Amadeus cambia faccia con Workday

Workday, fornitore di applicazioni aziendali cloud per la finanza e le risorse umane, ha annunciato che Amadeus ha scelto Human Capital Management per aiutarli a trasformare la cultura dell’organizzazione. Con sede in Spagna, Amadeus è un fornitore leader di soluzioni tecnologiche per l’industria del turismo. Fondata nel 1987, è presente in più di 190 mercati, con oltre 19.000 dipendenti. Secondo Forbes, è tra le 10 aziende di software più importanti al mondo.

«Cercavamo una soluzione che fosse progettata a tutto tondo per i dipendenti e che fornisse loro un’esperienza semplice e intuitiva», ha dichiarato Patricia de la Fuente, People and Culture Digital Initiatives Lead, Amadeus. «Con Workday abbiamo in un unico strumento tutto ciò di cui abbiamo bisogno per aumentare le capacità interne di gestione dei talenti, anticipare le future esigenze aziendali e semplificare i compiti amministrativi per diventare un’organizzazione più agile».

Per contribuire a trasformare la cultura dell’organizzazione, Workday HCM permetterà ai manager di Amadeus di avere un’ampia visibilità e approfondimenti sui team, spesso sparsi in diversi continenti. Questo permetterà di misurare meglio le prestazioni, di riconoscere i migliori talenti e di abbinare le competenze con i ruoli. Inoltre, un’interfaccia naturale e intuitiva aiuterà Amadeus a coinvolgere i dipendenti attraverso un’esperienza di tipo consumer per accedere facilmente alle informazioni e svolgere attività in movimento.