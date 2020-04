Carlo Bonomi o Licia Mattioli: chiunque di essi sia stato nominato presidente di Confindustria – al momento in cui quest’articolo viene chiuso in redazione non lo sappiamo ancora – avrà un lavoro complesso e faticoso da svolgere. Ma al di là degli impegni cogenti, e amplificati dalla crisi del virus, al di là dei programmi ricchi di sfide specifiche e di scadenze da cogliere, io ritengo - sommessamente, ma con profonda convinzione personale - che il punto centrale della prossima agenda debba essere la diffusione e la valorizzazione della Cultura di Impresa, presupposto “valoriale” imprescindibile se si vuole riaprire un tavolo nel quale discutere di iniziative che riportino il nostro paese a crescere. Un tavolo di discussione che non sia però il semplice riproporsi di antiche - o meglio “obsolete” - forme e metodi di dialogo e confronto con altri corpi intermedi e con la politica, “rituali” che hanno visto il mondo della rappresentanza connotarsi sempre più come “sindacato” e meno capace di invertire la scarsa consapevolezza in genere del valore sociale dell’impresa, da non confondersi con la responsabilità sociale di impresa e le più moderne pratiche Esg (enviromental, social, government).

Non sono rimasto quindi sorpreso, di come la “Settimana della Cultura d’Impresa”, XVII iniziativa promossa da Confindustria nello scorso novembre, abbia avuto scarsa, per non dire quasi nulla, attenzione dei media nazionali, non predisposti a cogliere il significato e la portata di questo valore: la cultura d’impresa, appunto. Sono stati organizzati eventi, seminari, aperture dei musei d’impresa in varie parti d’Italia allo scopo di valorizzare il bagaglio culturale dei “saperi” - saper fare e competenze - nati e sviluppatisi dai legami col territorio e le sue articolazioni sociali e culturali.Ma tutto è scivolato via senza lasciar traccia, annacquandosi con le tante e molteplici iniziative, per quanto lodevoli. Cosa sia la cultura d’impresa “diviene difficile e arduo da definire, tante sono le aspettative che si sono create in proposito” scrive Giulio Sapelli - tra i massimi studiosi della storia e della cultura d’impresa e cofondatore del Centro per la cultura d’impresa istituito 29 anni fa dalla Camera di Commercio di Milano allora guidata da Piero Bassetti, che ebbe la felice intuizione di creare un organismo che potesse fare da intermediario culturale tra l’impresa e l’ente pubblico.

Secondo Antonio Calabrò in molte imprese è prevalsa l'abitudine e si è sottovalutata l'importanza di raccontarsi

Dario Di Vico in un editoriale sul Corriere della Sera parla di “mancanza di cultura industriale” nel nostro Paese richiamando due punte dell’iceberg: Ilva e Alitalia. Gli fa eco Giuseppe Bedeschi sul Foglio lo scorso 24 novembre sottolineando come la sinistra italiana abbia attinto a piene mani alle tesi gramsciane “tutte le imprese sono divenute malsane” ponendosi con un eccesso ideologico nei confronti del capitalismo. Nondimeno (almeno storicamente) il mondo cattolico: Bedeschi cita la rivista di dossettiana memoria “Cronache Sociali” per poi giungere ai nostri giorni dichiarando che “manca una cultura industriale nella nostra classe politica”.

Concordo su tali affermazioni ma ritengo che anche il mondo delle imprese e delle sue forme organizzate di rappresentanza abbiano delle responsabilità. “In molte imprese è prevalsa l’abitudine a stare e si è sottovalutata l’importanza di raccontarsi” scrive Antonio Calabrò.

