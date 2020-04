Uber e Lyft alle corde per il Coronavirus in tutte le metropoli

Dopo che Seattle è diventata la prima grande città degli Stati Uniti a subire un'epidemia diffusa di coronavirus a marzo, l'attività di Uber è precipitata tra il 60 e il 70 per cento. Lo ha detto l'amministratore delegato della società. Quel che è capitato a Seattle potrebbe ripetersi, temono molti analisti, in tutte le metropoli americane, colpendo sia Uber che il rivale Lyft. Le due società, che non sono mai state vicine ad essere redditizie quando l'economia era in piena espansione, si trovano ad affrontare una questione esistenziale: come faranno loro e i loro driver a restare a galla quando la maggior parte delle persone rimarrà a casa?

Uber ha detto agli analisti finanziari che non poteva prevedere quanti ricavi avrebbe generato quest'anno a causa dello sconvolgimento causato dal coronavirus mentre a febbraio aveva previsto tra i 16 e i 17 miliardi di dollari di ricavi. Lyft non ha ancora fatto un annuncio simile. Ma i dati raccolti da ditte esterne indicano che le attività di entrambe le società sono crollate a marzo.

Attingendo agli acquisti aggregati con carte di debito e di credito di milioni di consumatori statunitensi, ad esempio, la società di analisi Second Measure ha scoperto che la spesa per le corse di Uber è scesa di circa l'83% a marzo.

"Credo che ogni grande area metropolitana, e in realtà l'intero Paese, scenderà dal 70 all'80 per cento", ha detto Tom White, un analista di ricerca senior della società finanziaria D.A. Davidson.

Per ora, la strategia di Uber e Lyft, come quella di molte altre aziende, sembra esserlo: aspetta. Gli analisti finanziari si aspettano che le aziende riducano il marketing e gli incentivi che spesso offrono ai conducenti. Il servizio di consegna a domicilio di Uber, Uber Eats, è improvvisamente più richiesto. Molto probabilmente ha superato il giro d'affari di Uber nel settore delle vendite entro la metà di marzo ed è salito di circa il 27% per il mese, secondo Second Measure.

per i passeggeri.