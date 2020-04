Liquidità, Il decreto incompiuto che promette ma non mantiene

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, nel presentare il DPCM n. 23 del 08/04/2020, lo ha chiamato una “potenza di fuoco”. Tuttavia, nell’epiteto che lui ha inteso dare al Decreto è insita l’incompiutezza del Decreto stesso, in quanto la locuzione potenza di fuoco, non accompagnata dal relativo aggettivo determinativo, non significa assolutamente nulla (se non la virtuale capacità offensiva di un’arma).

Volendo definire le qualità di un sostantivo, normalmente, si aggiunge un aggettivo determinativo: quindi, nel voler specificare la portata del Decreto, il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto completare la frase come segue: una “potenza di fuoco enorme”, una “potenza di fuoco moderata” o una “potenza di fuoco debole”. Invece, nel definirlo semplicemente una “potenza di fuoco” ha inconsciamente svelato la consapevolezza che il Decreto fosse incompiuto e insufficiente a rispondere alle reali esigenze delle imprese italiane. Perché di questo stiamo parlando, ossia di un Decreto incompleto e inadeguato, presentato come in grado di sostenere il bisogno di liquidità delle imprese italiane e di smobilizzare 400 miliardi, che però si fatica a ricostruire nei meandri delle sue disposizioni, soprattutto per le piccole imprese.

È incompleto, innanzitutto, perché ancora una volta ha specificato che le garanzie a favore delle imprese sono solo parziali e rilasciate sotto molte stringenti condizioni (tra cui l’autorizzazione della Commissione Europea); è incompleto perché non specifica la tempistica con la quale le imprese devono essere messe in grado di accedere ai finanziamenti; è incompiuto perché, invece, lascia nelle mani delle banche la possibilità di fare valutazioni di merito creditizio: il che significa che molte saranno le aziende che, essendo già in grossa crisi finanziaria, saranno ritenute tendenzialmente poco meritevoli di credito e dunque destinate a morire; è incompiuto perché per i finanziamenti di piccolo importo il parametro del 25% del fatturato non è utile alla causa in quanto non considera che alcune imprese fatturano meno di 100 mila euro e dunque non raggiungono nemmeno i famosi 25.000, importo sì coperto al 100% da garanzia e senza alcuna valutazione, ma che si traduce in briciole rispetto alla liquidità di cui le piccole imprese hanno effettivamente bisogno; è incompleto poiché tra le tante altre misure di sostegno finanziario ha dimenticato, ancora una volta, di smobilizzare i pagamenti che lo Stato deve alle imprese italiane, che attendono da settimane e mesi di ricevere il dovuto per beni ceduti e servizi erogati alle varie Pubbliche Amministrazioni.

Dobbiamo rilevare anche che dal punto di vista della proroga delle scadenze fiscali, ancora una volta, il Decreto si manifesta incompleto, in quanto non prevede nessuna sospensione del pagamento delle imposte dirette (fatto salvo l’abbattimento degli acconti previsionali per il 2020, abbassati solo del 20%: il che – per inciso – significa che il Governo immagina una perdita di fatturato delle imprese italiane del (solo!) 20%), ma prevede alcune (poche) sospensioni o rinvii. Tutto ciò, tuttavia, a condizione che vi sia un calo di fatturato del 30 o 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (per marzo e aprile). Stiamo in ogni caso parlando di una proroga soltanto di poche settimane! Il Decreto è incompiuto ed incompleto perché non fa alcun riferimento agli effettivi incassi: il riferimento al calo del fatturato quale indice ai fini della sospensione non è sufficiente, ed è anzi fuorviante, senza considerare che esso (il fatturato) potrebbe non tradursi immediatamente in liquidità.

Il Decreto, da ultimo, è incompiuto in quanto non contiene norme di lungo periodo che guardino in avanti non solo per pochi giorni o settimane, ma per almeno uno o due anni.

Insomma, nel cercare di dar risalto (positivo) al proprio operato il Governo ha ancora una volta dimostrato come esso stesso e i Decreti di queste settimane siano una potenza di fuoco…..senza definizione.