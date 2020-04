Gli imprenditori del credito “chiavi in mano”

Formare all’esercizio di una nuova professione tutti coloro i quali decidono di affacciarsi al mondo del credito guidando un’agenzia in attività finanziaria, affrontando un percorso formativo altamente performante: è la mission della PrestitoFast Academy, fondata da Matteo Pagano, classe 1976, un imprenditore con un progetto innovativo nel mondo finanziario. Nata nel 2006, PrestitoFast (marchio commerciale di Sefi agenzia in attività finanziaria Srl), è tra le primarie realtà in Italia specializzata nelle cessioni del quinto, delegazioni di pagamento e prestiti personali, presente su tutto il territorio nazionale: la direzione generale è nella sede di Cagliari e le filiali partner sono a Milano, Varese, Venezia, Siena, Caserta, Foggia e Catania. «La nascita nel 2012 dell’Organismo Agenti e Mediatori ha completamente rivoluzionato il mondo delle società finanziarie», spiega Matteo Pagano. «Oggi ogni operatore del settore deve essere iscritto agli elenchi tenuti dall’Oam. Una vera rivoluzione, quindi, che ha ripulito il mercato da un gran numero di persone prive dei requisiti minimi per trattare una materia così importante per le famiglie italiane è stato un importantissimo miglioramento: oggi per esercitare le nuove professioni di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio vengono ora richiesti dei requisiti ben precisi, nonché una conoscenza professionale approfondita in materie finanziarie e giuridiche attestata dal superamento di un severo esame iniziale e la frequenza continua di corsi di aggiornamento». Così, per Prestito Fast creare figure professionali ben formate creando uuna rete di filiali partner è diventata la priorità: «Il cliente ha la necessità di usufruire di una consulenza personalizzata e non dal classico sportellista di banca».

«Insieme al mio caro socio Enrico Zedda, figura fondamentale nella rete commerciale di vendita diretta e indiretta che offre supporto continuo e costante agli affiliati», continua Pagano, «abbiamo deciso di sposare questo sistema perché, dopo aver toccato con mano il successo della prima agenzia diretta operando nel mondo delle cessioni del quinto da oltre quindici anni, abbiamo compreso di aver ideato un modello di business, basato sulla specializzazione nelle cessioni del quinto che, se replicato sul territorio nazionale avrebbe potuto rivoluzionare il mercato, insegnando le nozioni di una professione a neofiti ambiziosi e imprenditori interessati ad entrare nel mondo finanziario».

L’affiancamento nella fase di start-up include assistenza legale, modulistica, gestione delle campagne di marketing e piattaforma software

I vantaggi? «Oltre alla notorietà di un brand riconosciuto in tutta Italia come leader della cessione del quinto e dei finanziamenti, a differenza di tanti mediatori del credito e consulenti che hanno svariati prodotti finanziari da proporre, siamo specializzati nello specifico nelle cessioni del quinto e prestiti personali, offriamo ai partner una formazione specialistica completa e di alto livello, corsi di aggiornamento su ogni novità relativa al settore, supporto sul campo, strumenti di lavoro collaudati, come il software gestionale costruito ad hoc per la rete PrestitoFast per la gestione della filiale», risponde Matteo Pagano. E aggiunge: «mettiamo a disposizione un’assistenza a 360 gradi e un servizio ideato per far raggiungere ai nostri partner gli obiettivi prefissati. Crediamo sia importante il processo che definisca perfettamente la brand identity aziendale, un marchio che porta un termine semplice, incisivo e facilmente comprensibile dal nostro target di riferimento sapendo esattamente su quali emozioni vuole giocare il nostro brand, definendo le strategie di marketing corporate identity anche per i nostri partner».

L’investimento? Decisamente contenuto e “chiavi in mano”: con 10mila euro si usufruisce sia del percorso formativo pre-apertura che all’affiancamento in fase di start-up che prevede assistenza legale, modulistica, gestione delle campagne di marketing (via e-mail, sms, social, Google ads, ecc.), piattaforma software, lending page oltre, ovviamente, all’utilizzo del marchio.



www.prestitofast.it

+39 392 9946697