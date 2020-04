Le novità introdotte dalla seconda direttiva sui servizi di pagamento in termini di servizi digitali, player regolamentati e regole di comunicazione tra i prestatori di servizi di pagamento stanno disegnando il futuro dei financial services, spingendo l’innovazione. Per la prima volta una direttiva comunitaria consente a nuovi player regolamentati, previa autorizzazione dei clienti, l’accesso ai dati su conti correnti e transazioni, disintermediando il canale bancario e favorendo il framework open banking.

Cos’è l’open banking e quali sono i modelli nel mondo finanziario?

Secondo PwC è “un modello collaborativo tra diversi player che usando piattaforme tecnologiche aperte e condividendo conoscenze, ambienti di lavoro, dati e informazioni, creano servizi e prodotti innovativi per il cliente”. L’open banking, e in generale l’open industry, spinge player di una stessa industry o di settori diversi a collaborare per posizionare il consumatore al centro dell’ecosistema, integrando dati e servizi per rispondere ai bisogni del cliente.

Le neo banks digitali nate in Uk, Germania e Asia hanno fatto loro la filosofia della customer centricity nel disegno dei prodotti: utilizzabili tramite smartphone, competitivi nel prezzo, dotati di customer service 24/7. Queste banche sono caratterizzate da una proposta semplice (e.g. conto e carta), processi digitali (e.g. apertura conto in pochi minuti) e capacità di completare l’offerta finanziaria grazie a partner terzi con cui sono integrati tecnologicamente.

La filosofia della customer centricity caratterizza tutte le nuove piattaforme tecnologiche di pagamento

Anche i player tecnologici stanno gradualmente entrando nel mondo dei financial services a cominciare dai servizi di pagamento per completare l’esperienza end-to-end del cliente, fino ad arrivare a servizi bancari tradizionali quali prestiti o servizi di investimento. Google, Apple e Amazon, per citarne alcuni, grazie alla disponibilità di dati e alla capacità di elaborazione degli stessi, sono in grado di profilare gli utilizzatori dei servizi, capendone abitudini, preferenze e modellando un’offerta di servizi personalizzata.

Come stanno rispondendo le banche tradizionali e quali sono le prospettive di mercato?

Alcune banche hanno scelto di abbracciare l’open banking diventando piattaforme tecnologiche (e.g. Api marketplace) piuttosto che integrando l’offerta finanziaria, aggregando dati e servizi forniti da terzi (platform vs. aggregator). Sono poche quelle che scelgono approcci difensivi improntati alla compliance, mentre i gruppi europei e le paytech intendono giocare un duplice ruolo, sviluppando da un lato propri ecosistemi (servizi tecnologici in white label) e partecipando dall’altro a piattaforme di terzi su verticali di prodotto. Tali player favoriti dai programmi di digitalizzazione e trasformazione culturale stanno evolvendo la strategia, anche attraverso partnership con fintech, provider digitali e corporate.

In un futuro non così lontano, il cliente dall’app della banca potrà quindi fare bonifici, consultare il saldo, e beneficiare di numerosi servizi bancari e non, che soddisfino i suoi bisogni in maniera integrata, digitale e real time: un’esperienza modellata sullo stile di vita e le esigenze del cliente.

Le banche devono diventare il fulcro di un ecosistema che offre servizi a valore aggiunto per il cliente, agendo da catalizzatore dell’open banking, accettando di prendere parte anche ad ecosistemi e canali altrui. A questo fine sarà necessario un cambiamento culturale oltre che tecnologico e abbandonare il concetto di centralità dell’organizzazione e di offerta standardizzata.

* Partner PwC Italia, Financial Services