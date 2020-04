C’è quello corto di Kitchin, basato sulle variazioni delle scorte, che dura da 2 a 4 anni; c’è quello lungo di Juglar, basato sulle variazioni del credito e delle riserve bancarie, di 4-10 anni; c’è quello lunghissimo di Kondratiev, 50-60 anni. Peccato che la disruption abbia sbaragliato qualsiasi speranza di prevedere il ciclo economico. Così, nel giro di qualche mese, tutto cambia. Epidemie come il Coronavirus che sta spiazzando una delle economie più forti del pianeta, divorzi eclatanti come la Brexit, scenari di guerra, dall’Iran alla Libia, senza contare le nuove tecnologie, da intelligenza artificale all’Internet of things, con la cyberpirateria sempre in agguato, e gli interventi regolatori che intervengono sul climate change ridisegnando interi settori come quello dell’automotive. E il ciclo economico diventa un sorvegliato speciale.

Se gli economisti sono in difficoltà, figuratevi i consulenti, che devono essere pronti a cambiare rotta da un momento all’altro per accompagnare le aziende nel loro percorso di crescita. Ecco perché AlixPartners, che nel campo della consulenza è leader a livello mondiale, ha allertato i 2mila professionisti della sua rete di 24 uffici in quattro continenti perché siano pronti a intercettare qualunque segnale di disruption in arrivo per anticipare, reagire e, nel caso, attrezzarsi per cambiare le cose. Disruption Insight, il progetto che AlixPartners ha appena avviato, per il momento ha analizzato 635 compagnie di cinque settori diversi (automotive, telecomunicazioni, retail, servizi finanziari, difesa) individuando 65 segnali di cambiamento. «Il prossimo sarà un decennio cerniera: si passerà dal capitalismo spinto al capitalismo sostenibile», spiega Stefano Aversa, presidente Emea e vicepresidente a livello globale di AlixPartners. Reduce dalla sua ventesima Davos, conferma che la parola d’ordine si questa edizione è stata “climate change”: «Per ora c’è molto rumore, ma si stanno anche portando avanti progetti concreti non solo per una questione di immagine green, ma per scelta delle nuove generazioni.

Ci saranno indici che obbligheranno le aziende a perseguire aspetti di sostenibilità per non essere penalizzate nella loro attività. Il green deal è un’occasione unica per l’Europa per dichiarare la sua leadership nelle tecnologie applicabili nelle rinnovabili e nell’efficienza energetica. E l’Italia può giocare un ruolo estremamente importante». La performance delle aziende, per Aversa dipenderà sempre meno dal ciclo macroeconomico e sempre di più dai cicli di disruption, determinati non solo dall’innovazione tecnologica, che è sempre più rapida, ma anche da incentivi e disincentivi, barriere al commercio e, viceversa, facilitazioni. Non bisogna sottovalutare nepure le tensioni sociali: «Il divario tra chi ha e chi non ha è aumentato», continua Aversa, «e questo si riversa sul modo di votare, come stiamo vedendo non solo in Italia. Il populismo indica che non c’è più fiducia nell’establishment, così ha preso il via un processo di deglobalizzazione. Anche la tecnologia fa paura: intelligenza artificiale, blockchain, robot, connettività sono un’opportunità, ma anche una micaccia». La conseguenza? Cicli economici brevi, brevissimi, che non superano i 18 mesi. E dunque incertezza.

L’imprevedibilità richiede alle aziende rapidità nella capacità di reazione: «La leadership è ancora più importante, così come la rapidità nel prendere decisioni. Certo, è una scommessa: place you bet, si dice nel mondo anglosassone». Se questo vale per il management, secondo Aversa le aziende non devono invece sottovalutare il vantaggio di essere secondi: «Arrivare troppo presto, specie quando una tecnologia non è ancora stabilizzata, porta a grossi svantaggi. L’abbiamo visto con Beta e Vhs, per esempio: Beta era migliore, ma Vhs poi si impose come standard video». È invece fondamentale puntare sul brand: «Resta una delle ancore di certezza e di rassicurazione».