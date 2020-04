Il grande dilemma di una marca storica è trasformare una grande tradizione in valori accettati anche dalla nuovissima generazione di consumatori, quelli che fanno la differenza nelle attuali condizioni socioculturali caratterizzate da instabilità economica e allarmi di vario genere, da quello ambientale a quello del coronavirus. La sfida è passare indenni dai baby boomers ai Gen Z, attraverso una Generazione X al centro di cambiamenti epocali che ha subito senza comprendere del tutto, e i Millennials, quelli che dettano la linea in termini di consumi ma non sempre hanno i mezzi per farlo.

Non è solo una questione legata alla contingenza rappresentata dalle vendite, ma proprio la necessità di intervenire sul brand per renderlo attuale, pena diventare irrilevanti. Quanti marchi dominavano il mercato un tempo, e ora ce ne ricordiamo vagamente? A questo serve la brand transformation, un insieme di processi di marketing evoluto grazie ai quali le marche possono rimanere saldamente in sella alle proprie quote di mercato nonostante la frammentazione dell’attitudine al consumo.

«Questo processo si innesca quando si presenta una situazione di consumer tension, in pratica un problema di marca causato da un fenomeno sociale, per esempio se le vendite delle merendine diminuiscono cerchiamo di capire quale evento o tensione dà origine al calo» spiega Francesco Buschi, strategy director di FutureBrand, società del gruppo Ipg specializzata in brand transformation. In questo processo vengono coinvolti tutti i reparti dell’azienda. «Non basta più cambiare il prodotto e affidarlo al marketing tradizionale – continua Buschi -. È necessario allineare tutte le forze in azienda perché questi processi danno origine a piattaforme creative, prodotti, servizi, interfacce, la cui realizzazione prevede l’intervento di aree anche diverse dal marketing, come quella dell’information technology o delle risorse umane. Il nostro lavoro è stare al fianco delle aziende in questo percorso».

FutureBrand nasce come agenzia di packaging, la Gio Rossi Associati, il cui fondatore Gio Rossi ha introdotto il concetto di brand nel settore di quelle che si chiamavano “confezioni” e ha firmato brand image iconiche come quella di Mulino Bianco e Barilla. Nel 1999 l’agenzia viene acquisita da FutureBrand e comincia a strutturarsi anche alla luce della expertise internazionale.

A volte i brand perdono smalto; più spesso devono adeguarsi ai nuovi valori dei consumatori. «Bisogna rinnovare la relazione con il cliente, ridisegnando i valori che caratterizzano la marca». Un esempio fra tutti, il mercato del lusso: «Per il boomer è un mondo aspirazionale; per i più giovani è esattamente il contrario, desiderano ambienti informali, prodotti personalizzati, non entrano dove c’è qualcuno in divisa che gli apre la porta: due attitudini al consumo completamente diverse». Queste considerazioni impongono di adottare approcci innovativi, che vanno dalle etnografiche qualitative alla creazione di prototipi mutuati dalle start up, dai workshop al design thinking: «Apple ha scoperto che nel momento in cui il consumatore acquista il prodotto è al settimo cielo, ma anche che questa felicità diminuisce sensibilmente quando si mette in fila alle casse per pagare. Quindi ha eliminato le casse e il pagamento viene gestito direttamente dalla persona che ha presentato il prodotto».

