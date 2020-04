I grandi magazzini americani alle corde per il Coronavirus

I grandi magazzini americani, un tempo potentissimi centri commerciali che ancoravano i centri commerciali e le strade principali di tutto il paese, sono stati decimati nell'ultimo decennio. Macy's ha chiuso i negozi e ha tagliato il personale aziendale. Barneys New York ha presentato istanza di fallimento l'anno scorso. Ma nulla è paragonabile allo shock che l'industria indebolita ha preso dalla pandemia di coronavirus. Le vendite di abbigliamento e accessori sono diminuite di oltre la metà a marzo, un trend che si prevede peggiorerà solo in aprile. L'intero team esecutivo di Lord & Taylor è stato licenziato questo mese. Nordstrom ha annullato gli ordini e ha rimandato i pagamenti ai suoi fornitori. Il gruppo Neiman Marcus, la più scintillante delle catene di grandi magazzini americane, dovrebbe dichiarare il fallimento nei prossimi giorni, il primo grande distributore abbattuto durante la crisi attuale. Non sarà probabilmente l'ultimo.

"I grandi magazzini, che stanno fallendo lentamente da molto tempo, non riescono a superarlo", ha detto Mark A. Cohen, il direttore degli studi sul commercio al dettaglio della Columbia University's Business School. " In un momento in cui i rivenditori dovrebbero fare ordini per l'importantissima stagione dello shopping natalizio, i negozi stanno licenziando decine di migliaia di dipendenti di aziende e negozi, accumulando denaro e pianificando disperatamente come sopravvivere a questa crisi. Lo spettro del default di massa viene discusso non solo a porte chiuse, ma anche nei modelli futuri degli analisti”. Che ciò accada o meno, nessuno dubita che lo sconvolgimento causato dalla pandemia altererà in modo permanente sia il panorama del retail che i rapporti dei marchi con i negozi che li vendono. Come minimo, ci si aspetta un'enorme riduzione del numero di negozi di ogni catena, che una volta si estendeva per tutto il continente americano come un branco di idra a più teste. Le catene di grandi magazzini rappresentano circa il 30% del totale dei metri quadri dei centri commerciali negli Stati Uniti, con il 10% di quello proveniente da Sears e J.C. Penney, secondo un rapporto di gennaio di Green Street Advisors, una società di ricerca immobiliare. Anche prima della pandemia, l'azienda si aspettava che circa la metà dei grandi magazzini con sede nei centri commerciali avrebbe chiuso nei prossimi cinque anni. Figuriamoci adesso. Anche se hanno lavorato per trasformarsi per l'e-commerce con applicazioni, siti web e scambi all'interno dei negozi, l'epidemia ha messo a nudo quanto i grandi magazzini siano rimasti dipendenti dai loro avamposti fisici. Il 30 marzo Macy's ha dichiarato che dopo aver chiuso i suoi negozi per quasi due settimane, ha perso la maggior parte delle vendite.