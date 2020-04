Tra un tricolore e una canzone alla finestra, la gente è esasperata. Disciplinata – se almeno i dati dei controlli di polizia sono autentici e non incomprensibili e farlocchi come quelli sui contagi – ma esasperata. Non desidera altro che tornare a lavorare, a vivere tra gli altri e con gli altri. Per riuscirci è anche disposta ad adattarsi ad ulteriori vincoli: bavagli sul viso, guanti di gomma, distanze di sicurezza e gel disinfettante.

Ma attenzione: il governo ha inanellato quaranta giorni di promesse vane. Ha retto per tre settimane il bluff del primo limite, quello del 13 aprile. Poi lo ha spostato al 3 maggio. Intanto ha promesso 600 euro alle partite Iva, i primi assegni forse saranno consegnati questa settimana al primo scaglione dei 3 milioni di richiedenti, computer dell'Inps permettendo, mentre all’estero i bonifici sono già arrivati, più pesanti, e da quindici giorni.

E ad oggi non c’è una sola ombra di commercialista che abbia capito come cavolo si possono realmente chiedere e incassare i nuovi crediti garantiti dallo Stato per modo di dire, ma attraverso le banche e con la responsabilità su di esse, quindi attraverso una trafila di mesi, di esito incerto e tanto più precario quanto più critiche saranno le condizioni di chi quei soldi avrebbe bisogno di incassare domani, per non chiudere bottega. Un disastro.

E’ di ieri sera la notizia che la prima riunione plenaria della commissione Colao se n’è andata in un lungo dibattito sulla manleva giuridica a tutela dei suoi membri: cioè su una qualche norma che li garantisca di non subire grane legali per le decisioni che dovessero suggerire al governo. Diciassette teste d’uovo, presentate da Palazzo Chigi come i salvatori della patria, innanzitutto impegnate a pararsi le spalle. E a firmare un patto di riservatezza: Orban, Putin e Xi Jinping fanno scuola, prima regola non dire nulla al popolo bue.

Ah, e a proposito: ve ne siete già accorti o non ancora che in diciassette – che numero! – è difficile anche solo dare la parola a tutti per decidere qualsiasi banalità?

Comunque: chi ha osservato che nell’Invincibile Armata messa insieme da Conte – o forse saprattutto da Mattarella – oltre a esserci appena quattro donne non c’è nemmeno un imprenditore, è stato ingeneroso: la carriera manageriale di Colao assorbe in sé l’esperienza di un imprenditore. Di alta gamma, però. Non di quelli che stanno soffocando, oggi. A parte che ormai stanno rischiando l’asfissia anche tanti big.

Oggi a Sos Investire – il format web di uno dei nostri mensili, dedicato all’emergenza economica – Gianluigi Cimmino, capo del gruppo Carpisa-Yamamay (uno dei più brillanti e floridi del made in Italy), l’ha detto chiaro: con 1200 negozi chiusi-sprangati in 40 Paesi da 40 giorni, nemmeno un colosso che dà lavoro a circa 8000 persone può dirsi al sicuro.

E non basta: attenzione a che le riaperture della fase 2 non siano il più inammissibile dei bluff. Se si riaprono i negozi dei generi di consumo diversi dall’indispensabile quotidiano, e la valigeria per esempio lo è (per non dire che, col mondo bloccato, gli articoli da viaggio sono inutili come i frigoriferi in Groelandia), che riaprono a fare? Ve l’immaginate una coda di due ore per comprare una mutanda? La si fa, certo - masticando amaro dietro la mascherina - per comprare il pane la pasta e il latte. Non per altro.

Ed allora ecco il sospetto odioso – che non è da sovranista-populista-complottista ma da persona normale, da persona che abbia una sia pur pallida idea di che significa gestire un negozio, una microimpresa, un bar: vuoi vedere che dopo averci illusi con la trasfusione di liquidità che non c’è, adesso con il bluff delle riaperture al contagocce il governo vuol solo poter dire a una bella fetta di categorie economiche che dipende soltanto da loro riprendere a fatturare come se la normalità fosse tornata, vuol solo darsi un alibi e non dover più rispondere di tutte le promesse a vanvera sparpagliate in dieci video-conferenze stampa?

Ci sono categorie cruciali come la logistica e i trasporti – come ha ben detto l’Alis, l’associazione che le rappresenta – che lavorano a pieno ritmo ma a vuoto portafoglio: perché non possono fermare le macchine, ma trasportano meno merce e soprattutto non incassano più, a parità di costi. Se un Tir viaggia da Roma a Milano paga comunque l’autostrada – sospendere i pedaggi no, ai signori Benetton, intanto che provano a vendersi tutto ai tedeschi? – e paga l’autista, mica può far viaggiare il camion da solo; e magari il cassone è meno pieno, e comunque per quei carichi i soldi arriveranno tra sei mesi se va bene, anziché tra due.

Se un negozio d’abbigliamento deve riaprire dalle 10 alle 19 orario continuato per poter accogliere un cliente alla volta, col personale bardato in mascherine usa-e-getta, il pavimento e le suppellettili sanificate ogni due ore, e i sovracosti relativi, che riapre a fare? Per dover togliere il personale dalla Cassa integrazione e pagarlo di tasca propria? Per pagare pieno consumo di elettricità, tra poco anche la climatizzazione e magari beccarsi pure il droplet di un asintomatico contagioso su cui nessuno ha fatto il tampone perché a un mese dalla nomina nessuno ha dato i poteri al commissario per gli approvvigionamenti?

Attenzione: il governo sta scherzando col fuoco. La gente non scende in piazza solo perché ha paura di contagiarsi e perché non vuole ancora capacitarsi – e chi scrive nemmeno, come tutti – che dietro tanta propaganda ci sia tanta pochezza. Ma le occasioni per dimostrarlo sono rimaste poche, pochissime, si giocano tutte nella prossima, piccola manciata di giorni. Sprecarle ancora significa buttare una miccia in una polveriera di rabbia.

Vittorio Colao ha all’attivo una carriera lunga e luminosa, non la sciupi ratificando il caos. O gli danno modo di superarlo, e allora bene: oppure, renda al Paese un servizio che nessuno dei suoi colleghi predecessori nel ruolo di superconsulente tecnico – da Francesco Caio ad Enrico Piacentini ad Andrea Guerra, improduttivi pennacchi dei governi Letta e Renzi – ha avuto il coraggio civile di fare: denunci al Paese che disastro operativo ha trovato, dica al Presidente della Repubblica che è ora di cambiare strada, e per lo meno avrà reso testimonianza del vero e posto una premessa per un cambio di rotta adeguato all’emergenza più drammatica dalla Seconda Guerra mondiale in qua.

Non c’è bisogno di nessuno uomo del destino, niente “pieni poteri” da dare a nessuno. Semplicemente serve un commissariamento della Pubblica amministrazione, “ad acta”, affidato a un governo di emergenza nazionale, che abbia il coraggio di stanziare deficit e spenderlo subito, per dare ossigeno ai cittadini e alle imprese, e che abbia la credibilità sui mercati – senza pupazzi alla Farnesina né altrove - per far capire alle Borse e al mondo che l’Italia, con la benzina giusta, ce la può fare. Ma basta bugie.