È questo uno dei punti cardine del lavoro del Centro per la Cultura d’Impresa che ho l’onore di presiedere. Le ricerche compiute in questi anni a ridosso di grandi e piccole imprese ci svelano tanti risvolti di quella che genericamente viene chiamata cultura d’impresa. Le imprese non nascono per fare cultura: agiscono e si organizzano in funzione della creazione di un prodotto o della fornitura di un servizio. Nel farlo generano cultura, ovvero sedimentano abitudini, stili, comportamenti, atteggiamenti, competenze che vanno nel tempo a delineare una specifica identità, assumendo una valenza sociale. “Una intelligenza sociale, dunque, applicata alla tecnologia e alle persone e governata dalla razionalità del profitto e quindi dalla padronanza della relazione tra mezzo e fine sulla scorta della necessità di riprodurre sempre un sovrappiù governato dalla lotta continua contro i rendimenti decrescenti e l’ottimalità della ricerca della relazione di scala più idonea a garantire quella medesima continuità” dice ancora Sapelli cercando di far comprendere il “valore sociale” dell’impresa.

Ed è questo che riecheggia e continuamente emerge nelle centinaia di interviste di storie orali ai commercianti lombardi, così come nella ricostruzione della storia di molte industrie italiane nei più svariati settori produttivi. Come la sensibilità delle oltre 2.400 imprese che abbiamo certificato per conto di Unioncamere come imprese storiche centenarie (ancora in attività), che testimoniano l’attaccamento e il radicamento a questa identità culturale e produttiva intrisa di valore sociale, non vista dallo spioncino della porta del profitto (peraltro essenziale alla continuità dell’impresa) ma per la creazione di ricchezza socioeconomica che meriterebbe di emergere in tutta la sua portata. Creazione di posti di lavoro diretti e indiretti, investimenti e attenzione al territorio sono stati motori di ricchezza sociale da parte di imprese grandi e piccole, la maggior parte di origine famigliare, consolidando lo sviluppo di un ceto medio diffuso che ha potuto far studiare i propri figli e dare uno slancio ai consumi, generando un circolo virtuoso di crescita economica.

Eravamo la quinta potenza economica nel 1992 e ora siamo la nona, prossimi a scivolare nella decima posizione.

Che cosa è successo? Abbiamo perduto il senso di come si crea ricchezza in un paese che si ritiene essere un’economia avanzata?

Consideriamo un disvalore l’impresa e la sua modalità di approcciarsi alla comunità e alle complesse e multiformi architetture normative nazionali e locali?

Ma il PIL di un Paese come si genera? Per legge? Per decreto? O valorizzando un tessuto imprenditoriale e neo-imprenditoriale che in altri lidi ha generato colossi come Facebook o Xiaomi che solo 16 anni fa per l’azienda americana e 10 per quella cinese, non esistevano?

Anche un altro autorevole economista quale Francesco Giavazzi in un editoriale sul settimanale 7 del Corriere della Sera delinea una ricetta, peraltro condivisibile, sottolineando come coesistano in Italia due paesi: “Uno che lotta per dividersi una torta sempre più piccola, un altro che compete nel mondo”. Ma è sufficiente una buona ricetta? O è altrettanto necessario rendersi conto che il “paziente” non solo va guarito ma “rispettato”, nel senso della piena riconoscibilità che l’impresa è l’attore sociale per eccellenza che si muove attingendo alla cultura familiare e territoriale e cresce con e insieme alle risorse materiali ed immateriali che la circondano, laddove esistano o possano esistere. Non a caso la recente riedizione di un libro di Giulio Sapelli: “Perché esistono le imprese e come sono fatte”, nel quale l’autore spiega quanto poco conosciamo delle relazioni sociali e valoriali che animano l’impresa, se non i soli numeri o le cronache di stampa alla ricerca di sole cattive notizie. Un Paese, il nostro, caratterizzato da un enorme numero di imprese piccole e molte medie, costituenti quella polifonia delle forme di impresa che insieme alla buona governance – dice Sapelli – “costituiscono le architravi culturali e morali della possibilità di continuare a costruire il futuro, grazie alla diversità delle forme di impresa socialmente trasformate e alla potenza della soggettività della persona.”

La nostra storia economica, la storia delle nostre imprese piccole, medie e grandi dovrebbe insegnarci a interpretare e capire il presente per permetterci di pensare al nostro futuro.



* Presidente del Centro per la cultura d’impresa (www.culturadimpresa.org) e Past President di CONFAPI