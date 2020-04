Penta chiude un round da 18,5 milioni

Penta, il marketplace digitale per il business banking, ha ottenuto un round di finanziamento di 18.5 milioni di euro da parte di nuovi investitori e di quelli che avevano già investito in precedenza. I nuovi investitori sono RTP Global, Abn Amro Ventures e VR Ventures; gli investitori che hanno riconfermato la loro fiducia in Penta, sono invece finleap, il principale ecosistema fintech in Europa e HV Holtzbrinck Ventures, uno dei maggiori fondi di venture d’Europa. Alex Pavlov, Partner RTP Global si aggiungerà al board di Penta insieme a Barbod Namini, Partner HV e Michael Hock, CFO finleap.“Siamo felici di vedere la grande fiducia dimostrata verso il nostro progetto di rimodellare il business banking per le piccole e medie imprese. Le PMI sono il motore dell’economia del Paese. Con il nostro approccio di costruzione di un marketplace a loro dedicato, andiamo incontro alle loro necessità offrendo dei servizi a portata di mano che le banche tradizionali non possono offrire. Con l’aumento degli investitori, Penta beneficerà della costruzione di un network ancora più grande in Europa che gli permetterà di avviare nuove collaborazioni e di far crescere significativamente il proprio business.” afferma Marko Wenthin, CEO & Co-Founder Penta.

Rtp Global è una venture capital con una forte esperienza alle spalle: ha investito in 90 paesi negli Stati Uniti, in Europa, in India e nel sud est asiatico. In Germania, aziende come Delivery Hero, Sum Up, Urban Sports Club, Coach Hub e Tier fanno parte del portfolio di RTP. L’investimento in Penta è uno dei primi realizzati tramite il nuovo fondo di RTP Global dal valore di 650 milioni di dollari che verrà utilizzato nei settori AI, tecnologie SaaS, fintech e insurtech.