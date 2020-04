Il nuovo “Rinascimento” e gli artigiani evoluti

Il nome rievoca i fasti di un’epoca fiorente per la tradizione artigiana italiana, competitiva e protagonista dei mercati mondiali. Ed è proprio questo l’obiettivo di Rinascimento Handmade: far riscoprire il valore della manifattura italiana e dar vita ad una nuova schiera di artigiani innovativi. Il progetto, sviluppato da Giacomo e Tommaso Chinellato, due gemelli veneti classe ‘95, laureati in Economia, si propone di aiutare gli artigiani, eccellenze del made in Italy, a diventare imprese di successo nel mercato. Le imprese artigiane sono chiamate ad affrontare la trasformazione dei modelli di business dell’economia italiana, tradizione e progresso devono collaborare dando origine a una vera e propria terza rivoluzione industriale, quella dell’artigianato digitale. Come? Rimettendosi in gioco e sperimentando le tecnologie di ultima generazione per riprogettare gli antichi mestieri e puntare alla personalizzazione del prodotto, attenzione al cliente, alla cura per i dettagli attraverso una vetrina virtuale. La formazione online di Rinascimento Handmade consentirà agli artigiani di acquisire le competenze necessarie per creare il proprio brand di prodotti artigianali online attraverso corsi e lezioni di digital marketing.