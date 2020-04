Audi A3: nuova generazione per la compatta tedesca

Era il 1996 quando la Audi A3 debuttava sul mercato con la prima generazione. Sono passati diversi anni e adesso siamo giunti alla quarta interpretazione della Audi A3 Sportback.

Esteticamente, la nuova A3 è un’auto che persegue la via della sportività e lo si nota osservando il gioco delle linee, con nuovi elementi stilistici inediti per Audi. Guardando dentro, invece, si nota un abitacolo sicuramente raffinato in cui si evidenziano linee orizzontali nette e superfici dal design pulito. Inoltre, a livello tecnologico spiccano il quadro strumenti digitale da 10,25” e, al centro della plancia, lo schermo touch da 10,1” che si fonde in una cornice in nero lucido.

Alla quarta generazione della compatta dei quattro anelli sono inizialmente dedicati 3 motori: 35 TFSI con il 1.5 da 150 CV e 2.0 TDI con potenze di 116 o 150 CV, rispettivamente 30 e 35 TDI. Successivamente al lancio debutteranno l’entry level con il 1.0 TFSI da 110 CV e una versione del 1.5 TFSI con tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt.