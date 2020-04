Una memorabile copertina, come soltanto loro sanno inventarsi: ritrae una mano guantata, con l’indice puntato verso chi guarda, come quella dello zio Sam, una manica militare, e un volto, coperto da una mascherina sanitaria e da un paio di ray-ban scuri, sotto un cappello da gerarca nazista, con uno stemma sinistro, che somiglia ad un coronavirus. Magistrale il titolo del servizio: “Gli autocrati vedono un’opportunità nel disastro”.

Va ben capita, questa copertina dell’Economist, il più importante giornale economico-politico del mondo. Va ricollegata all’identikit dell’editore di quel giornale, John Elkann, nipote di Gianni Agnelli per parte di madre e dell’ex rabbino capo di Parigi per parte di padre. Lo stesso editore de La Stampa e di Repubblica. Dove ha appena insediato Maurizio Molinari, ex direttore de La Stampa – anche lui con famiglia in parte istraelita e con importanti studi a Tel Aviv - mandando via dopo appena 14 mesi di governo il predecessore Carlo Verdelli, senza tanti complimenti e senza incarichi-paracadute.

Questa copertina dell’Economist dice una cosa semplice, e – bisogna riconoscerlo – molto vera. Il disastro che sta sconvolgendo il mondo nuoce molto di più all’Occidente democratico che all’Asia totalitaria. I dittatori che governano Russia e Cina con le leve dell’esercito, dei servizi segreti e della polizia speciale – Vladimir Putin e Xi Jinping – hanno possibilità molto più incisive nell'imporre i comportamenti sociali e reprimere il virus. Stampano la moneta che vogliono, come gli Stati Uniti, e possono meglio riprendersi dai loro danni epidemici, e in più non dicono mai quanta ne stampano, come in verità non dicono mai nulla. E giustamente individuano nell’Unione Europea – gorilla nella nebbia della crisi, armata Brancaleone, appesa ai voleri di una Dominatrix come la Germania, che vuole in realtà solo difendere la sua egemonia isolazionista – un ventre molle in cui affondare le loro strategie di potere economico.

Il governo giallorosso, nelle persone del presidente del consiglio Conte e del ministro degli Esteri (Dio mio!) Di Maio, ha fatto quanto ha potuto per ingraziarsi la Cina. E la Russia: venti giorni fa proprio La Stampa di Molinari ha sparato in prima pagina, con tutta l’enfasi, una notizia effettivamente riservata ma in realtà ovvia, e che cioè i russi avevano inviato in Italia, insieme con gli aiuti, anche un gruppo di ufficiali della loro intelligence. Figuriamoci se Putin ci regala pasti gratis. E men che mai il capo supremo della Cina, che si è appena fatto eleggere presidente a vita, poi imitato dallo stesso Putin seppur con altre modalità.

La Lega, oggi forza d’opposizione sempre più appannata ma a sua volta importante in Italia per immaginare qualsiasi altra maggioranza di governo - e comunque candidata a fare nuovamente incetta di voti quando prima o poi si tornerà alle urne - ha a sua volta pericolosamente trescato con Putin.

Come può far piacere agli americani tutto ciò? Come può far piacere all’estabilishment internazionale che ha reso possibile l’avvento di Trump alla Casa Bianca (con cui il primo a congratularsi fu il leader israeliano, neo confermato in carica Benjamin Netanyahu, e non Putin)? Non gli piace per niente. Ed ha anche ragione, l’estabilishment: meglio la più incasinata delle democrazie che la più efficiente delle dittature. E quindi basta elogiare la Cina, che ha dissimulato il quadruplo dei morti ammessi e differito a lungo l’allerta del contagio con il mondo, e basta compiacersi della carità pelosa del Cremlino.

Eppure questo ha fatto il governo italiano.

Dunque c’è una missione culturale e politica precisa, dietro il blitz a Repubblica, e non ha proprio niente a che vedere con i vecchi schieramenti rimasti incrostati come ruggine in quel che resta del gruppo dirigente che ha creato quel magnifico giornale e l’ha reso grande per trent’anni, senza poi saper leggere i cambiamenti in atto nella società italiana e prevederli, o meglio ancora prevenirli. Troppo occupato a discettare sui dettagli dell’ombelico della stordita sinistra italiana, neanche tentando di guarirne le infezioni snobistiche ed elitarie, quel vertice ha lasciato afflosciarsi su se stesso il principale partito post-comunista europeo, nel vano tentativo di ispirarne le mosse; ha trescato con il nipotino di Berlusconi Matteo Renzi, finendo coinvolto nel suo disastro; ha prima snobbato e poi lasciato crescere il fungo insipido dei Cinquestelle ed ha permesso che il declino del Cavaliere incubasse l’espansione di una destra ben più movimentista e potenzialmente pericolosa di quella post-democristiana incarnata dal papi di via Olgettina. Da ultimo, ha preso sul serio le sardine. Ma come si può?

L’ex gruppo Espresso ha quindi fatalmente vissuto una lenta deriva, accentuata negli anni - all’indomani della scomparsa del cofondatore Carlo Caracciolo (zio di John Elkann) - dal peso abnorme avocato sulla sua linea politica dall’ex editore, quell’egotista odiatore che è stato Carlo De Benedetti, finendo col far pagare al giornale-ammiraglia un prezzo altissimo nelle edicole, con la perdita di molti lettori e di molto prestigio, e privando così la società civile italiana di una voce importantissima nel tenerla ancorata ai valori, certo imperfetti e spesso mal declinati ma chiari, di chi ha sconfitto i totalitarismi nazifascisti e contenuto il comunismo reale: gli Stati Uniti.

Qui non si tratta, insomma, di destra e sinistra e di altre scaramucce strapaesane tra para-economisti antieuro alla Bagnai e pauperisti post-guevariani alla Dibba. E del resto la scelta di Massimo Giannini per La Stampa, un bravo giornalista da sempre di sinistra, lo conferma, che lo scenario cruciale non è quello. Qui si tratta di ben altro: di scegliere da che parte stare, se con gli americani o con i loro antagonisti. Se con Israele o con il suo nemico giurato, l’Iran. Con chi stare e con chi schierare l’Europa, o contribuire a schierarla.

La posizione di Elkann – non è rilevante sapere se più ideale, valoriale, culturale o affaristica – è chiara. Il ruolo di giornali ancora nell’insieme incisivi sull’opinione pubblica italiana come quelli controllati dal gruppo Gedi - dunque innanzitutto Repubblica e La Stampa ma anche molti altri, dall’Espresso al Secolo XIX – può avere il suo peso.

Il business dell’editoria batte in testa, d’accordo, guadagna sempre meno, ma la platea raggiunta da quei media, soprattutto sul web (che non rende ma pervade) è comunque foltissima e ben ramificata all’interno della classe dirigente.

Riportare quei giornali dalla parte dell’Occidente liberale e atlantico, senza se e senza ma; arricciare un po’ meno il naso contro quell’animalone di Trump (che però ai comandi giusti ubbidisce e sa predisporre le giuste difese contro i dittatori militari della seconda e terza potenza bellica mondiali) e diffidare più nettamente delle vie della seta e delle vie del gas, è una mossa importante. Oppure gli autocrati approfitteranno del virus per prendersi pezzi d’Europa. E questo non deve accadere. Sarebbe la più grave delle possibili complicanze della pandemia.