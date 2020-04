Li si ama o li si odia, inutile girarci attorno: gli influencer sono tali proprio perché capaci di polarizzare moltissimo l’audience, influenzando anche le abitudini d’acquisto. Vero? In realtà non del tutto. Perché per ogni Cristiano Ronaldo, che guadagna mezzo milione di euro per un post su Instagram, per ogni Chiara Ferragni e Fedez (che andrebbero ringraziati con pubblico encomio) – che hanno raccolto in 24 ore oltre tre milioni di euro, frutto di 165.000 donazioni provenienti da 92 Paesi per contrastare l’emergenza Coronavirus – c’è un piccolo esercito di aspiranti celebrity che è disposta a tutto pur di aumentare il proprio numero di follower e riuscire a vivere di sponsorizzazioni. L’acquisto dei seguaci, ad esempio, è diventato un sistema piuttosto in voga per accrescere la propria base e convincere questo o quel brand che sì, si è meritevoli di ricevere una somma piccola o grande che sia. Perché vicino ai giganti di Instagram c’è una moltitudine di persone che magari ottiene 3-400 euro per un post, figlio di dati truccati che non portano nessun beneficio alle aziende che hanno deciso di scommettere su questa modalità di marketing.

Per cercare di capire meglio come districarsi in questa giungla è stato perfino creato un Osservatorio Influencer Marketing (Oim), realizzato in tandem dalla società di ricerche di mercato Ipsos e da Flu, un’agenzia di comunicazione italiana specializzata in questa modalità di interazione. Il primo dato che emerge è che il 90% delle imprese del nostro Paese dichiara di aver coinvolto almeno un influencer nella propria strategia, su Instagram in primis, seguito da Facebook e da Youtube. «Con questa nuova modalità di marketing – ci raccontano Rosario Magro e Giancarlo Sampietro (nella foto da sx), founder di Flu – bisogna iniziare a guardare a nuovi parametri. In primo luogo bisogna tenere in considerazione il true reach, ovvero il pubblico reale che è in grado di raggiungere l’influencer. Difficilmente l’intera rete di contatti (tipicamente qualche milione) vedrà lo stesso post, che viene proposto dall’algoritmo a seconda delle proprie preferenze». Quindi un primo parametro c’è: a seconda del numero di utenti che hanno visto il post, si può iniziare a calcolare un vero e proprio ritorno dell’investimento profuso. Un altro dato a supporto di questa modalità di marketing: dall’indagine di Flu e Ipsos emerge che il 64% del campione ha acquistato almeno un prodotto perché lo ha visto pubblicizzato sui social da un influencer. Mica male!

Il discorso è tanto più valido quanto più si va su segmenti verticali. Ad esempio, se per i vestiti il tasso di redemption (anglicismo necessario, sta per “tasso di conversione da visione in acquisto”, decisamente troppo lungo…) è bassino, ci sono comparti come la telefonia in cui la voce di un influencer verificato e accreditato diventa quasi il vangelo. D’altronde, chi non ha mai cercato un tutorial o una spiegazione che lo convincesse a comprare questo o quello smartphone, seppur a parità di prezzi. «In questo caso – aggiungono da Flu – è fondamentale tenere in considerazione altri due parametri: in primo luogo, che il codice di linguaggio dell’influencer deve essere sempre coerente, indipendentemente dal fatto che si tratti di un contenuto sponsorizzato o meno; in seconda analisi, poi, bisogna iniziare a distinguere tra awareness e sentiment». E dunque altra carne al fuoco, necessaria per districarsi in una giungla di anglicismi che però, se dominati, permettono davvero di incrementare di molto i risultati. Se l’awareness è la mera conoscenza di un brand o di un prodotto, il sentiment è la modalità con cui essi sono percepiti all’esterno. E riuscire a far cambiare la percezione che si ha di un determinato articolo, sulle spalle dell’influencer, può essere un’ottima strategia.

In primo luogo, perché l’hashtag #adv, divenuto obbligatorio da un paio d’anni per segnalare i post oggetto di un accordo commerciale, non è un deterrente in quanto tale, ma solo se disomogeneo rispetto al modo di comunicare tradizionalmente usato dall’influencer. E dunque: non è tanto che si ammetta che quei jeans o quella crema sono stati gentilmente omaggiati (e non solo), ma l’importante è che si rimanga credibili. Tanto che si assiste a un fenomeno quasi inspiegabile: alcuni influencer di “basso cabotaggio” utilizzano l’hashtag #adv nella speranza che questo o quel brand lo notino e li facciano salire a bordo. Chi si occupa di tecnologia, e consiglia questo o quel device, deve mantenere una tale coerenza da essere in grado di certificare che quel determinato prodotto è poco performante. E, di conseguenza, rifiutare le sponsorizzazioni. Anche perché nel tech – dove Andrea Galeazzi è forse l’influencer per antonomasia – i brand sono dispostissimi a mettere mano al portafoglio, perché a fronte di un investimento di 10.000 euro,il ritorno può essere anche 10 volte maggiore. Un altro report, l’Influencer Markting Hub, stima che a livello mondiale il ritorno medio dell’investimento profuso sia di 5,78 dollari, con picchi di 18 dollari in alcuni casi particolari.

«In ultima analisi – concludono Magro e Sanpietro – tramite gli influencer si parla un linguaggio diverso. Perché se è vero che oltre il 50% delle campagne si basa ancora su una modalità vecchia di mostrare il prodotto e tesserne le lodi, ora è necessario entrare in qualche modo nella vita degli influencer. Che permettono di ottenere notorietà e visibilità. Purché però il messaggio sia coerente con il singolo social network. Non è un mistero che Mark Zuckerberg abbia acquistato diverse piattaforme, ognuna con un proprio codice preciso, per poter avere una strategia di penetrazione più ampia. E poi va detto che gli influencer possono funzionare molto bene in un determinato periodo e per momenti “spot”, ma che sono ancora più efficaci se parte di una strategia di comunicazione più ampia, che contempli diversi canali pubblicitari».