“Noi, le imprese del trasporto e della logistica, non ci siamo mai fermati, in queste settimane difficili, e abbiamo garantito la continuità economica e sociale al Paese”: con queste parole Marcello Di Caterina, vicepresidente dell’Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile – ha risposto alle domande di Porta a Porta per annunciare anche un documento di proposte al governo - formulate dall’Associazione, che è stata fondata ed è presieduta da Guido Grimaldi – per il sostegno ad un settore così cruciale.

“Oggi Alis rappresenta oltre 1500 imprese, un cluster del trasporto intermodale, cioè sia su strada che ferroviario e marittimo”, ha spiegato Di Caterina, “che è stato in prima linea dal primo giorno assicurando la regolare fornitura dei settori emergenziali, da quello sanitario a quello agroalimentare… E proprio per questo oggi abbiamo l’assoluta necessità di misure normative che tutelino due grandi temi, quello della liquidità e dell’occupazione. Abbiamo quindi inviato una lettera al ministro dei Trasporti Paola De Micheli, che sta facendo un lavoro difficile in momento molto complicato per la vita del Paese, con le nostre proposte”.

Queste proposte, ha sottolineato ancora Di Caterina nell’intervista, se accolto mirano ad ottenere misure che permettano alle imprese di fronteggiare una situazione di grave tensione economica “perché da un lato i costi fissi sono invariati mentre dall’altro la committenza, anche la più grande, attraversa a sua volta una fase di estrema difficoltà, ed ha spesso la necessità di chiedere una riduzione dei volumi di spesa, una dilazione dei pagamenti, o addirittura ha proprio assolute difficoltà nel pagare. Noi abbiamo quindi chiesto innanzitutto un credito d’imposta per le aziende del nostro cluster che consenta di capitalizzare subito liquidità, un supporto alla ceftezza dei pagamenti, una moratoria sui debiti e cioè sull’esposizione finanziaria, insomma misure che diano immediatezza nella liquidità alle aziende e programmaticità al loro lavoro”.