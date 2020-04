Trump vara il più grande pacchetto di aiuti economici della storia Usa

Il 27 marzo 2020, mentre il virus Covid-19 continuava a devastare l'economia degli Stati Uniti, il presidente Trump ha firmato una legge che si ritiene sia il più grande pacchetto di stimoli economici della storia degli Stati Uniti. Oltre ad autorizzare la spesa in un'ampia gamma di iniziative, il pacchetto concede alla maggior parte degli americani un pagamento una tantum fino a 1200 dollari. Mentre l'idoneità e gli importi dei sussidi varieranno a seconda del reddito e dello stato di famiglia, molti adulti negli Stati Uniti riceveranno presto degli assegni. Rimane una domanda importante che aiuterà a determinare l'impatto del pacchetto di stimolo: cosa faranno gli americani con i loro assegni?

La spesa dei consumatori è una componente vitale dell'economia statunitense, che rappresenta circa il 70% del prodotto interno lordo statunitense. Con l'aggravarsi dell'ansia Covid, i dati suggeriscono che l'appetito dei consumatori per la spesa sta calando. Anche la riduzione della spesa discrezionale dei consumatori si riduce in quanto molti americani stanno probabilmente cercando di trovare il modo di coprire le spese di base. I dati suggeriscono che la maggior parte delle famiglie americane non è ben preparata a superare gli shock finanziari. Secondo il Pew Charitable Trusts, il 41% delle famiglie non dispone di fondi per coprire neanche una spesa di 2.000 dollari. Consegnando denaro ai cittadini comuni, il governo spera che i consumatori utilizzino il denaro per acquistare beni e servizi, fornendo carburante al motore economico.

L'economia tradizionale presuppone che gli individui prendano decisioni razionali e informate sulla spesa e sul risparmio. Dopo aver ricevuto un pagamento di stimolo, gli individui potrebbero spendere o risparmiare in base alla loro valutazione razionale dei redditi futuri e a quanto probabilmente avranno bisogno di quei fondi in futuro.

La scienza comportamentale, tuttavia, suggerisce che c'è qualcosa di più nella storia. Due concetti comportamentali di spicco, la contabilità mentale e l'inquadramento, possono giocare un ruolo particolarmente importante nel modo in cui i consumatori decidono di utilizzare i controlli degli stimoli.

Mentre l'economia tradizionale suggerisce che i cambiamenti nella ricchezza di un individuo, indipendentemente dalla fonte, sono trattati allo stesso modo, la scienza comportamentale spiega che la contabilità mentale gioca un ruolo importante nelle decisioni dei consumatori in materia di spesa o di risparmio. Proprio come un'azienda monitora le proprie entrate e uscite, i consumatori usano i sistemi di contabilità mentale per tracciare le entrate e le spese, assegnandole a vari "bilanci" o "conti".

Quindi, come possono i consumatori vedere gli assegni di stimolo che riceveranno questo mese? I singoli individui cercheranno immediatamente di spendere? Le emozioni negative intorno al virus e i suoi effetti sulle prospettive economiche dei consumatori scoraggeranno le decisioni di spesa? I consumatori spenderanno il denaro nelle aziende locali che ritengono di aver affrontato difficoltà a causa della crisi o risparmieranno il denaro data la loro ansia per il loro futuro finanziario?