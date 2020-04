Petrolchimico, la bonifica (non) può attendere

Centinaia di morti per cancro, inclusi bambini di pochi anni. Una crescita abnorme dei casi di malformazioni neonatali congenite. 18 milioni di metri cubi di sedimenti tossici, con il mercurio che qualche anno fa è arrivato a rendere rosso il mare, diossine, piombo, oltre all’amianto nelle discariche. Pozzi d’acqua potabile da cui è uscita perfino benzina. Pesci deformi con lische a S, a U, a Y pieni di mercurio e altri metalli pesanti, le cui tracce si sono trovati nei capelli e nel latte materno delle donne che abitano nella zona, anche perché i pesci si pescano e si mangiano. Un bollettino di guerra degno di Chernobyl. Peccato che venga dall’Italia. Più precisamente dal triangolo industriale Priolo-Melilli-Augusta, tristemente noto come “triangolo della morte”, sede del polo petrolchimico siracusano, il più grande d’Europa. «Priolo è il comune con la più alta densità di inquinamento d’Europa, anche più di Taranto» dice Pippo Gianni, sindaco di Priolo Gargallo, medico, ex deputato nazionale e regionale, ex assessore all’Industria siciliano, «non c’è una famiglia dove non c’è almeno un tumore, manco una: alla gola, al cervello, ai polmoni, allo stomaco, al colon, all’apparato genitale». Nella chiesa madre della vicina Augusta, all’ingresso si è accolti da uno striscione raggelante: “morti di cancro Augusta: lo Stato tace e finge di non vedere e non sentire”. Il parroco, don Palmiro Prisutto, ogni 28 del mese legge i nomi dei morti di cancro, un migliaio dei quali sono riportati in una bacheca all’ingresso della chiesa denominata “Piazza martiri del cancro”. Don Palmiro vive questa strage silenziosa sulla propria pelle, la sua famiglia paga un prezzo altissimo: per cancro ha perso una sorella, mentre un fratello e un’altra sorella stanno combattendo la malattia, due nipoti sono morti dopo pochi giorni dalla nascita e altri due sono nati malformati.

Nell'area non esistono famiglie in cui non ci sia almeno un caso di cancro. e le autorità locali lo denunciano da anni

Lui stesso indossa spesso una maglietta con la scritta: “dovessi morire per un cancro sarebbe un omicidio”. Per la sua battaglia Don Palmiro ha ricevuto anche un’affettuosa lettera di incoraggiamento da Papa Francesco. «Chi ha inquinato e inquina deve smettere di farlo», ha scritto don Prisutto in una lettera aperta alle industrie del petrolchimico, «oggi esistono nuove tecnologie e metodologie che consentono di farlo; e chi ha inquinato deve bonificare, non perché qualcuno potrebbe imporglielo in un’aula giudiziaria, ma solo perché esiste anche il principio del ravvedimento e della riparazione dopo l’errore». Anche il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci ha scritto al ministro dell’Ambiente Sergio Costa a proposito della bonifica della rada di Augusta, appellandosi alla sua sensibilità «affinché si decida finalmente come e quando intervenire sui sedimenti». «Il polo petrolchimico-energetico di Siracusa non è quello degli anni 60-70, quando non esisteva alcuna legislazione ambientale. Dal 2000 ad oggi il settore ha investito in Sicilia quasi 4 miliardi di euro per la salvaguardia ambientale», ha però scritto a Musumeci il presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona, «è stato certificato da Arpa Sicilia che da parte delle aziende private i siti contaminati ricadenti nelle aree di loro proprietà sono stati caratterizzati e sono in corso le attività di bonifica, mentre niente è stato fatto per le aree di pertinenza pubblica». «Io il primo piano di risanamento ambientale l’ho fatto 32 anni fa, quando gli altri pensavano che fosse uno scherzo» racconta Pippo Gianni, che era già stato sindaco di Priolo Gargallo dal 1984 al 1991, «da medico avevo già visto i danni nella zona industriale, specie dove si produceva cloro-soda con celle al mercurio. Proposi di toglierle e passare alle celle a membrana, ma siccome bisognava spendere 40 miliardi di lire mi fecero una guerra micidiale. Oggi ci troviamo con quell’impianto chiuso, 250 operai a casa, la rada di Augusta piena di mercurio, tanti bambini nati malformati e tanti genitori che sono già morti. Mi avessero ascoltato 30 anni fa tutto questo non sarebbe accaduto». Oggi nel triangolo Priolo-Melilli-Augusta ci sono un totale di dieci impianti industriali: due raffinerie, due impianti chimici, un impianto di cemento, due impianti di gas industriale e tre centrali elettriche. «Siamo i più grandi produttori di energia elettrica d’Italia e paghiamo l’energia elettrica più di tutti, e nonostante le raffinerie la benzina da noi ha un costo superiore rispetto a qualsiasi altra regione d’Italia» sottolinea Gianni. Nel febbraio dell’anno scorso il gip di Siracusa ha messo i sigilli allo stabilimento Versalis nel petrolchimico di Priolo Gargallo, alla Sasol di Augusta e a due depuratori. Secondo la procura, tra gennaio 2014 e giugno 2016 gli impianti avrebbero emesso nell’atmosfera “materiale inquinante e molesto”; e nei comuni di Priolo Gargallo, Augusta e in parte Melilli «si registra una qualità dell’aria nettamente inferiore a quella degli altri Comuni della provincia, avuto riguardo ai vari inquinanti presi in considerazione». Certo il problema non riguarda solo l’aria: basti pensare che i 18 milioni di tonnellate di metri cubi di sedimenti tossici sono nella sola rada di Augusta, ma più in là ce ne sarebbero almeno altri 45 milioni.

