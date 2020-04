In Germania e in Svizzera le aziende chiuse per la pandemia hanno già incassato la scorsa settimana i bonifici di sostegno dagli enti governativi incaricati di erogarli. E le prove di questi incassi arrivano via social-network fino in Italia, agli amici, ai parenti, a tutti noi che invece non abbiamo ancora non solo incassato un euro ma neanche capito come fare per incassarli. Con un ministro dell’Economia del tutto digiuno sulla materia critica dei problemi delle imprese, che osa dire che “i 400 miliardi verranno erogati entro l’anno” ma non sa dire quanti verranno erogati entro aprile, e aggiunge che l’elemosina dei 600 euro alle partite Iva individuali andrà in distribuzione da domani.

No, non ci siamo proprio, questi sono sulla luna, parlano di cose che non conosco e fanno una volgare propaganda a risultati inconsistenti mai ottenuti e a promesse impossibili da mantenere, pure millanterie.

Venti giorni fa l’ex presidente della Bce Mario Draghi, che molti sperano possa presto essere chiamato al Quirinale per presiedere un governo degno dell’emergenza che stiamo vivendo, scriveva sul Financial Times: “Nessun ostacolo, né di natura regolamentare né in materia di garanzie, si deve frapporre alla creazione, nei bilanci delle banche, di tutto lo spazio necessario a questo scopo (erogare gli aiuti, ndr). Inoltre, il costo di queste garanzie non dovrebbe essere basato sul rischio di credito dell’azienda che ne beneficia, ma dovrebbe essere pari a zero indipendentemente dal costo di finanziamento del paese che le emette”.

Chiaro, Gualtieri? O le serve un disegno? “Nessun ostacolo, né di natura regolamentare né in materia di garanzie”: e invece quanti ostacoli ha frapposto lei, sul cammino dei millantati aiuti di Stato alle imprese che stanno per chiudere?

E ancora: “il costo delle garanzie non dovrebbe essere basato sul rischio di credito dell’azienda che ne beneficia, ma dovrebbe essere pari a zero”. E’ un italiano sufficientemente chiaro a chi come lei ha vissuto tanti anni all’estero?

Certo, neanche all’estero hanno applicato fino in fondo il monito di Draghi. Ma almeno hanno iniziato.

Poi, un’altra cosa grave: se la banca è incaricata dalla legge di valutare il merito di credito delle aziende che chiedono gli aiuti, oltre ai tempi lunghi che la procedura richiese, sa – ministro Gualtieri - cosa significa? Significa che nel caso in cui un’impresa finanziata fallisse e non rimborsasse il prestito, qualcuno alla Corte dei conti, tra due o tre anni, dirà che prima di pagare la garanzia promessa, lo Stato ha il diritto di verificare se la banca ha esercitato con sufficiente diligenza il suo ruolo di filtro del merito di credito o se è stata sbadata, pensando che in ogni caso il grosso del rischio sarebbe stato coperto dallo Stato. Dunque le banche rischiano un contenzioso con lo Stato per il sospetto di danno erariale cagionato da una valutazione creditizia che dovesse rivelarsi troppo positiva.

A queste condizioni, le uniche aziende a percepire gli aiuti saranno quelle che meno ne avranno bisogno.

Una vergogna bella e buona. Resa ancora più intollerabile agli occhi di chi sperava e ancora spera in aiuti finanziari veri dallo Stato, dal fatto che l’isolamento sociale rende impossibile quel che il governo si meriterebbe, una manifestazione di piazza senza precedenti contro quest’ammasso di incompetenti e di vigliacchi che si nascondono dietro procedure burocratiche e regolamenti legislativi paralizzanti, sostenuti da una propaganda che sta diventando spudorata per la sua distanza dalla realtà, una manifestazione che chiedesse fatti veri subito o l’espulsione di massa di questa gente da ruoli che non merita di occupare. Ma in piazza col Coronavirus non si può andare. E allora?

Allora ci vuole qualcos’altro, di direttamente operativo contro chi indegnamente continua a non gestire l’emergenza come andrebbe fatto. Una disobbedienza fiscale totale.

Zero versamenti di contributi, zero versamenti di sostituti d’imposta, zero versamenti di Iva da parte di tutti coloro che fatturano, una sollevazione popolare fiscale coordinata dalle grandi associazioni di categoria fin quando il governo non emanerà misure concrete a prova di burocrazia. E’ troppo sperare che qualcuno si organizzi e la promuova, una protesta fiscale seria e totale? Sarebbe lo sciopero generale che le imprese non possono indire. L’unica ed ultima risorsa della democrazia, mai come oggi umiliata in Italia.

P.S.: Papa Francesco, da sempre attento ai diritti degli ultimi, ha lanciato un bellissimo appello politico a tutela dei lavoratori precari: “Voi, lavoratori precari, indipendenti, del settore informale o dell'economia popolare - ha detto - non avete uno stipendio stabile per resistere a questo momento... e la quarantena vi risulta insopportabile. Forse è giunto il momento di pensare a una forma di retribuzione universale di base che riconosca e dia dignità ai nobili e insostituibili compiti che svolgete; un salario che sia in grado di garantire e realizzare quello slogan così umano e cristiano: nessun lavoratore senza diritti».

Bene, come non essere d’accordo. Ma sarebbe bello poter far giungere a Sua Sanità la sommessa richiesta di ricordare a chi ci governa che oggi tutti i lavoratori sono precari, salvo forse quelli del pubblico impiego e della sanità che il lavoro ce l’hanno di sicuro, ma rischiano anche il triplo di beccarsi il virus e morirne. Santità, siamo tutti precari: lo spieghi lei al presidente Conte, che per il partito che sta progettando vuole ispirarsi ai valori cattolici. Magari a sentirselo ricordare da lei, lo capisce.