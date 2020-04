Se è vero che gli italiani guardano ancora in modo diffidente il commercio online – ma ahinoi, il Coronavirus ha dato una fortissima spinta alle vendite in rete – è ormai acclarata una tendenza: quella di usare il web come un gigantesco comparatore per acquisti che poi verranno fatti offline. O di impiegare la rete come se fosse un grande acquario, che consenta di conoscere pregi e difetti dei prodotti e servizi che vogliamo acquistare. Si guarda su Google, su Amazon, su Facebook e si cerca di capire se il costo applicato da questo o quell’esercizio è consono o meno. E poi si va in negozio. Probabile che dopo il Covid-19 anche queste abitudini saranno cambiate, ma intanto va segnalato che il sistema dei comparatori di prezzi (e ce ne sono davvero tantissimi, a seconda dei comparti) sta crescendo sempre di più. Principalmente, lungo tre filoni: luce&gas, assicurazioni, mutui. Un discorso a parte lo merita Trovaprezzi, che confronta le tariffe di milioni di categorie merceologiche e che lo scorso mese ha dichiarato guerra a Google, chiedendo una cifra superiore ai 700 milioni di euro. Il motivo? Perché Big G avrebbe favorito il suo comparatore a scapito degli altri. Si vedrà.

Quello che però rimane da capire è il modello di business di questi siti che raccolgono informazioni anche sensibili (dal comune di residenza fino al reddito) per poi smistarci verso il venditore online prescelto. Come si “guadagnano da vivere”? «Un comparatore – ci spiega Andrea Conte (nella foto), founder e amministratore delegato di Comparasemplice.it – ha un modello di business che dipende dal tipico accesso web, ovvero viene riconosciuto un “gettone” o per ogni click o per ogni sottoscrizione. Questo però è solo la base e per noi il punto di partenza. Anche perché di tutti i click che dirottiamo verso i siti partner, moltissimi si traducono in niente. Ad esempio, le assicurazioni online comprate, nonostante una martellante pubblicità su tutti i principali media, sono solo il 9% del totale. Perché per il momento che cosa fa l’utente medio con il web? Guarda, confronta, decide e poi si reca dal suo assicuratore di fiducia. Chi offre questi servizi, però, deve immaginare di comportarsi come la Ferrari: non ottiene soldi perché corre in Formula Uno, ma perché vende auto rese ancora più celebri proprio dalle corse».

Dunque la parola d’ordine per i comparatori non è tanto traffico e volumi, ma piuttosto “funnel”, il percorso di conversione che consente di tramutare in acquisti reali le intenzioni e le informazioni raccolte. Per fare ciò serve, in primo luogo, che l’esperienza dell’utente sia particolarmente accattivante. Ed è per questo motivo che i comparatori stanno mettendo a punto nuovi strumenti di gestione delle utenze che sfruttano le nuove tecnologie. Perché “trovarsi bene” su un sito comparatore può diventare la vera chiave di volta per far tornare il potenziale cliente. «Noi abbiamo elaborato una consulenza più consapevole ed elevata – prosegue Conte –, in parte realizzata dall’intelligenza artificiale o dall’instant messaging, in parte direttamente dall’uomo. Sul nostro sito abbiamo una chat che è disposta ad accompagnare l’utente in tutte le fasi del processo, in modo che non si senta mai “abbandonato”. Ma è inutile girarci attorno, non è un compagno disinteressato. La soddisfazione è un valore misurabile e importante che noi cerchiamo di sfruttare a nostro vantaggio. In realtà noi ormai siamo una software house mascherata da comparatore, visto che stiamo perfezionando modelli di Ai per migliorare ulteriormente le risposte che offriamo al pubblico. Ad esempio, abbiamo realizzato un sistema che ci consente di verificare se un numero di telefono particolarmente “aggressivo” appartiene a un call center che magari non sta lavorando in maniera corretta. È per colpa di soggetti di questo tipo che i comparatori hanno ancora un tasso di abbandono così elevato. Eppure, mediamente ogni anno un italiano cambia almeno due contratti: se tutti ci organizziamo in maniera coerente, se mettiamo delle regole, anche grazie alla tecnologia, possiamo davvero guadagnarci tutti».

Per i comparatori la chiave non è il traffico dati ma il funnel, ovvero il percorso di conversione da interesse ad acquisto

Proprio le nuove tecnologie e il desiderio di migliorare l’esperienza del cliente sono alla base anche di marketplace dedicati e specializzati. Ad esempio, Dottori.it, un servizio che gestisce i profili di 85.000 medici specialisti che si rivolgono a una platea di oltre 1,5 milioni di visitatori mensili. Anche in questo caso più che il mero rapporto “a gettone”, sono l’iterazione e la ripetizione che garantiscono la stabilità del business. Se ci si trova in vacanza in un posto in cui non si conoscono specialisti, un servizio di questo tipo può essere utile. E diventare “abitudinario” anche una volta fatto ritorno a casa. «Il modello di business di Dottori.it – ci racconta la ceo Angela Maria Avino (nella foto) – è quello di un marketplace che rappresenta il punto di incontro digitale fra medici e pazienti. Ai primi viene offerto un software gestionale con cui amministrare la propria attività. Per chi deve effettuare una visita medica agevoliamo la ricerca di uno specialista su tutto il territorio nazionale e offriamo la possibilità di prenotare a qualunque ora del giorno, approfondire la conoscenza del medico consultandone il Cv, specializzazioni ed eventuali pubblicazioni e recensire la propria esperienza dopo la visita a beneficio degli altri pazienti».

E le nuove tecnologie sono state utili anche nel momento della più grande emergenza del dopoguerra, quando cioè ci si è accorti che il Coronavirus non era una banale influenza, ma un agente patogeno pericoloso e di fronte al quale non eravamo preparati. Anche i medici non direttamente impegnati dalla battaglia contro il Covid-19 hanno dovuto stravolgere le proprie vite e mettersi a disposizione. «Tutti quelli che prestano servizio ospedaliero – conclude Angela Maria Avino – hanno dovuto cancellare i loro impegni nel privato e ci siamo occupati di spostare o cancellare tutti gli appuntamenti, cambiare o chiudere gli slot di prenotazione disponibili online e abbiamo messo a disposizione dei medici una chat con i nostri operatori per aiutarli con la gestione dei loro pazienti. Infine, abbiamo cambiato la mail di conferma per chi prenota una visita allegando il modulo di autocertificazione di cui bisogna essere muniti per recarsi dal medico».