Testati, isolati e "a secco": dopo il Covid voleremo così

Per la task force di Vittorio Colao il trasporto aereo rientra –assieme al settore sanitario e a quello sociale dell’assistenza alle persone- tra le attività ad alto rischio: quelle, per intenderci, da “bollino rosso” per le quali il ritorno alla normalità sarà molto più lungo e complicato rispetto ad altri settori. E questo in virtù di fattori come la prossimità (quindi la possibilità o meno di attuare distanziamento sociale), l’esposizione (la probabilità di venire in contatto con il contagio) e l’aggregazione (quindi i contatti con terzi, siano colleghi o clienti).

Se è vero, dunque, che seppure con mille limitazioni una minima parte di aeromobili ha continuato a volare –in Italia e nel mondo- non solo per i rimpatri ma anche per garantire servizi essenziali e spostamenti dettati dagli stati di assoluta necessità e urgenza, le compagnie aeree sanno bene che dovranno mettere in campo qualsiasi strategia possibile e immaginabile per far tornare alle persone la voglia e la serenità per salire in aereo.

E la sopravvivenza stessa dei vettori, molto probabilmente, dipenderà da quanto sapranno infondere fiducia e sicurezza nei propri clienti.

Come spesso accade, è il vettore Emirates a tracciare la strada: mercoledì 15 aprile, infatti, nell’aeroporto di Dubai -hub della compagnia, tra i leader mondiali del trasporto aereo con i suoi 186.000 voli e 58 milioni di passeggeri nel 2019- è stato effettuata una prima prova di screening tramite esami del sangue rapidi per testare al Covid-19 i passeggeri in partenza verso Tunisi.

L’esame, effettuato dalla Dubai Health Authority direttamente nell’area check-in del Terminal 3, ha fornito il risultato in dieci minuti.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato che la compagnia, dopo questo primo esperimento, ha intenzione di aumentare le capacità di test nel futuro e quindi di estenderle anche ad altri voli: tutto questo per fornire una conferma immediata per i passeggeri che viaggiano in paesi che richiedono i certificati di test COVID-19.

Potrebbe essere questo, il futuro dei viaggi in aereo? Un mondo dove solo chi è in possesso di “patentino” Covid-free potrà imbarcarsi e quindi muoversi liberamente nei Paesi di destinazione?

Sicuramente è plausibile ritenere che, al momento di scegliere una compagnia aerea piuttosto che un’altra, i passeggeri opteranno per quella che garantisce meglio la salute, il distanziamento sociale e quindi la serenità necessaria per affrontare magari 10 ore di volo, in una cabina chiusa.

Oltre ai test-Covid, Emirates –che dall’1 luglio riprenderà anche i voli dall’Italia, sia per Dubai che per New York, sempre con gli iconici Airbus A380/800- ha fatto sapere di avere installato barriere protettive presso i banchi del check-in e che tutti i passeggeri sono tenuti a indossare le mascherine, sia in aeroporto che durante il volo: inoltre, il personale di bordo indossa speciali indumenti protettivi sopra le divise, a bordo sono vietati i bagagli a mano –tranne borsette o piccole valigie, laptop e materiale per i bambini- non verranno “offerti” giornali o riviste cartacee e anche il cibo servito a bordo sarà già imballato per ridurre il contatto durante il servizio pasti e minimizzare il rischio di interazione. Oltre a queste misure, nei tanti voli di rimpatrio che il vettore ha già effettuato da tutto il mondo verso gli Emirati, ha provveduto a bloccare i posti centrali, sia nelle file da 3 posti che in quelle da 4.

Patti chiari, dunque, per informare il passeggero su tutto ciò che potrà aspettarsi a bordo e per rassicurarlo sulla sicurezza, anche sanitaria, del volo.

Anche il colosso americano Delta Airlines –secondo vettore al mondo per passeggeri trasportati- ha messo in campo tutta una serie di precauzioni: senza arrivare al top tecnologico di Emirates, garantisce però il blocco dei sedili centrali, tutti dichiarati indisponibili fin dalla prenotazione e la riduzione del numero complessivo di passeggeri su ogni volo.

