Trentino Sviluppo, un motore di innovazione

Dal 1986 Trentino Sviluppo Spa, società controllata dalla Provincia autonoma di Trento, è punto di riferimento sul territorio per la business location, l’attrazione di aziende e investimenti, lo sviluppo di filiere e cluster strategici, l’innovazione aziendale, i progetti di internazionalizzazione, gli interventi “di sistema” a carattere immobiliare-finanziario. È lo “sportello unico” che assiste le aziende interessate a localizzarsi in Trentino, offrendo spazi e immobili produttivi, servizi di consulenza e di accompagnamento. Nel suo patrimonio vi sono oltre 1,5 milioni di metri quadrati di siti industriali e aree produttive. Attraverso la controllata Trentino Marketing valorizza il territorio dal punto di vista turistico, settore chiave per la provincia con oltre cinque milioni di visitatori l’anno. Grazie alla Trentino Film Commission, inoltre, promuove e sostiene le produzioni cinematografiche e televisive, offrendo occasioni di visibilità internazionale al patrimonio ambientale, culturale e storico locali. Con i suoi sei incubatori d’impresa, Trentino Sviluppo è tra i più longevi e importanti Business Innovation Center d’Europa. Negli hub sparsi sul territorio ospita ad oggi 110 aziende, ci cui oltre 50 startup, che danno lavoro a 750 persone e fatturano complessivamente 415 milioni di euro. Sono per la maggior parte multi settore (a Trento, Pergine Valsugana, Borgo Valsugana, Mezzolombardo), fatta eccezione per i due poli tematici di Rovereto, rispettivamente dedicati alle tecnologie green (Progetto Manifattura) e all’Industria 4.0 (Polo Meccatronica).