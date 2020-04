Ve l’immaginate l’assurdità di mettersi in fila per prendere un caffè da soli, o distanziati di due metri dal più vicino avventore nel caso in cui il locale superi i 40 metri quadrati?

Ve l’immaginate la follia di far la fila in mascherina per comprare una blusa?

E chi mai dovrebbe andare a dormire in albergo se il turismo resta proibito e i viaggi da una regione all’altra – per non palrae dell’estero – sospesi?

E chi è quell’anima derelitta che andrà al ristorante da solo, ordinando magari pasta al burro e petto di pollo, senza nessuno con cui parlare se non da un tavolo all’altro?

O andrà allo stabilimento balneare con le pinne, il fucile, gli occhiali e l’Amuchina?

Ecco: salvo pochi valorosi – tra i quali peraltro ci ripromettiamo di provare a esserci – nessuno farà queste cose assurde.

Ed ecco perché tempi e modi delle prime riaperture che potrebbero essere disposte dal governo sin dal 4 maggio – con o senza i preziosi consigli della task force di Vittorio Colao, che non si capisce quale “force” possa avere se dà solo consigli – sono deprimenti, e per certi versi terrificanti.

I settori dell’economia più colpiti potrebbero trovarsi gravati, oltre che del danno enorme fin qui già subito, di un’ulteriore beffa. Un dilemma cornuto.

O riaprire, e così perdere ancora più soldi di quanti ne hanno persi finora per l'ovvia e inevitabile scarsità di clienti e per il ritorno dei costi consueti, tarati per la clientela abituale che non ci sarà.

O decidere di restare chiusi, e perdere in tal modo anche il diritto a quei miseri aiuti che la squattrinata Italia è riuscita a stanziare e in rarissimi casi persino a erogare.

Prendiamo una boutique, un bar, un albergo o un ristorante, appunto, o uno stabilimento balneare. I generi di esercizi degli esempi iniziali, aziende che rappresentano filiere con milioni di addetti e di piccoli imprenditori. E la cui vita economica è condizionata, per stare in piedi, ad una normale socialità.

Immaginarli attivi, cioè di nuovo aperti, ma desolatamente vuoti è uno scenario semplicemente delirante: chiunque abbia un bar, un ristorante, una boutique lo sa.

Certo, in Cina la propaganda del dittatore maximo Xi Jinping ha fatto girare le foto delle file di cinesi in mascherina sui marciapiedi dei negozi tessili, ad attendere il turno per fare il revenge-shopping, gli acquisti della rivincita, ma anche senza scomodare l’abitudine a mangiare zuppe di pipistrello e pangolini, le differenze tra europei e cinesi, in termini di costumi e –diciamo così- disciplina sono abissali.

Per noi, andare allo stadio distanziati, a far shopping distanziati, al bar distanziati, è semplicemente – per citare Fantozzi – una cagata pazzesca.

E allora se - e finchè - la situazione sanitaria non permetterà alle aziende basate sulla socialità di riprendere l’attività ordinaria nel pieno dei consueti standard di affollamento, ebbene: queste aziende devono avere il diritto di scegliere di restare chiuse, e continuare a percepire i sussidi statali finora promessi e non mantenuti.

Non deve accadere che, scegliendo la chiusura, perdano quei diritti.

Se proprio mancassero i soldi per erogarli, i sussidi, che il governo lo dica: se ne assuma la responsabilità. In fondo, i soldi li hanno portati via i governi precedenti, perché Conte vuole nasconderne le responsabilità? Perché vuole farsi bello di risorse che non ha e scaricare sulle imprese e sui cittadini questo grottesco narcisismo politico?

Non nasconda, il governo, dietro questi permessi in malafede, la propria povertà di risorse economiche e di idee.