Oltre la fattura elettronica: fra aziende e PA il dialogo diventa digitale

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a partire dal primo gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica, oltre che verso la Pubblica Amministrazione anche tra privati, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e disincentivare eventuali prassi alla base dell’evasione fiscale.

L’eliminazione del cosiddetto “cartaceo”, in gergo tecnico “dematerializzazione”, ha ascoltato il bisogno, principalmente della Pubblica Amministrazione, di avviare un percorso nella direzione di una maggior trasparenza e di un controllo sistemico, determinando un’efficace organizzazione di spazi, tempi e relativi costi.

La fatturazione elettronica ha introdotto non solo obblighi ma anche certezze, ad esempio è certa la data di ricezione della fattura, sono certi i tempi della sua emissione rispetto alla fornitura e/o prestazione resa, così come sono definiti i dati della fattura digitale. Inoltre, si è determinato uno standard nella tassonomia: fattura Xml, Sdi, allegati, Provider, integrazioni, campi obbligatori e campi facoltativi.

L’introduzione di un Sistema di interscambio, il cosiddetto Sdi, per l’invio e ricezione delle fatture, ha richiesto, ai soggetti economici con ruolo di “fornitore” e di “cliente”, investimenti e adeguamenti dei propri sistemi informatici; sebbene il percorso non sia ancora concluso - basti pensare ad esempio alla presenza di regole disomogenee di fatturazione tra PA e privati, piuttosto che ad una situazione europea molto frammentata, ad oggi non è previsto un obbligo della fatturazione elettronica tra privati - si sono generate spinte, nelle singole realtà, atte alla reingegnerizzazione e all’automazione dei processi amministrativi alla base del processo di fatturazione, spesso attraverso l’utilizzo di strumenti di robotica per attività strutturate e ripetitive.

La spinta, infine, ha incentivato il colloquio delle aziende con gli enti pubblici, necessario all’automazione dello scambio di informazioni, mediante l’utilizzo di nuovi emergenti servizi, quali ad esempio: il servizio di richiesta massiva del Durc, messo a disposizione dall’Inps; i servizi offerti da vari provider per recepire le informazioni registrate presso la Camera di Commercio, disponibili automaticamente in fase di creazione delle relative anagrafiche; strumenti di collaborazione, tipicamente portali web, tra clienti e fornitori per l’emissione della fatturazione a fronte di ordini d’acquisto con evidenza delle prestazioni rese e/o forniture, sino alla produzione “automatica” o semplicemente guidata della relativa fattura con invio al Sdi, tracciando le notifiche prodotte da quest’ultimo.

La fattura, come rapporto fiscale tra due attori, racchiude un insieme complesso di processi: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, anagrafiche clienti e fornitori, ordini di vendita e ordini d’acquisto, prestazioni rese e forniture, regimi fiscali, verifiche in fase di pagamento.

E allora, perché non sbilanciarsi ed immaginare che il percorso nei prossimi anni preveda anche una standardizzazione dello scambio di questi dati? Ad esempio con un sistema di interscambio di ordini d’acquisto elettronici?

Perché non immaginare dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione per assolvere alle verifiche?

È necessario definire la cosiddetta “visione”, attraverso la collaborazione tra aziende, Pubblica Amministrazione e legislatore, per proseguire il percorso intrapreso dalla fatturazione elettronica, mantenendo di fatto il dinamismo ed il processo sinergico da essa innescati.

*Responsabile Procedure e Sistemi di Gruppo - Direzione Centrale Amministrazione Bilancio, Fiscale e Controllo - Membro Comitato ICT Andaf