Chi meglio di un imprenditore piccolo-medio o di un capo azienda di una Eti, éntreprise de taille intérmediaire, come le chiamano qui in Francia - a controllo familiare, con pochi dipendenti e qualche milione di euro di fatturato - può capire i problemi e i bisogni di un imprenditore della stessa taglia che vuole espandersi, conquistare quote di mercato o solo consolidarsi per reggere alla concorrenza ma non ha le risorse finanziarie per farlo in tranquillità? Sì, ci sono anche qui le società di private equity – più di 400 ne ha contate l’ufficio studi della Consob francese – che in questi anni si sono specializzate nel settore delle pmi, che hanno risorse per suppore le deboli finanze familiari degli azionisti, e competenze tecniche e gestionali per sostenere management gracili, provinciali, con scarse aperture verso il mondo.

Ma le società di private equity, di derivazione e cultura anglosassone, hanno regole e comportamenti che non piacciono ai piccoli imprenditori (che sono uguali dappertutto, in Francia come in Italia) i quali le considerano altrettanto pericolosi dei cosiddetti “fondi avvoltoio”, arrivati anche loro dagli Stati Uniti con l’obiettivo di entrare nel capitale delle grandi aziende, smembrarle, venderle a pezzi perché è così che funziona nel turbocapitalismo globale: si crea valore cioè denari per pagare ricchi dividendi agli azionisti.

E poi, diciamola tutta, le società di private equity hanno appetiti finanziari che nessuna piccola o media impresa, spesso a conduzione familiare, è in grado di soddisfare. Ecco perché qui in Francia si sono inventate le “società d’investimento” finanziate da piccoli e medi imprenditori o da manager che decidono d’investire con pazienza in altre piccole e medie imprese e non solo nelle start-up. Le società d’investimento, a differenza del private equity, non hanno vincoli di redditività immediata, calendari finanziari stressanti, obiettivi spesso fuori portata rispetto ai mercati aziendali di riferimento. Non si sostituiscono all’imprenditore: le società d’investimento sanno ascoltare, pianificare insieme, immaginare percorsi di crescita realistici e condivisi.

In più, lo Stato sembra venire incontro all’investimento in questi nuovi veicoli finanziari con la leva fiscale: fino al 2012 chi investiva direttamente in una piccola o media azienda il ricavato di una precedente cessione aveva diritto ad uno sconto o a una detrazione d’imposta, ma solo a patto che l’operazione si concludesse entro due anni. Oggi, con la legge finanziaria 2019, il vincolo è stato rimosso e questo ha permesso, in sostanza, il decollo delle società d’investimento, di questo particolarissimo private equity al servizio delle pmi. Se ne sono accorti anche a France Invest, la lobby del private equity francese che si fregia del titolo di “Association des investisseurs pour la croissance” ed è guidata da un manager cresciuto nella grande industria (Dominique Gaillard, ex amministratore delegato della Pechiney, il colosso dell’alluminio). Già i soci di France Invest, cioè società come Capitem, Newfund, Frenchfood Capital e decine di altre, hanno investito finora la bellezza di 14,7 miliardi di euro nel capitale delle piccole e medie imprese con un “fall-out” in termini occupazionali di 210mila posti di lavoro nel periodo 2012-2017.

Nei prossimi anni si farà ancora di più, con più risorse e più competenze dal momento che France Invest ha deciso di creare al suo interno una specie di club riservato a 21 (finora) società d’investimento che si riuniscono qui a Parigi ogni tre mesi per scambiarsi informazioni e mettere a fattor comune le “buone pratiche” messe in atto nei diversi dossier.

Tra le 21 del club una delle più ascoltate è la Geneo di Lione, creata da un’enarca (madame Fanny Letier) che ha lavorato per anni nel settore pubblico, al Ministero del Tesoro dove ha guidato il Ciri, il Comitato interministeriale per la ristrutturazione industriale, e quindi conosce perfettamente il tessuto industriale del Paese.

Grazie a lei e alla sua storia professionale, Geneo in un solo anno (nel 2019) ha raccolto 125milioni di euro da una settantina di piccoli e medi imprenditori e ora si sta impegnando in una serie di interventi finanziari e manageriali in aziende di media taglia ma di sicuro sviluppo come una società d’ingegneria che opera nella logistica del settore vitivinicolo in Borgogna.

L’obiettivo, dice la signora Letier, è quello di creare attorno al “veicolo Geneo” una community di piccoli e medi imprenditori che si scambiano esperienze, storie, savoir-faire, non solo quattrini. Ben detto. È proprio questo che fa la differenza tra il private equity e le società d’investimento “à la française”.