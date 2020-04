Nasce come ristorante digitale, con target i professionisti alla ricerca di una pausa pranzo sana, veloce e conveniente. Entra, grazie a un innovativo format di mensa 4.0, all’interno dell’head quarter milanese di Amazon. Infine convince, con le sue office canteen, due grandi aziende di consulenza, porta il suo modello anche Roma e si conferma come una delle innovazioni più interessanti nel mondo del welfare aziendale.

L’evoluzione di Foorban, la startup food-tech italiana che, partita da un modello di delivery con cucina, sta rivoluzionando l’esperienza della pausa pranzo aziendale. Perché il food rimane, stabilmente, uno dei benefit più amati da lavoratori e aziende, anche la vecchia mensa non basta più. «Siamo partiti come servizio rivolto al consumatore finale e ci siamo posizionati subito con forza sul mercato della pausa pranzo aziendale; nell’ultimo anno e mezzo siamo diventati un interlocutore privilegiato non solo dei dipendent,i ma delle aziende stesse. Così, abbiamo sviluppato il nostro servizio in ottica b2b», spiega Marco Mottolese, ceo e co-founder di Foorban insieme a Stefano Cavaleri e Riccardo Pozzoli. «Ci siamo accorti che un business lunch di qualità è un bisogno insoddisfatto non solo per i dipendenti, ma anche per le aziende. I responsabili Hr e Servizi infatti sono alla ricerca di servizi di ristorazione innovativi da integrare nei propri uffici, che possano migliorare l'esperienza sul posto di lavoro: un nuovo employee journey dove qualità alimentare, tecnologia ed esperienza del dipendente sono integrate. Così, intorno al prodotto, che è sempre stato il nostro focus, abbiamo costruito un format di office canteen modulare e dal design moderno e confortevole, sprovviste di cucina e che richiede davvero poco tempo e poco spazio per essere installate.»

Le office canteen Foorban sembrano piacere alle aziende: la startup ne ha già aperte 5 tra Roma e Milano (tutte in multinazionali e importanti società di consulenza), e prevede di quadruplicare la crescita nel 2020, con alcuni contratti importanti già chiusi e l’obiettivo di espandersi anche a Bologna, Torino e Firenze.

«Eliminando la cucina eliminiamo odori e code e ottimizziamo gli spazi. Cuciniamo ogni giorno i nostri piatti in una central kitchen, e quindi li portiamo già porzionati e confezionati all’interno di contenitori riciclabili nelle canteen aziendali, pronti per essere ritirati dal dipendente ed essere consumati in confortevoli aree lunch», spiega ancora Mottolese. «I menù cambiano su base settimanale e comprendono circa 25 piatti, che cercano di soddisfare tutti le esigenze e i palati. Sulle pareti dello store, degli schermi riportano le informazioni nutrizionali dei piatti. Non solo: la caffetteria serve ogni mattina caffè e brioche farcite al momento e un’app, che permette al dipendente di prenotare il piatto direttamente dalla scrivania, in modo da saltare il passaggio in cassa all’ora di pranzo». Oltre alle office canteen, Foorban lavora oggi anche con oltre 100 realtà di dimensioni minori, grazie ad un servizio di meal planning aziendale con consegna in ufficio: «Abbiamo anche un servizio di consegna b2b per le aziende più piccole, con la possibilità per il singolo dipendente di ordinare e pianificare i propri pranzi via app, e poi ritirarli presso i punti di ritiro all’interno delle aziende. Vogliamo diventare il primo punto di riferimento delle aziende per la pausa pranzo.»

Stefano Cavaleri, Marco Mottolese e Riccardo Pozzoli