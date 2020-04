Due veicoli a batteria e quattro a idrogeno circolano per le strade di Oslo. Detto così non sarebbe neanche una notizia, visto che in Norvegia un auto immatricolata su due è elettrica. Ma i mezzi in questione sono pesanti, hanno una massa complessiva di 27 tonnellate e trasportano merci. Lavorano e hanno esigenze e problematiche diverse dalle auto. Per questo Scania e Asko, un grossista norvegese, hanno deciso di avviare due progetti pilota per testare nuove soluzioni di elettrificazione che bilancino le esigenze ambientali con quelle economiche. I due veicoli a batteria della prima sperimentazione hanno un propulsore elettrico da 290 kW con una potenza continua a 245 kW, una trasmissione a due velocità un picco di coppia a 2200 Nm. La batteria ha 165 kWh di capacità e garantisce un’autonomia di 120 chilometri ed è ricaricabile in modalità plug-in a 130 kW. «In una visione a lungo termine, l’elettrificazione giocherà un ruolo chiave nel dare vita ad un sistema maggiormente sostenibile anche nel trasporto pesante. In questa transizione, è di fondamentale importanza che lo sviluppo di nuove soluzioni avvenga al fianco del cliente, per comprendere se la tecnologia risponde alle sue esigenze, se l’elettricità per ricaricare le batterie proviene da fonti energetiche rinnovabili ma soprattutto per monitorare l’impatto che le nuove soluzioni hanno sulle operazioni di trasporto. Si tratta di un’area in cui prevediamo progressi significativi nei prossimi anni, che prevedono tra le altre cose miglioramenti che consentiranno di variare le missioni di trasporto, tenendo presente il costo totale di esercizio (Tco) per i nostri clienti», ha spiegato Karin Rådström, executive vice president e head of sales and marketing di Scania.



Nel processo di elettrificazione dei veicoli pesanti non esiste una soluzione adatta a tutti. L’approccio di Scania, di conseguenza, prevede, oltre alle tecnologie ibride e ai carburanti alternativi, lo sviluppo di un’ampia gamma di soluzioni per caricare le batterie, dal plug-in, al pantografo con veicolo fermo o in movimento su strade elettrificate, fino alla ricarica attraverso le celle a combustibile a idrogeno. Di quest’ultima tecnologia si occupa il secondo progetto pilota, realizzato sempre con il grossista di beni di largo consumo Asko, che ha messo su strada per lavorare tutti i giorni quattro veicoli a idrogeno con una autonomia stimata di 400/500 chilometri e ha realizzato una nuova stazione di riferimento a Trondheim in Norvegia. Nei quattro autocarri utilizzati nelle operazioni di trasporto di Asko, il motore a combustione interna è stato sostituito con un motore elettrico, alimentato dall’energia proveniente da celle a combustibile a idrogeno e batterie ricaricabili. Il resto del gruppo propulsore è composto dagli stessi componenti standard utilizzati negli autocarri e autobus ibridi di Scania già presenti sul mercato, mentre il serbatoio dell’idrogeno ha una capacita di 33 chili a 350 bar. «L’idrogeno è una soluzione interessante per il trasporto elettrificato a lungo raggio e i primi test mostrano che la tecnologia funziona bene anche dove il clima è più freddo. Continueremo perciò a monitorare da vicino le prestazioni di questi autocarri» ha concluso Karin Rådström.