Il grande interrogativo delle marche sono i consumatori, di cui si conoscono i comportamenti, ma che non dicono cosa vogliono. Buschi, insieme con il collega strategist Giacomo Zani, ha delineato le “carte d’identità” delle diverse categorie con cui le aziende devono entrare in relazione. Se i baby boomers identificano il brand con uno status da conquistare e conservare, la Generazione X si fida e resta fedele alle marche con cui è cresciuta perché incarnano anche un riferimento valoriale. Molto diverso l’atteggiamento dei Millennials, i primi nativi digitali, che sono scettici rispetto alle marche e al marketing, e preferiscono esperienze che gratifichino il loro desiderio di autocelebrazione. Sono i forzati del presenzialismo, reale e virtuale, affetti dalla famosa paura di perdersi qualcosa, la FoMo (fear of missing out). Tutto l’opposto dei giovanissimi della Generazione Z, che ribaltano gli stereotipi creati fino a ora. Anche se per loro la tecnologia è un dato di fatto, sono in grado di assumere un atteggiamento critico nei suoi confronti fino a privarsene temporaneamente per riscoprire il piacere delle esperienze “fisiche”, delle piccole cose. Questi individui «sono capaci di autoregolarsi – dice Buschi - anche perché l’opportunità di essere dappertutto diventa a volte una fonte di stress e quindi, in controtendenza rispetto ai Millennials, si prendono il lusso di mollarla e celebrare il gusto di perdersi le cose, la JoMo (joy of missing out)». Naturalmente il loro rapporto con i brand è distaccato, pretendono la massima trasparenza e sono in grado di smascherare le “finzioni” a scopo di marketing. Per ingaggiarli bisogna puntare sulla responsabilità sociale e sull’autenticità.

Alla luce di questo scenario, il marketing classico, dove bastava uno spot per spingere un nuovo prodotto, cede il passo a un approccio esperienziale, in cui la tradizionale catena del valore viene messa in discussione a partire per esempio dal modello di vendita di un prodotto - scaffale o internet – o dalla possibilità di personalizzarlo.

Protagonista di una storia emblematica di brand transformation è Nespresso, che parte da un lancio come marchio totalmente aspirazionale nel 1999 e assume oggi una immagine più legata al prodotto, alla sua natura e alla sua origine. In questo percorso FutureBrand ha accompagnato Nestlé fin dall’inizio. «Partivamo da una macchina per il caffè costosa per essere venduta al super, troppo lenta per essere usata nei bar. All’epoca una certa voglia di lusso da parte della classe media ha spinto l’azienda ad adottare una rappresentazione esclusiva, con il monogramma, le foto delle cialde scattate da fotografi di moda, l’immaginario del club, George Clooney come testimonial e i pop up café. Così è nato il brand. Oggi le nuove generazioni non sono interessate a tutta questa struttura, vogliono conoscere il prodotto, sapere quali sono le sue origini, hanno voglia di autenticità e la nuova immagine di Nespresso chiara, inclusiva, con le cialde non più lucide ma materiche, riflette il nuovo corso».

Barilla, altro cliente storico di FutureBrand, deve fare i conti con le nuove esigenze del consumatore in termini di salubrità e artigianalità del prodotto, e con l’emergere di tanti piccoli player che si insinuano nel mercato. C’è la necessità di riportare questo brand classico e pieno di tradizione all’attenzione di un target che pur conoscendolo bene non lo ritiene rilevante. «La strategia è quella di dare un’immagine più empatica al la marca attraverso un pack più chiaro che abbiamo ideato e che è già in distribuzione». L’operazione ha un precedente nella limited edition di packaging rosa firmata dal brand italiano di streetwear Gcds.

Mulino Bianco è passato invece da un racconto legato al mondo onirico delle favole con la raffigurazione della famiglia ideale. «Oggi invece parla del prodotto, dei suoi ingredienti, abbandona le sovrastrutture che peraltro alle nuove generazioni non interessano, prediligono persino le foto con difetti reali a quelle trattate con Photoshop».

Un altro esempio emblematico di trasformazione anche radicale è quello di American Airlines, che negli anni 80, in piena era reaganiana, aveva sulla livrea un’aquila con gli speroni sguainati simbolo della forza degli Usa. «Una compagnia aerea rappresenta il Paese di provenienza e lo spirito che lo anima. Così con Barak Obama alla presidenza l’aquila evolve in un segno astratto che rimanda al futuro, per rappresentare il Paese delle mille opportunità. Come si trasformerebbe oggi con Donald Trump? Probabilmente tornerebbe a uno stile più imponente».