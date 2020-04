L'epidemia e la rinvincita dei profeti di sventura

Tremate, tremate, è tornato a parlare Nouriel Roubini. Per carità, l’economista famoso per aver previsto, inascoltato, la crisi del 2007/08, in questi anni ha tenuto conferenze ben pagate e scritto articoli per i giornali più importanti. Ma, accompagnato com’era dalla fama di profeta di sventure, il suo nome aveva perduto appeal. Fino al 25 febbraio scorso, quando sulle colonne del Financial Times, il professore della Stern University (laureato in Bocconi) è tornato a fustigare l’ottimismo cieco ed interessato di chi in quei giorni ancora sosteneva che il coronavirus non era un pericoloso cigno nero ma poco più di un’influenza di stagione. Invece, fa impressione rileggere, un mese dopo, l’analisi lucida di mister Doom: l’epidemia, scriveva, non si esaurirà nel giro di poche settimane. E non ci sarà una ripresa rapida, a forma di V, anche perché sarà solo il primo di una lunga serie di shock a partire dal petrolio. Insomma, Roubini ci ha preso di nuovo. II che non è una bella notizia. Ma, come sempre accade nei momenti di svolta dei mercati, di allunga la schiera di vinti e vincitori. La maglia nera tra i maghi dei mercati spetta senz’altro a Vincent Chailley e Bruno Crastes, creatori dell’ hedge H20 asset management, una boutique finanziaria della City controllata dal gruppo Natixis celebre per lo stile di gestione aggressivo, ai vertici delle classifiche di performance nel 2017 e nel 2018, dopo aver raccolto fino a 30 miliardi di euro. Il segreto? Andare a caccia della volatilità, quasi scomparsa negli scorsi anni.

Purtroppo, però, il vento è cambiato. E per giunta i due (ex) maghi hanno messo a segno ad inizio 2020 due scommesse peggio che sballate puntando forte sull’aumento del prezzo del petrolio e sui rally dei Btp finanziato, errore dopo errore, rispetto ai T bond americani, uno degli asset preferiti dai mercati nei momenti di fuga dal rischio. Il risultato? Il fondo “Allegro” (di nome ma non di fatto) ha perduto il 19,4%, subendo per giunta l’espulsione dal catalogo di Morningstar per la presenza di troppi assets illiquidi.

Secondo lo stimato analista il mondo non deve attendersi una ripresa a "v" perché si profilano altri gravi shock

Peggio è andata a “Vivace”, altra creatura delal coppia. Ma, per restare nell’ambito della City, il coronavirus ha giocato un brutto scherzo anche al Financial Equity Fund di Algebris, la boutique finanziaria guidata da Davide Serra. E la stessa sorte è toccata al Dynamic Total Return di Bny Mellon pesantemente investito sui derivati nell’indice S&P in calo del 18 % nel mese più nero, prodigo di emozioni da cardiopalma. Specie per i gestori che da tempo scommettono contro Tesla, un duello che non ha nulla da invidiare alle Guerre Stellari. Da ottobre a metà febbraio il titolo dell’auto elettrica di Elon Musk ha messo a segno un rialzo del 250% a 12 miliardi di dollari. Ma da 19 febbraio, complice il coronavirus che ha fermato la fabbrica Tesla di Shanghai, metà del guadagno è finito in fumo per la gioia dei venditori allo scoperto, convinti che l’azienda dell’inventore sudafricano sia un bluff destinato ad esplodere nonostante il traguardo di un milione di vetture superato proprio il mese scorso.

Ma le cronache di una stagione finanziato ricca di squilibri ed incertezze sono senz’altro destinate ad arricchirsi di avventure e di sventure varie. Magari, come insegna il tracollo della texana Tellurian, messa alle corde (-111% in una settimana) dalla caduta della domanda in un settore all’apparenza tranquillo: il gas naturale. Ma non c’è da stupirsi: i cigni, così maestosi e nobili, sono pennuti mordaci e dispettosi. Anche e soprattutto quando sono neri.

L'autore Ugo Bertone. torinese, ex firma de "il sole-24 ore" e "la stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'Italia