Distillati, quella “e” che fa la differenza

ll’Irlanda deve essere attribuita la gran parte dei meriti per l’evoluzione del whisky verso quello che è lo stile moderno. L’arte della distillazione portata nel Nord Europa dai monaci ereditava ancora la gran parte della tecnologia e degli strumenti dal mondo arabo. Sono stati gli irlandesi ad applicare queste tecniche al mondo del beverage, specializzandole ed affinandole. Sono stati gli irlandesi a brevettare quello che di nuovo si è visto negli ultimi 200 anni, trasformando lo storico alambicco potstill di rame nel moderno ed efficiente alambicco a colonna. Sono stati gli irlandesi a trasferire queste scoperte su suolo scozzese ed in ultima analisi a decretarne il successo. Sono stati gli irlandesi a non poter capitalizzare lo stesso successo del cugino scotch whisky, la geografia scozzese ricca di montagne e di sorgente ha avuto vittoria facile su quella irlandese prevalentemente pianeggiante e con sorgenti a pozzo sotto ampie distese di campi coltivati da generazioni.

Il primo alambicco a colonna in grado di funzionare in continuo è stato brevettato a Dublino nel 1832 da un ex esattore

Il primo alambicco a colonna, il Coffey Still, è stato brevettato a Dublino da Aeneas Coffey nel 1832. Ex esattore delle accise, successivamente distillatore, deposita il brevetto numero 1 nella storia della distillazione. La sua colonna ha l’invidiabile pregio di poter funzionare in continuo, senza dover essere caricato e scaricato di continuo come accade nella tradizionale distillazione in alambicco di rame (che per questo motivo viene chiamata distillazione discontinua). L’alambicco a colonna ha cambiato la storia del distillato e – a tutti gli effetti – è l’unica grande novità portata dagli europei.

Gli irlandesi whisky lo scrivono con la “e”. La parola whiskey ha esattamente la stessa radice gaelica di uisce beatha (acqua di vita), si pronuncia allo stesso modo, oltre che in Irlanda è usata anche negli Stati Uniti. La storia dell’Irish Whiskey segue in modo parallelo quella dello Scotch Whisky sino alla seconda metà del XIX secolo. La radice contadina lascia posto a concentrazioni sempre più importanti dando vita a ben 30 distillerie attive nel 1890. Esattamente un secolo dopo, a fine 1900, il numero si era ridotto a tre.

Cosa è successo esattamente? Quella “e” che accomuna il whiskey irlandese a quello americano è ben più di una semplice scelta di grafia. La cultura irlandese è rimasta molto legata a quella americana al punto che i commerci di esportazione dall’Irlanda sono andati essenzialmente verso il Nord America. Gli Irlandesi durante la Grande Carestia hanno preso la direzione del Nord America. Le più grandi feste di San Patrizio oggi si festeggiano a Chicago e Boston. Lo Scotch ha saputo differenziare i propri traffici, creando comunità e commerci in giro per tutto il pianeta, Nord America, Sud Africa, Nuova Zelanda e tanta Europa Continentale.

Il rapporto tra il whiskey e gli Stati Uniti durante la prima metà del XX secolo è stato drammatico. La Prima Guerra mondiale, con il blocco dei commerci attraverso l’Oceano Atlantico, poi il Proibizionismo (1920-1933), l’azzeramento dei consumi, la Grande Depressione e successivamente la Seconda Guerra mondiale hanno praticamente azzerato l’export irlandese. Quando la ripresa economica è evidente negli anni ’60, lo Scotch whisky che non aveva sofferto in modo così intenso, riesce facilmente ad occupare tutti gli spazi che tradizionalmente erano stato territorio dell’irish whiskey. È la cinematografia americana a darcene conferma, la bevuta di whisky di inizio 1900 storicamente associata al marinaio irlandese, diventa la bevuta della classe emergente; nel bicchiere sparisce l’irish whiskey e compare lo scotch.

La situazione del whiskey irlandese raggiunge il punto più difficile nel 1966 quando le tre rimanenti distillerie irlandesi (Jameson, Powers e Cork) decidono di fondersi in un’unica grande azienda – la Irish Distillers – che troverà sede a Midleton, nel sud. Da allora, fatta eccezione per la Bushmills situata in Irlanda del Nord, tutta la produzione di tutti i marchi irlandesi sopravvissuti verrà fatta nella New Midleton Distillery. L’obiettivo di questo grande impianto era di garantire un futuro all’Irish Whiskey ormai vicino all’estinzione, seguendo più la moda del blended whiskey di facile beva che non la ricerca di qualità dei single malt. Conseguentemente la qualità dell’Irish whiskey è andata via via decrescendo.

Contrariamente allo Scotch, l’Irish Whiskey non ha un disciplinare, ma si limita a rispettare quelle che sono norme alimentari e sanitarie imposte dalla Repubblica Irlandese (e dal Regno Unito per il Nord) e dall’Europa. Sostanzialmente è Irish Whiskey tutto il whiskey che è distillato in Irlanda (Repubblica e Nord), ricavato da cereali, distillato ad un massimo del 94.8% e sottoposto ad una maturazione di almeno tre anni in botti di legno (non solo di rovere come accade per lo Scotch) di massimo 700 litri. Queste sono le norme che l’Europa, ereditandole dallo Scotch, impone ad ogni prodotto che commercializzato in Europa riporti in etichetta la parola whisky o whiskey.

È comune effettuare in Irlanda la tripla distillazione, contro la doppia scozzese, anche se questo non è imposto da alcun disciplinare – esiste una distilleria irlandese che effettua doppia distillazione così come esiste una distilleria scozzese che effettua tripla distillazione. Semplicemente la peggiore qualità dell’acqua di sorgente irlandese richiede un po’ più di contatto con il rame per essere depurata e la tripla distillazione è stata una soluzione di facile attuazione. Tipicamente l’Irish Whiskey non è torbato mentre lo Scotch lo è almeno un pochino, anche se questo non è imposto dal disciplinare – esiste una distilleria irlandese che produce un whiskey torbato così come oggi molte tra le quasi 150 distillerie scozzesi la torba la hanno proprio abbandonata.

Gli anni ’80 hanno rappresentato un decennio di freno per tutto il whisky mondiale. In Irlanda il primo segno tangibile di ripresa lo si ha nel 1987 con la nascita della distilleria Cooley e con l’ingresso della multinazionale Pernod Richard in Irish Distillers (1988) e la conseguente diffusione su tutti i mercati del whiskey Jameson. La Cooley rappresenta il momento zero della rinascita dell’Irish Whiskey. Di proprietà dell’imprenditore John Teeling è la Colley ad avere prodotto il Connemara, doppia distillazione e tanta torba, whiskey che ha rotto tutti gli schemi dell’Irish.

Oggi, complice il crescente interesse verso il mondo del whisky e verso il micro, anche l’Irlanda registra la nascita di tante nuove micro-distillerie. Se ne contano ormai quasi 20, tutte molto giovani (la gran parte sotto i tre anni) e quindi con ancora nessun whiskey rilasciato. Di Irish Whiskey se ne potrà parlare in modo più efficace già durante il 2020, quando i nuovi primi rilasci andranno progressivamente ad arricchire un panorama che diventerà velocemente tanto intrigante quanto quello scozzese.

* fondatore di Whisky Club Italia