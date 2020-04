I processi evolutivi all’interno della gestione aziendale hanno assunto una velocità crescente dovuta in grande parte alla componente digitale che consente l’acquisizione di dati sempre più ricchi e numerosi, che impongono tempi decisionali immediati e maggiore sintesi. In particolare, il processo evolutivo della Supply Chain l’ha portata a sviluppare le scelte aziendali verso nuove forme di gestione quali la terziarizzazione del magazzino, le politiche di ottimizzazione delle scorte, le nuove codifiche dei prodotti e sviluppo dei nuovi criteri distribuitivi della logistica sia domestica che internazionale resi possibili dallo sviluppo delle informazioni digitali.

Appare subito evidente che nella Supply Chain, gli obiettivi sono legati alla gestione degli ordini e alla movimentazione delle merci, ma, come detto, nella dinamica aziendale tutti gli attori contribuiscono al processo ed è necessario un soggetto, o meglio un regista, in grado monitorare l’intero cruscotto operativo.

Questa figura è rappresentata dalla tesoreria aziendale che è la concreta e responsabile funzione in grado di regolare il ciclo attivo, ciclo passivo e ciclo del magazzino impiegando gli strumenti per realizzare processi automatizzati di incasso e pagamento, allineamento dei conti aziendali con quelli delle controparti, produzione di rendiconti economici e finanziari. È immediato che questo tipo di “allineamento” è responsabile dei livelli del flusso di liquidità aziendale e conseguentemente dell’andamento del working capital, parametri che nel corso della passata crisi economica sono stati per la maggioranza delle Pmi nazionali l’elemento debole che ha provocato default presso il sistema bancario e verso i fornitori.

Inoltre, nell’attuale contesto macroeconomico dove le soluzioni digitali, cloud, fintech ed e-commerce permettono di velocizzare le informazioni gestionali, è basilare integrare i processi della filiera delle movimentazioni delle merci con sistemi di logistica integrata che assume il ruolo di processo primario della pianificazione della filiera produttiva.

La tesoreria aziendale è in grado di regolare il ciclo attivo, passivo e del magazzino allineando i conti con le esigenze produttive

Quindi, gestione congiunta e strutturata attraverso modelli e sistemi in grado di integrare la logistica con la finanza e la tesoreria aziendale che attualmente può utilizzare molteplici strumenti che grazie allo sviluppo del fintech, permettono una esecuzione temporale brevissima delle operazioni di raccolta e impiego.

Alcuni esempi:

- Operazioni Factoring Reverse detto anche Factor Indiretto, che permette ai fornitori di incassare anticipatamente i crediti attraverso una specifica convenzione con i clienti;

- Carte di Credito virtuali, con cui a fronte di un tempo medio di pagamento 60 giorni si possono rilevare circa 55 giorni di flessibilità che possono essere suddivisi tra buyer e supplier;

- Dynamic Discount, che consente il pagamento anticipato da parte del cliente a fronte di uno sconto concesso da parte del fornitore sulla fattura, proporzionale ai giorni di anticipo;

- Equipment Finance, rappresenta l’insieme di strumenti finanziari che sono a supporto all’acquisto di asset durevoli. La transazione è gestita da un provider che svolge l’arbitraggio tra pagamenti e incassi;

- Purchase Order Finance: consente all’impresa che ha ricevuto l’ordine da un cliente con adeguato standing creditizio, di inserirlo come collaterale in garanzia per un finanziamento a breve termine;

- Blockchain: un data base strutturato a “blocchi”, condiviso tra più nodi di una rete e le transazioni sono validate dalla rete stessa mediante tracciabilità (trust).



*consigliere Aiti