Fiat 500 elettrica: la citycar italiana diventa elettrica

Fiat ha svelato la 500 elettrica, un’auto alimentata completamente a batteria che segna una svolta epocale per la Casa torinese. Potendo sviluppare un progetto ex-novo, sono cambiati anche gli ingombri della vettura, dando spazio a una batteria da 42 kWh, in grado di garantire fino a 320 km di autonomia. Il motore elettrico ha una potenza di 118 CV, cui corrisponde una velocità massima di 150 km/h, 9 secondi per lo 0-100 km/h e soli 3,1 secondi per lo 0-50 km/h.

A livello estetico, è nuovo il logo 500 che compare sulla calandra, al posto di quello più classico di Fiat, come sono nuovi i fari anteriori, caratterizzati da una sorta di “palpebra” spezzata da una linea LED, che cerca di completare un cerchio ideale, e quelli posteriori con una “C” a LED ben marcata. Gli interni sono stato rivoluzionati, soprattutto per merito dell’arrivo del sistema di infotainment Uconnect 5, novità assoluta, con schermo touch HD da 10,25” dotato di sistema Android ed Apple CarPlay in modalità wireless.