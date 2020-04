Per la rivista specializzata Artribune nel 2019 è stata la miglior presidente di museo in Italia. Per chi la conosce, nessuna meraviglia. Sotto la sua gestione il Madre di Napoli, dedicato all’arte contemporanea, ha subìto una tale trasformazione che nel corso di un anno persino gli abitanti di Parthenope se ne sono accorti con un aumento del pubblico giovanile di quasi il 50 per cento.

Classe 1965, Laura Valente è musicologa, giornalista professionista (collabora con numerosi quotidiani) e docente universitaria. Si è laureata a New York in Marketing e Comunicazione delle Arti performative ed è stata capo ufficio stampa di primarie fondazioni liriche come la Scala di Milano e il San Carlo di Napoli. Ha insegnato Comunicazione e Management in molti atenei italiani.

Ora è diventata un’imprenditrice della cultura a tutto tondo portando una ventata di freschezza e d’innovazione nella struttura voluta fortemente dall’allora governatore campano Antonio Bassolino e che adesso è possibile visitare anche sulla piattaforma Google Arts & Culture dov’è trasmigrato il suo ricco archivio digitale. Una summer school dedicata ai giovani ha spopolato con oltre 2mila ragazzi coinvolti e venti progetti realizzati.

A testimonianza del carattere e dello spessore umano, il primo pensiero espresso una volta nominata al vertice dell’istituzione è stato ringraziare il suo predecessore Pierpaolo Forte per il lavoro svolto – diffusamente apprezzato - promettendo che ne avrebbe seguito il solco naturalmente cercando di conquistare nuovi orizzonti e ulteriore prestigio. Cosa che non ha mancato di fare come le attestazioni e i risultati s’incaricano di confermare.

Laura Valente è anche un’animatrice culturale della città attraverso i salotti di Casa Corriere la cui organizzazione segue personalmente con cura maniacale. Politici, imprenditori, professionisti, accademici, artisti di ogni genere si alternano sul palco di eventi sempre molto accorsati durante i quali si mette a fuoco un argomento e lo si affronta da più punti di vista. Un ulteriore contributo al confronto delle idee, alla ricerca del dialogo, alla soluzione di problemi.