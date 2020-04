A leggere la recente dichiarazione del primario dell’ospedale Grassi di Ostia, Giulio Maria Ricciuto - “Andare al mare? Sì, ma sempre con mascherine e guanti, distanziandosi dagli altri” - la prima reazione è: “Ma questo è matto!”.

Poi uno ci pensa un attimo, ci ripensa, riflette e si sofferma: e se avesse ragione? Se quel medico avesse ragione, noi – io, voi, tutti – ci andremmo al mare con la mascherina, oppure no?

Ebbene: la risposta giusta dev’essere “sì, assolutamente sì”, a costo di sembrare patetici.

Questa fase 2 che deve iniziare prendiamola sul serio e prendiamocela tutta, sopportando limitazioni e mortificazioni, ma prendiamocela, perché solo così possiamo iniziare a migliorare le cose, evitare che la pandemia generi una moria di imprese, soffochi l’economia e determini una seconda ondata di disperazione, povertà e morte da crisi economica.

Prendiamo sul serio la fase 2, quando inizierà, pur con tutte le sue limitazioni, e sempre sperando che intanto migliorino anche le cure che vengono praticate ai pazienti gravi, quelle finora occasionali e sperimentali, ma che quando funzioneranno (perché è solo questione di tempo, ma funzionareranno senz’altro) ridimensioneranno il Covid-19 al ruolo che deve avere: una brutta malattia, un brutto quarto d’ora, ma gestibile e contenibile, nella stragrande maggioranza dei casi, come da sempre si fa con le polmoniti.

E dunque ha ragione Ricciuto, la sua non è una provocazione, perfino al mare sarà probabilmente necessario usare la mascherina fino a un attimo prima di andare in acqua, evitare incroci ravvicinati, scaglionare i tuffi, distanziare le sdraio.

Ma ovviamente e specialmente sarà indispensabile proteggersi sui luoghi di lavoro che riapriranno, con le mascherine, con i guanti, con le sanificazioni. Però prendiamoci gli spazi che ci verranno riaperti, “meritiamoci” appena possibile il ritorno - sia pur graduale e limitato - alla normalità, altrimenti restare ficcati in questo tunnel di isolamento domiciliare finirà per straniarci più nocivamente di quanto cinque settimane fa, all’inizio del lockdown, avremmo mai potuto immaginare.

Insomma, e soprattutto, rispettiamo le regole per permettere alla sanità di fare il suo lavoro, ma rispettiamole con la maturità e la responsabilità che deriva dall’averne capito il senso e dalla capacità di applicare anche le regole meno nette e più “sfumate”.

Semplice – si fa per dire - rispettare una regola se è totalitaria: “Tutti a casa!”. Basta restarsene tappati in casa, e si è a posto. Meno facile evitare di ammassarsi in fila al supermercato, meno facile camminare sul marciapiedi con attenzione per non andare addosso agli altri passanti, sarà meno facile tutto.

Ma, di nuovo: prendiamoci i nuovi spazi e rispettiamone con la massima attenzione i limiti. Certo, sarà una libertà vigilata, ma accettandola e affrontandola con imegno, alla fine, il problema si risolverà.

La crisi in sé, che ha come congelato il commercio mondiale, e in Italia gli aiuti inconsistenti finora messi in campo – per modo di dire, non ce n’è uno che sia davvero attivabile – dal governo, rischiamo di determinare danni economici incalcolabili, gravissimi, capaci di causare non solo disoccupazione ma anche povertà e morti. Ecco: prendendo sul serio la fase 2, daremo un contributo determinante a ridurre questi danni.

Dopo, però: non permettiamo più alla politica di rovinare il servizio pubblico più importante di tutti, la sanità. Hanno tagliato posti letto e organici sanitari. Da anni i concorsi per rianimatori andavano deserti per mancanza di concorrenti perché il numero chiuso universitario a medicina è stato applicato scriteriatamente. Ci siamo assuefatti ai titoli: “Malasanità, muore in ambulanza dopo un’attesa di sette ore”; ci siamo assuefatti alle formiche sui letti ospedalieri; ci siamo assuefatti al vilipendio di quella che era un’eccellenza italiana. E scopriamo oggi che la Germania aveva il quintuplo dei posti italiani in terapia intensiva…

Che errore rovinoso. La sanità dev’essere come le scialuppe sulla navi da crociera, tanti posti quanti sono i passeggeri anche se non serviranno mai; dev’essere strapotente, permanentemente in servizio, come le sentinella sui muri di cinta. Deve assorbire denaro per essere efficiente e all’avaguardia. Invece l’hanno scardinata e vilipesa. Quando qualcuno riuscirà a far bene i calcoli scopriremo quanti morti ha causato quest’abbandono, quante vittime hanno fatto negli ultimi vent’anni i “tagliatori di budget”, quante vite avrebbero potuto essere salvate se qualche forbice bestiale non avesse tagliato gli investimenti sulle strutture, le attrezzature e il personale ospedaliero. Ricordiamoci dei colpevoli di questi tagli, sono stati in tanti a farli, e non votiamoli mai più. E ricordiamoci di chi oggi, soprattutto al ministero dell’Economia, non ha ancora saputo fare niente di serio per limitare i danni ed aiutare le imprese e i lavoratori che hanno bisogno.

Il diciannovesimo proverbio italiano per frequenza d’uso pare che sia – sostiene chi si è preso la briga di fare questi calcoli - “quando c’è la salute c’è tutto”. Un pensatore che non era un allegrone come Arthur Schopenauer precisava: “La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente”. Ecco, ce ne siamo accorti.