50 km sono i minerali metalliferi e i prodotti delle cave (22,8%), le materie prime secondarie e i trasporti rifiuti (14,7%), i prodotti delle lavorazioni di minerali non metalliferi (13,9%) e i prodotti alimentari (9,8%).



Sopra i 50 km, invece, troviamo i prodotti alimentari (16,5% del totale), i metalli e i manufatti in metallo (10%), i prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (8,8%) e i prodotti agricoli, silvicoltura e pesci (8,7%).

Una situazione in divenire

Quello che emerge dallo studio dell’Anfia è un quadro in chiaroscuro del settore autotrasporto nel nostro Paese, influenzato anche dalle prospettive non positive innescate dalla pandemia di Covid-19. La frenata del manifatturiero e le tensioni commerciali internazionali della seconda metà del 2018 sono infatti peggiorate nel 2019 e sono state travolte a inizio 2020, dalla tempesta del Coronavirus.



L'emergenza sanitaria e le misure di contenimento dell'epidemia hanno avuto un impatto notevole sul settore dell'autotrasporto e della logistica, rallentandone l’attività ma, soprattutto, evidenziandone il ruolo centrale nell'approvvigionamento e nella distribuzione di beni sanitari e beni primari, a maggior ragione in un contesto emergenziale che cambierà la mobilità e quella delle merci in modi ancora tutti da decifrare.



Il tutto in un quadro occupazionale europeo in cui, secondo un’indagine dell’Iru - l’organizzazione mondiale che raccoglie le associazioni dell’autotrasporto - svolta tra le società di trasporto e logistica di piccole e medie dimensioni in numerosi Paesi, emerge una mancanza di autisti in Europa del 23% rispetto alla domanda, prevista in salita al 36% nel 2020.

Le proposte di Anfia per l’autotrasporto

In questo quadro, Anfia ribadisce le sue proposte a sostegno del settore:



- Pubblicazione immediata dei decreti attuativi per il sostegno degli investimenti.

- Incentivi al rinnovo dei veicoli commerciali leggeri in conto proprio.

- Modifiche al credito d’imposta in beni strumentali.

- Esenzione totale o parziale dei pedaggi autostradali per veicoli sostenibili.