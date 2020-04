Di per sé, a spaventare non è la brutta impennata dello spread a spaventare: 240 punti base di rendimento in più da offrire agli investitori per il nostro Btp rispetto al bund tedesco sono una passeggiatina di salute rispetto a quei 574 punti toccati il 9 novembre 2011 grazie alla speculazione internazionale che individuò nell’ultimo governo Berlusconi il pollo di turno da (meritatamente) spennare. Ma è passato un secolo concettuale da allora, e dopo un secolo di Quantitative Easing – e cioè di fucileria finanziaria della Banca centrale europea a difesa dei nostri titoli di Stato – rivedere pericolosamente da vicino quota 300 è il segnale di un malessere profondo. Sul quale non Roberto Gualtieri, che avrebbe fatto meglio chiaramente a continuare gli studi di storia anziché generosamente dedicarsi alla politica, né l’ottimo avvocato Giuseppe Conte, occasionalmente premier, hanno nulla da dire a nessuno, tantomeno ai mercati. Ma sul quale potrà riflettere – anzi, certamente lo sta già facendo – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Facciamo due conti e spieghiamo perché l’attuale governo non è assolutamente all’altezza della situazione di drammatica emergenza che, dalla pandemia in poi, l’Azienda Italia sta vivendo. Il nostro Paese ha chiuso il 2019 con un Pil di 1787 miliardi di euro, un debito di 2409 e dunque un rapporto debito su Pil del 134 per cento.

Alla fine dello scorso febbraio la Banca d’Italia ha accertato che il nostro debito pubblico era già salito a 2447 miliardi. Ieri il Fondo monetario internazionale ha pronosticato che il Pil italiano scenderà quest’anno – causa virus – del 9%. Dunque, rispetto ai 1787 miliardi del 2019, si attesterà a 1626. Se la spesa pubblica corrente sommata a quella che, in un modo o nell’altro, sarà indispensabile stanziare per fronteggiare i danni della pandemia, salirà di un totale di 100 miliardi, non si potrà che finanziarla con altro deficit scaricato sul debito, che arriverà dunque a 2547 miliardi. Il rapporto col debito sarà a fine anno del 156 per cento.

E’ vero che in fatto di previsioni in Fondo monetario negli ultimi vent’anni c’ha preso meno del Mago Otelma. Ma questo conta poco: il fondo è il punto di riferimento internazionale al quale guardano le agenzie di rating e i mercati, perché è l’istituzione che, alla bisogna, mette mano alla tasca e interviene con i suoi prestiti d’emergenza, cari e amari ma necessari. E dunque quel che pensa il Fondo, per sbagliato che possa rivelarsi, fa testo.

Con un rapporto debito su pil del 156 per cento, i nostri titoli di Stato potranno mai conservare i loro pericolanti rating attuali? Che idea se ne stanno facendo in questi giorni Moody’s, S&P e Fitch, cioè la trimurti del rating che dà i voti ai Paesi? Solo un atto di clemenza – probabile come un cobra che dia un bacetto alla sua vittima – potrà impedirci un declassamento al livello dei junk-bond, le obbligazioni spazzatura incubo di qualunque Paese sia governato da persone sane di mente.

Ebbene: questo scenario palese e trasparente richiede un’intervento fulmineo e deciso, non l’ignobile melina che i partiti di maggioranza e l’attuale vertice governativo stanno facendo. E richiede idee innovative e leadership.

In parole povere: un grande prestito nazionale – volontario e non forzoso – di almeno 100 miliardi, riservato alle famiglie e alle imprese italiane, affinchè sopperiscano a questo disperato fabbisogno di cassa dello Stato, affidandogli il 6,2% dei soldi accumulati a marcire senza interessi nei conti correnti bancari, 1600 miliardi. Un appello al senso nazionale, ma anche un appello al buon senso: investire in un Bot trentennale a tassi di mercato, negoziabile solo dopo i primi tre anni sul mercato secondario, esentasse per tutta la sua durata ed ereditabile al di fuori dei cespiti soggetti alla tassa di successione sarebbe una scelta che tante famiglie e tante imprese italiane sarebbero pronte a fare se glielo chiedesse un governo serio guidato da un leader credibile in Italia e all’estero. Cioè da Mario Draghi, l’unico adatto.

Nel ’96, l’eurotassa lanciata da Romano Prodi per agganciare l’Italia alla prima fase dell’eurozona fruttò 4300 miliardi di vecchie lire, ossia 2,2 miliardi di euro. Cinquanta volte meno di quelli che servirebbero oggi per salvarci la vita economica: ma quella era una tassa (che venne poi restituita al 60%), quello di oggi sarebbe un prestito.

Ma chi può chiedere agli italiani una scommessa del genere? Quella fu la vera prodezza di Prodi, parroco degli italiani all’apogeo della popolarità. Non a caso un prodiano di ferro come Giovanni Bazoli l’ha autorevolmente riproposta, riveduta e corretta, dalle colonne del “suo” Corriere della Sera. Non una tassa, stavolta: va ribadito. Non un prelievo forzoso dai conti correnti. No: un debito a lunghissimo termine, volontario, un’eredità esentasse degli anziani alle generazioni future, che potrebbero - lavorando bene - ritrovarsi un valore addirittura accresciuto, se si restituirà all’Italia la strada su cui correre.

E’ l’unica ipotesi sensata, oggi, oltre i brancolamenti dell’attuale governo. Per carità, forse Conte a questo pensava quando ha minacciato l’Europa che l’Italia è pronta a “far da sé”. Ma una soluzione del genere va proposta e testimoniata da qualcuno che gli italiani siano disposti a prendere maggiormente sul serio. Da qualcuno attorno al quale il Quirinale riesca ad aggregare un consenso politico di breve durata, i due anni necessari a superare la crisi nella quale siamo precipitati, con i voti di Pd, Forza Italia, renziani, e un misto fritto di Grillini non furenti e di manipoli di leghisti consapevoli del fatto che prima si deve salvare il Paese e poi ci si potrà contendere il governo di quel che ne sarà rimasto. E perché no: forse con Conte sopravvissuto in un ruolo di vicepremier addetto a quel che sa fare meglio, da avvocato qual è: gli Interni, le mediazioni col territorio, persino gli esteri. Ma all’ombra di un leader vero, Draghi, da innalzare poi al Quirinale a pilotare il dopo-crisi da una posizione di minor potere ma ancor maggior prestigio…

Se non ci penseranno quelli che dovrebbero, ci penserà il generale spread.