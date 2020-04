Foxconn verso lo smantellamento dei suoi stabilimenti negli Stati Uniti

Il giornale The Verge ha riferito che i "centri di innovazione" Foxconn – il colosso cinese che produce per Apple - sparsi per il Wisconsin sono in gran parte vuoti e che i lavori di ristrutturazione sono in stallo. Alcuni giorni dopo la pubblicazione di quell'articolo, la Foxconn ha tenuto una conferenza stampa per annunciare di aver acquistato un altro edificio e ha detto ai giornalisti che la segnalazione di The Verge non era corretta.

In particolare, Alan Yeung di Foxconn ha detto: "In realtà non ci sforziamo di acquistare edifici per lasciarli vuoti. Abbiamo un piano e ci assicureremo che l'edificio sia adeguato e ben attrezzato prima di trasferirci", ha detto. "Quindi ne vedrete molti altri nei prossimi mesi, l'anno prossimo o giù di lì", ha detto Yeung. "Posso assicurarvi che non sarà vuoto e che non sono vuoti in questo momento", ha aggiunto. "Non sono vuote in questo momento" è stato un modo curioso di descrivere gli edifici che avevano questo aspetto nell'aprile del 2019:

Yeung ha fatto questi commenti il 12 aprile 2019. Ora è il 12 aprile 2020, quindi è passato esattamente un anno da quando Foxconn ha promesso una dichiarazione o una correzione sulla relazione di The Verge sugli edifici vuoti del Wisconsin. Tale dichiarazione o correzione non è mai arrivata. E gli edifici sono ancora vuoti. Un ex dipendente della Foxconn ha detto a The Verge che l'azienda non è mai riuscita a capire cosa fare con i centri di innovazione. "Erano un perno costante", ha detto. Ad un certo punto, l'azienda ha pianificato di trasformarli in spazi di co-lavoro in stile WeWork. Ma ha detto che i contratti di locazione erano anche uno dei pochi progetti che generavano entrate che Foxconn aveva in Wisconsin.