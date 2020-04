Allo stato, gli stanziamenti di denaro pubblico per far fronte alla crisi da virus che il governo Conte 2 ha già previsto nei vari decreti finora sfornati sono di 25 miliardi per il primo decreto ed altri 30 annunciati per il secondo. Una goccia nel mare, se è vero come prudenzialmente stima la banca d’Italia che il Pil crollerà nell’anno del 5,5% (cioè di 85 miliardi) o del 9% come stima il Fondo monetario internazionale, cioè di 170. E il governo invece mobilita (si fa per dire: cioè attraverso un infernale intrico di burocrazia) 55 miliardi, peraltro stanziati in parte “in deficit” e in parte stornando fondi precedentemente destinati a investimenti, sono veramente nulla.



Che aspetta Conte? Non le sa, queste cose? Ma certo che le sa. Aspetta di capire – perché al momento non ha informazioni, nè il ministro Gualtieri sa evidentemente aiutarlo – di quanto potrà far crescere il deficit pubblico quest’anno, e quindi il maggior debito pubblico con cui finanziare il peggior saldo, senza mandare alle stelle lo spread e quindi perdere sul fronte del maggior costo di sostegno del debito pubblico stesso i maggiori introiti ottenuti con le emissioni.



In altre parole, dipende tutto dal comportamento della Bce: comprerà o meno i nostri titoli quando il mercato cesserà di comprarli? Finora la Banca centrale europea è stata solidale nei fatti ma avara nelle parole;dipenderà da cosa farà in futuro.



Ma molto dipenderà anche da questa diatriba sul Mes e sugli Eurobond che la prossima settimana vedrà nel vertice dei capi di Stato e di governo dell’Eurogruppo il suo clou. La Bce ha comprato moltissimo debito italiano, nelle ultime tre settimane; ma all’Eurogruppo olandesi, tedeschi, finlandesi e danesi hanno continuato a dire no a un Mes che finanzi il maggior deficit pubblico degli Stati membri quest’anno senza avere in cambio garanzia speciali di cogestione della finanza statale dei Paesi richiedenti prestiti in caso di tardivi rimborsi. Un accordicchio sarebbe stato raggiunto sulla parte dei prestiti che fosse unicamente destinata a sostenere la spesa sanitaria: ma non c’è ancora niente di chiaro o di affidabile. Si vedrà il 23 aprile.



Già: ma con quali premesse arriva l’Italia all’appuntamento cruciale? Con le peggiori. Col Pd che vuole il ricorso al Mes ed è tiepido sugli Eurobond; e con i Cinquestelle e Conte che non vogliono il Mes e invocano gli Eurobond. Dunque, vi è chiaro: il Paese più inguaiato di tutti, quello che chiede più soldi e più comprensione, quello con il maggior debito pubblico d’Europa, si presenta diviso alla trattativa. Ma dove vogliamo andare?



Certo che è un peccato. Perché tra gli economisti ormai circola chiaramente e si rafforza di giorno in giorno la convinzione che il mondo sconvolto dalla pandemia non ce la farà a riprendersi senza un massiccio e generale aumento del debito pubblico e senza l’intervento delle Banche centrali, che peraltro sotto traccia si stanno muovendo.



Più di tutte quella americana. Secondo la Goldman Sachs, quest’anno la Federal Reserve acquisterà 2 dei 3 trilioni di dollari di emissioni di Treasury Bond americani. Avete letto bene, 2000 miliardi di dollari di nuovi titoli di Stato Usa emessi dal Tesoro americano e comprati dalla Banca centrale americana. Pura stamperia di denaro, immessa nel mercato per far girare l’economia e sussidiare la ripresa: una partita di giro appunto. Con molti economisti che si spingono oltre e iniziano a ipotizzare che le banche centrali possano a un certo punto cancellare i propri crediti verso gli Stati, come peraltro tanti Stati europei e gli Stati Uniti fecero nel ’53 e poi nel ’90, in due tranche, con i debiti di guerra della Germania: cambiali stracciate e via. Nell’interesse comune.



Ma ce l’immaginiamo un governicchio come questo italiano - che ha il coraggio morale di litigare sulle nomine in questi frangenti - diviso su tutto ai massimi livelli e indeciso a tutto, porre simili temi sul tavolo del dibattito internazionale? E con quale autorevolezza?