Esiste. Teoricamente è possibile anche acquistarla. Ma, a meno che non abitiate vicino a Bolzano, non potete usarla. Perché la Hyundai Nexo va a idrogeno e l’unico distributore capace di garantirle un pieno di carburante è nella provincia altoatesina. Ma guidarla è come farsi dare un passaggio nel futuro. È come assaggiare un mondo favoloso in cui si emette solo vapore acqueo. Insomma è come viaggiare su un’automobile quasi perfetta, ma (ancora) impossibile. Basata su una nuova piattaforma dedicata, la Nexo è un Suv dalla bella linea con luci di posizione a led, design triangolare dei fari e maniglie delle portiere integrate nella carrozzeria che fuoriescono con un meccanismo automatico. L’interno è caratterizzato da una consolle centrale sospesa tra i due sedili anteriori sul quale sono concentrati la maggior parte dei comandi e da due schermi Lcd: uno da 12,3 pollici al centro della plancia che mostra dati come la velocità, il livello di carburante e l’efficienza di guida e uno da 7 pollici per la navigazione, la connettività e l’infotainment. I coreani hanno deciso di utilizzare biomateriali certificati per i rivestimenti dei sedili, i tappetini e le rifiniture interne. Sotto il cofano ha un motore sincrono a magneti permanenti da 163 CV di potenza e 395 Nm di coppia, che permette di arrivare a velocità massima di 179 chilometri all’ora e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi. I consumi nel ciclo Wltp sono di 0,84 chili di idrogeno ogni 100 chilometri e i tre serbatoi permettono un’autonomia di 660 chilometri.

Il pieno, poi, trovando una stazione di rifornimento, si fa in cinque minuti.

Nexo è una vetrina di quello che la tecnologia può già fare. Ha un livello quattro di guida autonoma, ovvero sa gestire situazioni complesse senza che il conducente debba intervenire e, oltre a tutto quello che troviamo sulla maggior parte delle auto (frenata autonoma di emergenza con riconoscimento di veicoli e pedoni, sistema di mantenimento attivo della corsia, rilevamento della stanchezza del conducente e l’avviso di possibili urti posteriori) la Hyundai a idrogeno entra o esce da un parcheggio in maniera autonoma, anche senza la presenza del conducente a bordo e quando si mette la freccia le telecamere del Blind-Spot View mostrano al guidatore, su uno schermo centrale, la visuale laterale e posteriore della vettura.

Ha poi due palette al volante che non sono per innestare o scalare marcia, ma per modificare i settaggi della frenata rigenerativa e aumentare l’autonomia, specie in discesa. Ma come va? Funziona - e questo è già molto - ma non è un fulmine e la risposta quando si preme il pedale non è bruciante come nelle auto a batteria. L’accelerazione assomiglia di più a quella dei motori termici, ma in fondo cosa si può pretende da un’auto che non solo non emette agenti inquinanti, ma mentre funziona permette di purificare l’aria, catturando una quantità di polveri sottili pari a quella emessa da due auto diesel che percorrono la stessa distanza?