Altro che digitalizzazione dura e pura, il commercio fisico al dettaglio di prossimità piace perché è comodo e confortevole, a misura d’uomo: naturalmente a patto che sia fatto bene, con prodotti di qualità, servizi efficienti, e veramente a chilometro zero, anzi: il più possibile sotto casa. Ma uno degli ingredienti segreti di Carrefour Italia si chiama “fattore umano”.

«Anche per questo, il nostro Gruppo ha sposato da molto tempo e non solo in Italia il franchising come essenziale leva di sviluppo. Ha iniziato con i negozi di prossimità e poi, dal Duemila, ha esteso la formula ai supermercati», dice John Agostini, direttore franchising ed espansione Carrefour Italia, «E oggi siamo leader in Italia, siamo i primi franchisor della grande distribuzione sia nel canale della prossimità che nei supermercati, con circa 600 punti vendita che aumenteranno ancora. Nel prossimo triennio vogliamo crescere con altre 300 aperture, prevalentemente in franchising». Dunque per un Gruppo che vanta oggi oltre 1.000 punti vendita tra diretti e franchising, di cui oltre 600 di prossimità, - una chiave del successo essenziale è il giusto mix tra franchisor e franchisee. La gestione del punto vendita è così delegata a un imprenditore che sappia essere molto vicino al cliente gestendo bene la relazione con lui. Un bravo franchisee riesce a essere vicino al proprio territorio, anche in aree difficili da presidiare per la distribuzione classica… Il che, avendo alle spalle il marchio e la struttura di Carrefour, è davvero vincente».

Il Gruppo declina questo mix in molte opzioni diverse. «Spesso il punto vendita è di proprietà Carrefour Italia, o magari è in locazione ma la licenza è nostra. A volte invece – prosegue Agostini - ci sono anche rapporti di franchising puro, in cui il franchisee è proprietario sia della licenza che delle attrezzature ed è legato a Carrefour da un contratto di affiliazione. E contiamo di proseguire sia nelle aperture di esercizi in franchising puro che in gestione diretta, anche se in qualche caso stiamo convertendo esercizi dalla gestione diretta al franchising».

La selezione di un bravo franchisee è essenziale per il successo del rapporto ma anche per la forza del brand

Già: perché anche in questo modo il colosso francese dimostra la sua fiducia sul “fattore umano”, che è quanto fa la differenza per il cliente: «Sì, l’azienza sta incentivando la trasformazione da dipendente a imprenditore di alcuni dei nostri quadri migliori, quelli più vocati a fare il salto nell’autoimprenditorialità. Naturalmente le candidature vengono valutate con molta attenzione. Come del resto tutte le affiliazioni».

«Per noi, la selezione di un bravo franchisee è un aspetto preliminare molto importante per il successo del rapporto e naturalmente anche dell’impresa del franchisee», sottolinea John Agostini: «Per questo siamo molto selettivi e facciamo molta formazione ai nostri franchisor. Gli forniamo assistenza continua e lo accompagnamo soprattutto nelle fasi d’avvio nella gestione della sua impresa. Di fatto sono piccoli imprenditori del commercio, che devono gestire anche gli aspetti economico-finanziari della società, di solito meno familiari per loro. Come pure l’accesso al credito o la gestone del personale, visto che la media dei dipendenti dei nostri franchisor è pur sempre di dieci addetti».

Ma chi è il partner ideale di Carrefour per il franchising? «È un giovane – idealmente under 40 – con una forte propensione all’impegno professionale, anche in termini di tempo, una grande attenzione al cliente, perché le relazioni umane sono fondamentali. Occorrono imprenditori che desiderino profondamente eccellere nell’offrire un livello di servizio molto alto. Solo così la clientela ci premia», sintetizza ancora Agostini.

Ma in quali aree si svilupperà maggiormente la strategia di espansione di Carrefour Italia? «Un po’ ovunque, ma con approcci diversi. I punti vendita di prossimità – spiega Agostini – cercano insediamenti in aree ad alta densità urbana, nel centro delle grandi città: Milano, Roma, Torino, Genova. I supermercati, che per noi devono essere punti vendita di 800-1500 metri quadrati, hanno la possibilità e la necessità di fare attrazione verso i clienti e non devono necessariamente risiedere dentro le aree ad alta densità, ma in compenso devono avere elementi di accesso facilitati ed un bacino di consumatori adeguato per sostenere un adeguato fatturato ed equilibrio economico del punto di vendita».

La formula di carrefour stabilizza il business perché presidia segmenti di mercato che vivono cicli differenti

C’è poi una geografia preferenziale d’espansione, nei piani di Carrefour Italia: «Abbiamo un forte interesse per il Nord-Ovest, l’Emilia Romagna, il Lazio, l’Abruzzo e la Campania, nostri mercati di interesse primario. Poi valuteremo in prospettiva qualche altra regione», illustra Agostini: «Aggiungo anche che recentemente abbiamo fatto un accordo di “master franchising”: cioè abbiamo delegato due imprese - una si chiama Apulia Distribuzione ed opera in Puglia, Basilicata e un po’ in Calabria e l’altra si chiama Etruria Retail ed opera in Toscana e Umbria – a sviluppare il marchio Carrefour in franchising sui loro territori. Un accordo analogo è già attivo in Sicilia. Meno presidiate per ora le aree del Nord-Est e della Sardegna».

Questo attento bilanciamento tra tipologie di punti vendita costituisce quella multicanalità che ha finora garantito a Carrefour Italia una crescita costante in un mondo dove molti grandi concorrenti hanno invece vissuto crisi anche gravi. «In realtà la nostra formula stabilizza il business perché presidia segmenti di mercato che vivono cicli di vita diversi», spiega Agostini: «Se capita per esempio che gli iper attraversino un periodo di rallentamento, lo sviluppo della prossimità nei centri urbani compensa. E viceversa. E la formula del franchising, ripeto, umanizza il rapporto col cliente di un grande marchio che però potrebbe essere considerato troppo lontano dal pubblico».

In funzione di quest’approccio, Carrefour Italia si è dotata di un’organizzazione che negli anni ha sempre cercato, seppur all’interno della sua natura multinazionale, di adattare l’offerta alle necessità tipiche del territorio italiano, che sono molto specifiche rispetto a quelle di tanti altri Paesi. «L’Italia non ha il tasso di concentrazione demografica che connota altri Stati europei – ricorda Agostini – e la regionalizzazione dei consumi è un’altra caratteristica che non trova riscontro altrove, tanto che stiamo ancora cercando di posizionarci su questo fronte, che è un elemento distintivo».

E il digitale? «È sicuramente una frontiera che ci interessa e su cui stiamo lavorando – dice John Agostini – Abbiamo un sito di e-commerce che stiamo sviluppando nei punti Carrefour Italia diretti e su siti dedicati. Abbiamo collaborazioni per le consegne sia con Glovo che con Supermercato 24 e le abbiamo estese anche al franchising. Pensiamo che di certo l’e-commerce servirà a migliorare l’esperienza di consumo ma non sarà facile renderlo profittevole. Intanto, sfrutteremo al meglio la rete dei negozi di prossimità per migliorare anche digitalmente l’esperienza d’acquisto, con il supporto dell’automazione: nei supermercati e negli iper abbiamo già avviato da alcuni anni le casse automatiche e nel prossimo futuro continueremo con quest’impegno introducendo anche modalità di pagamento evolute».