i paradossali effetti benefici del Coronavirus

Il caso del giovane emiratino e della sua cospicua donazione all’Anpas marchigiana

Alcun mesi fa all’American Uniersity di Dubai ho incontrato il figlio di un industriale arabo che insieme ai fratelli ha fondato un’impresa innovativa e sostenibile di vernici, compartecipata dai dipendenti. Il suo nome è Abdullak Al Atrash. Nel corso dei nostri incontri mi ha raccontato la sua storia di allievo dell’Istao di Ancona, la scuola di management fondata a metà degli anni Sessanta dall’immenso Giorgio Fuà, maestro di intelligenza, generosità, lungimiranza, uomo dotato di visione ed “eveilleur” delle coscienze per diverse generazioni di studenti. Abdullah ha deciso di intervenire con una cospicua donazione a sostegno dell’Anpas marchigiana nella difficile congiuntura del coronavirus. «La maggior parte delle volte - scrive Abdullah - non amo descrivere cosa facciamo e chi sosteniamo poiché spesso non è necessario renderlo pubblico. A volte per lo è perché rendendolo pubblico possiamo sperare di convincere altre imprese a fare lo stesso. Lancio un appello a tutte le imprese che ne hanno la possibilità di unirsi a questa lotta e a sostenere l’Italia in questo grave momento. Voglio inoltre ricordare ai politici che la sanità pubblica non si tocca». Avrei voluto scrivere queste poche righe a caratteri maiuscoli. Sono piena di ammirazione e di gioia: è una conferma che uno dei concetti vitali per me, quello di fertilizzazione incrociata non è un’astrusa elucubrazione intellettuale, ma un principio attivo di civiltà, di condivisione, di dialogo attraverso quelle che a torto riteniamo barriere. Una lezione meravigliosa che ci viene dal mondo arabo con profonde radici nella cultura italiana