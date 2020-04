Beni di consumo, in Italia boom di M&A nel 2019

Sono state 256 in Italia le operazioni annunciate nei Consumer Markets nel corso del 2019 – con un incremento del 27% sull’anno precedente. In testa il segmento Fashion & Luxury per aumento del numero di operazioni (+34), seguito dal Food (+20). Crescono anche i comparti Beverages (+12) e Personal Care & Cosmetics (+7).

Questi i dati inclusi nell’ultima edizione dello studio di PwC M&A Trends 2019 e Outlook 2020 per i Consumer Markets in Italia.

Secondo il report, nel 2019 gli investitori strategici si confermano i più attivi in termini di numero di operazioni (155, pari a circa il 61% del totale) e focalizzati su target di dimensione allineati a quelli dei finanziari (fatturato medio di 70 mln di Euro per gli istituzionali, 66 mln di Euro per i finanziari). I primi però si sono concentrati sui comparti Food & Beverage (47%) mentre i finanziari hanno puntato sui settori Fashion & Luxury e Personal Care & Cosmetics (42%).

Aumentano le transazioni domestiche, grazie al crescente interesse degli investitori strategici nazionali, che nel 2019 hanno completato 92 operazioni sul territorio (rispetto alle 60 del 2018). In crescita anche le operazioni con controparti estere (+14), soprattutto outbound (+13).

Le operazioni più rilevanti sono state proprio di natura cross-border e includono (target/acquirente): New Guards Group/Farfetch, Kellogg’s snack/Ferrero (deal value pari a €1,2 mld), Auchan Italy/Conad (acquisizione di 270 punti vendita, per un deal value di €1 mld). Il Nord-Ovest si conferma l’area geografica che ha attratto il maggior numero di transazioni (34%), seguito dal Centro (28%), che registra un significativo aumento (+19 operazioni, di cui +13 in Emilia-Romagna e +6 in Lazio). Tale incremento delle operazioni nell’area centrale è legato soprattutto agli investitori finanziari (+10 sul 2018).

In cima alla classifica per numero di operazioni si trovano Lombardia, con 68 operazioni (vs. 51 nel 2018), Emilia-Romagna, con 39 (vs. 26 nel 2018), Veneto con 32, Toscana con 12 operazioni e Lazio con 14.