Una delle proposte sul tappeto è l'utilizzo della tecnologia di gassificazione al plasma che viene impiegata in serbia

Per salvaguardare finalmente la salute della popolazione è necessaria soprattutto una grande bonifica dell’area. Una delle proposte sul tappeto è quella di Ecogv Energy, azienda del barese specializzata nella bonifica di terreni altamente inquinati, che utilizza una tecnologia di gassificazione al plasma sviluppata in collaborazione con Alter Nrg, indicata per il trattamento dei rifiuti industriali e tossico nocivi. Una tecnologia che è stata scelta dal ministero della Protezione ambientale del governo serbo per bonificare una delle aree più inquinate d’Europa e del mondo, quella di Pancevo. «Bisogna bonificare i fanghi prodotti dal depuratore, il terreno attorno, le acque, l’aria, il mare» dice Pippo Gianni, «chi ha idee chiare e precise, chi può produrre elementi che servono a disinquinare in modo efficace, è il benvenuto. Il mio unico obiettivo e interesse è quello di dare ai cittadini salute e lavoro». Proprio il tema dell’occupazione è centrale in questa vicenda. Una frase atroce ripetuta troppo spesso è la seguente: «meglio morire di cancro che di fame». «Anni fa nel polo petrolchimico c’erano almeno 20mila dipendenti, ora siamo ridotti a meno della metà» racconta il sindaco di Priolo Gargallo, «questo è un paese dove c’era la più alta occupazione, adesso invece è un paese di disoccupati, malati e disgraziati». Gianni sta cercando un dialogo con le aziende del petrolchimico. «Vogliamo un’industria ecocompatibile. La zona industriale non sta capendo che io non le faccio la guerra, io voglio dare una mano» mette in chiaro il sindaco di Priolo, «alla fine che cosa chiediamo? Che le industrie assumano persone di qui e della zona circostante, anziché farle venire da Milano, Genova, Gela, Milazzo e altre parti d’Italia, che ci sia un po’ di inquinamento in meno, che ci sia un’attenzione agli ospedali della zona industriale. Ho chiesto all’assessore alla Salute della regione Sicilia Ruggero Razza, che mi è sembrato molto disponibile, di fare nell’ospedale di Augusta un centro di ricerca per le malattie della zona industriale; nella legge sull’amianto che ho fatto io nel 2014 era previsto». Secondo alcuni studi, l’inquinamento non si limita alla rada di Augusta, le correnti diffonderebbero i metalli pesanti nelle acque circostanti. E le elevate concentrazioni di mercurio riscontrate nei pesci fuori dalla rada indicherebbero un processo di contaminazione nello Ionio più esteso e profondo.

Il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni