I troll russi di Internet si tuffano in profondità sotto il ponte

Quando la Russia ha annunciato il micidiale incendio del 1° luglio 2019 a bordo del suo sommergibile in acque profonde, sono state fornite poche informazioni - soprattutto non quello che il natante stava facendo a sole 60 miglia nautiche a est della Norvegia. Un portavoce del Cremlino ha detto che le informazioni erano riservate.

Il 4 luglio il presidente Vladimir Putin ha onorato postumo i 14 membri dell'equipaggio che sono morti combattendo l'incendio. Un ufficiale della marina ha detto che l'equipaggio aveva "impedito una catastrofe planetaria". L'affermazione non era un'iperbole.

La storia ufficiale della Russia è sempre stata che il Losharik è una nave da ricerca d'altura che studiava i fondali del Mare di Barents. Ma Putin ha rivelato che il sommergibile militare aveva un motore a propulsione nucleare, e tra i membri dell'equipaggio morti c'erano alcuni degli ufficiali più esperti del corpo sottomarino russo. Informazioni più dettagliate rimangono strettamente sorvegliate - da Mosca, dalla Norvegia, dagli Stati Uniti e dai testimoni dell'incidente.

La missione era chiaramente molto sensibile. Allora perché un sommergibile che può immergersi fino a 20.000 piedi - oltre 10 volte più profondo dei sottomarini americani con equipaggio - si trovava in realtà nelle acque vicino alla Norvegia? Potrebbe avere qualcosa a che fare con gli infiniti chilometri di cavi a fibre ottiche che attraversano il fondo dell'Atlantico settentrionale?

Un rapporto del 2017 del Regno Unito ha concluso che i cavi sul fondo del mare trasportano ogni giorno il 97% del traffico internet mondiale, inclusi miliardi di dollari di transazioni finanziarie. Sono facili da trovare e in gran parte non protetti. Putin ha sottolineato sempre più l'importanza di controllare il flusso di informazioni per mantenere il controllo in un potenziale conflitto. Immaginate se la Russia raggiungesse la capacità di soffocare a piacimento i canali di comunicazione internazionali vitali.