Vengono inoltre bloccati gli upgrade automatici, per dare modo agli addetti ai check in di valutare caso per caso come far sedere i clienti, tenendo conto della distanza sociale e delle restrizioni di peso e di equilibrio dell'aeromobile; sono stati anche qui razionalizzati i servizi di ristorazione a bordo di tutti i voli nazionali e internazionali per ridurre i punti di contatto tra i clienti e l'equipaggio, e i passeggeri vengono imbarcati 10 alla volta.

Per la stagione estiva, relativamente ai voli da e per l’Italia, Delta ha confermato solo il volo tra New York e Roma e Milano, sospendendo quelli da e per Atlanta, Boston e Detroit.

Anche Alitalia –che ha lavorato alacremente per garantire i rimpatri ai nostri connazionali bloccati all’estero dal lock-down- ha per il momento bloccato i sedili centrali, chiede ai passeggeri di privilegiare il web check-in o i banchi automatici per ridurre al minimo i contatti con gli operatori, privilegerà gli imbarchi con i jet-bridge anziché con le navette e su diverse tratte utilizza aerei più grandi dei modelli solitamente impiegati, proprio per garantire un ampio e sicuro distanziamento: mentre Etihad Airways, seconda compagnia degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato che alla fine di aprile sperimenterà nuovi chioschi self-service presso il suo hub di Abu Dhabi per identificare i viaggiatori con condizioni mediche potenzialmente rischiose. La tecnologia è stata progettata per monitorare la temperatura, la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria dei passeggeri.



Per quanto riguarda le altre compagnie, soprattutto low cost, si “vola” un po’ a vista, almeno a giudicare dalle dichiarazioni dei vari CEO. E spesso in barba alle disposizioni IATA (International Air Transport Association,

l’organizzazione mondiale che riunisce le compagnie aeree, con sede in Canada), che raccomanda, come condizione indispensabile per ripartire, il distanziamento sociale e il rispetto delle distanze di sicurezza sia nei percorsi aeroportuali che a bordo degli aeromobili.

Michael O’Leary, capo di Ryanai, ha definito “folle” l’idea di organizzare i voli riempiendo gli aerei per due terzi, quindi di fatto non vendendo le file mediane. Ripreso dall’agenzia Reuters, ha sostenuto che questa strategia sia “non profittevole e inutile”, e che l’unica strada percorribile sia quella di imporre l’uso della mascherina e la misurazione della temperatura a tutti i passeggeri.

Scordatevi dunque un minimo di comodità in più, se avete intenzione di tornare a volare con la low-cost irlandese.

Diversa l’idea di easyJet, top player del settore a basso costo (che al momento ha tutti gli aerei a terra ma ha già iniziato a vendere, con cinque mesi di anticipo, i biglietti per l’estate 2021): attraverso il CEO Johan Lundgren, la compagnia britannica fa sapere di star già lavorando al post-Covid per essere pronta a volare nel giro di due settimane. La strategia? Separazione in aereo e posti vuoti imprescindibili, almeno in un primo tempo.

Anche le aziende che producono gli “interni” degli aeromobili si sono date da fare per trovare soluzioni alternative: l’italiana Aviointeriors, per esempio, ha presentato il prototipo di una poltrona, chiamata “Janus”, con una schermatura in plexiglass che isola i passeggeri di una stessa fila sia dai compagni di viaggio che da chi transita in corridoio. Inoltre, il sistema prevede che il sedile centrale sia ruotato all’indietro, viaggiando quindi in direzione contraria rispetto a quella del volo.

Sul campo economico, le notizie sono preoccupanti: la IATA, che all’inizio della pandemia aveva stimato una riduzione dei ricavi globali pari a 252 miliardi di dollari, ritiene ora che questa previsione vada innalza a 314 miliardi, il 55% in meno rispetto al 2019. Mentre – sempre secondo il CEO della IATA, Alexandre de Juniac, già alla guida di Air France-KLM -le compagnie potrebbero bruciare fino a 61 miliardi di dollari di riserve cash solo nel secondo trimestre dell’anno. Questo metterebbe a rischio 25 milioni di posti di lavoro legati al settore dell'aviazione.