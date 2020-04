Va molto bene nonostante il virus l’azienda che sussurra ad Apple

Gli ottimi risultati del primo trimestre di giovedì del Tsmc, leader nella produzione di microchip, hanno suggerito che Apple - uno dei suoi maggiori clienti - potrebbe essere in grado di tenere lontani da sé i medici per tutto il resto dell'anno. Tsmc ha abbassato le sue previsioni di fatturato per il 2020, ma ha detto che si aspetta una crescita del 30% in questo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo è piuttosto rivelatore: i due maggiori clienti del produttore di chip rappresentano circa il 40% dei suoi ricavi, e Apple - che utilizza i suoi microchip di fascia alta negli iPhone - è probabilmente uno di loro. Quindi, se Tsmc prevede di aumentare le vendite nonostante il rapido indebolimento del contesto economico, è ragionevole pensare che anche Apple dovrebbe farlo.

Tsmc è all'avanguardia nella vendita di chip per tutto, dai data center allo streaming video, il che significa che è vista come un campanello d'allarme per gli altri produttori di chip a livello globale. Questi produttori di chip hanno buone ragioni per sentirsi più ottimisti per i mesi a venire, soprattutto se i rivali di Apple inizieranno a lanciare i loro nuovi smartphone carichi di chip.

Gli investitori - sostenuti dalle potenziali buone notizie per i produttori di chip, che sono state annunciate nell'aggiornamento di Tsmc - hanno deciso di acquistare le loro azioni. L'Asml olandese-americana ha visto le sue azioni aumentare di circa il 2%, più o meno come le azioni di Ams in Europa. Alcuni investitori hanno acquistato anche le azioni di Apple: sperano che gli iPhone più economici del gigante degli smartphone, appena annunciati, possano tentare i consumatori che prima non potevano permetterseli, e che l'iPhone 5G dell'azienda possa generare forti vendite quest'autunno.

I dati ufficiali mostrano che le spedizioni di iPhone in Cina sono aumentate del 19% il mese scorso, il che potrebbe significare che la domanda di prodotti Apple si è ripresa ancora più velocemente di quella di Nike. Questo avrebbe senso: la gente in Cina - che potrebbe essere ancora titubante sull'andare in palestra - ha meno probabilità di volere nuovi attrezzi da allenamento rispetto a un nuovo telefono che si possa godere al chiuso.